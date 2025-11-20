English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs South Africa 2nd Test 2025: শুভমন গিলের চোটের কারণে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে খেলা থেকে বিরোতি নিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার সাই সুদর্শন এবং ক্যাপটেনের দায়িত্বে এবার দেখা যাবে ঋষভ পন্তকে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 20, 2025, 03:17 PM IST
India vs South Africa 2nd Test 2025: শুভমন গিল ছিটকে গেলেন দ্বিতীয় টেস্ট থেকে! ক্যাপটেনের দায়িত্বে ঋষভ পন্ত , দলে এলেন সাই সুদর্শন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়া শুভমন গিল চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার সাই সুদর্শন। শুধু তাই নয়,ক্যাপটেনের দায়িত্বে এবার দেখা যাবে ঋষভ পন্তকে, যিনি দীর্ঘদিন পর টেস্ট দলে ফিরছেন নেতৃত্বের ভূমিকায়।

প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র ২৬ রান করেছিলেন গিল। ম্যাচ চলাকালীনই তাঁর হাতে চোট লাগে। বিসিসিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, 'শুভমন গিলের ডান হাতের তর্জনীতে চোট লেগেছে। চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে তিনি দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না।'

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচকরা সুযোগ দিয়েছেন ২২ বছর বয়সি সাই সুদর্শনকে। সদ্য শেষ হওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওডিআই সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন তিনি। তিন ম্যাচে করেছিলেন ১২০, ৮৮ ও ৬৪ রানের ইনিংস। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই এবার টেস্ট দলে ডাক পেলেন তিনি।

সাই সুদর্শনের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০টি ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৮৪৪ রান। তবে তাঁর টেম্পারামেন্ট ও টেকনিক নিয়ে কোচ এবং নির্বাচকরা যথেষ্ট আশাবাদী। অতিতে ক্রিকেটে তামিলনাড়ুর হয়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছিলেন তিনি।

ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছেন,'সাই সুদর্শন একজন প্রতিভাবান ব্যাটার। ওর মধ্যে ধৈর্য, টেম্পারামেন্ট ও বড় ইনিংস খেলার ক্ষমতা রয়েছে। আমরা ওকে নিয়ে আশাবাদী।'

দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ৩ জানুয়ারি, কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে। প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৩২ রানে হেরে সিরিজে ০-১ পিছিয়ে রয়েছে ভারত। ফলে দ্বিতীয় টেস্ট জিততেই হবে সিরিজ বাঁচাতে। এই অবস্থায় সাই সুদর্শনের মতো তরুণ ব্যাটারের কাঁধে অনেক দায়িত্ব বর্তাবে।

ভারতীয় দলে ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গী হিসেবে কে নামবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যেহেতু গিল ছিটকে গিয়েছেন, তাই হয়তো যশস্বী জয়সওয়াল ওপেন করবেন এবং সাই তিন নম্বরে নামবেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ম্যাচের দিনই জানা যাবে।

এখন দেখার, সাই সুদর্শন তাঁর প্রথম টেস্টে কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন। তাঁর ব্যাটে যদি রান আসে, তবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য তা নিঃসন্দেহে বড় সুখবর হবে। 

সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণে এই টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় দল কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, নাকি দক্ষিণ আফ্রিকা ঘরের মাঠে সিরিজ পকেটে পুরবে, উত্তর কেপটাউনের পাঁচ দিনের লড়াইয়ে।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
shubman gill injuryIndia vs South Africa 2nd Test 2025Sai Sudharsan debutIndia Test squad updateRohit Sharma captainIndia Test team newsGill ruled outSudharsan replaces GillIndia cricket team changesCape Town Test 2025
