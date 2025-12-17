Team India News: বিশ্বকাপের আগে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতীয় দলের! সিরিজের মাঝপথেই ছিটকে গেলেন মহারথী

Team India News: বিশ্বকাপের আগে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতীয় দলের! সিরিজের মাঝপথেই ছিটকে গেলেন মহারথী
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি-টোয়েন্টিআই সিরিজের (South Africa Tour of India 2025-26) অবশিষ্ট পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন টি-২০ দলের সহ-অধিনায়ক ও ওপেনার শুভমন গিল (Shubman Gill)!
পায়ের আঙুলের চোটেই আর খেলা হবে না ওডিআই ও টেস্ট অধিনায়কের। সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর লখনউতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিআই খেলবে ভারত। এরপর শুক্রবার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে সিরিজের শেষ তথা পঞ্চম ম্যাচটি। এই দুই ম্যাচে নেই গিল।
কী বলছে রিপোর্ট
সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে যে, এদিন লখনউয়ে ভারতের অনুশীলনের সময়ে গিল চোট পেয়েছেন। ঘনিষ্ঠ সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে,'জানা গিয়েছে যে, গিল ট্রেনিং সেশনেই চোট পেয়েছেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে এখনও শুভমনের চোটের বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। প্রতিবেদন লেখার সময়ে পর্যন্ত রিপোর্ট বলছে লখনউয়ে এখনও টসই করা যায়নি। কারণ অতিরিক্ত কুয়াশার কারণে একানা ক্রিকেট স্টেডিয়াম যেন ধোঁওয়া চাদরে মুড়ে গিয়েছে।
শুভমনের বদলি কে?
গিলের অনুপস্থিতিতে সঞ্জু স্যামসন টপ অর্ডারে র স্থলাভিষিক্ত হবেন। গত দু'দিনে এই নিয়ে ভারতীয় দলে চোটজনিত দ্বিতীয় ধাক্কা। গত মঙ্গলবার অসুস্থতার কারণে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল শেষ দু'টি ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। তবে,পরবর্তী চিকিৎসার জন্য অক্ষর দলের সঙ্গেই লখনউতে। ভারত শেষ দুটি টি-টোয়েন্টিআইয়ের জন্য আরেক বাঁ-হাতি স্পিনার শাহবাজ আহমেদকে দলে ফিরিয়েছে।
পরপর দু'মাসে দু'বার চোট
গত মাসে গিল ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টের চোট পেয়েছিলেন। যদিও আঘাত খুব গুরুতর না হলেও ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় সেদিনই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শুভমন বিসিসিআইয়ের সিওই ওরফে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ছুটে গিয়েছিলেন। সেখানে সফল এবং সন্তোষজনক রিহ্যাব সম্পন্ন করেই ফিট সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছিলেন।
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬
আগামী বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। গতবারের শিরোপা জয়ী টিম ইন্ডিয়া। কাপযুদ্ধ হবে যৌথ ভাবে ভারত এবং শ্রীলঙ্কায়। বিশ্বকাপের আগে শুভমনের চোট নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলকে চাপে রাখবে। যদিও এখনই বোঝা যাচ্ছে না যে, শুভমনের চোট কতটা গুরুতর। দল চাইবে যেন শুভমন দ্রুত সেরে ওঠেন। সম্প্রতি শুভমন একেবারেই ছন্দে নেই। যেন রান করতেই ভুলে গিয়েছেন 'ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স'। বিশ্বকাপের দলে শুভমনের সঙ্গে লড়াইয়ে আছেন সঞ্জু ও জীতেশ শর্মাও।
