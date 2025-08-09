Shubman Gill’s Test Jersey: ইংল্যান্ডে ৭৫৪ রান করেছেন, নিলামে গিলের জার্সির দাম ৫৪০৫০০ টাকা! পন্থ-বুমরাদেরও...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shubman Gill’s Test Jersey: ইংল্যান্ডে ৭৫৪ রান করেছেন, নিলামে গিলের জার্সির দামই সর্বাধিক! পন্থ-বুমরা-রাহুলদের জার্সিও বিক্রি হল বিরাট দামে...

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 9, 2025, 03:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত রুদ্ধশ্বাস ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ (England vs India) ভারত ২-২ ড্র করেছে। বিলেতে শুভমন গিলরা (Shubman Gill) জিততে না পারলেও, তাদের দুরন্ত পারফরম্যান্স প্রশংসিত হয়েছ। এই এপিক ব্যাটলের আগে অনেকেরই সংশয় ছিল যে, রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) জুতোয় পা গলিয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শুভমন আদৌ ছাপ ফেলতে পারবেন তো! কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স শুধু ভালো নেতৃত্বই দেননি, ব্যাট হাতেও ৭৫৪ রান (রয়েছে ২৬৯ রানের ইনিংসও) করেও সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন। আর তারই প্রতিফলন দেখা গেল নিলামে! ইংরেজদের বিরুদ্ধে খেলা শুভমনের জার্সি বিক্রি হল সর্বাধিক দামে! 

শুভমনের জার্সির দাম

নিলামে গিলের জার্সি ৫.৪১ লক্ষ টাকার বিশাল অঙ্কেই বিক্রি হয়েছে। অনলাইন চ্যারিটি অনুষ্ঠানে বিক্রি হওয়া সমস্ত জার্সির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়েছে পঞ্জাব তনয়ের জার্সি। গত ১০ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত নিলাম হয়েছিল।নিলাম থেকে সংগৃহীত অর্থ রুথ স্ট্রস ফাউন্ডেশনে যাবে। বাবা-মায়ের মারাত্মক অসুস্থতার কারণে যে পরিবারগুলি ভয়ংকর চ্যালেঞ্জে সামলাচ্ছে, সেই পরিবারগুলিকেই আর্থিক সহায়তা দেয় রুথ স্ট্রস ফাউন্ডেশন।  

পন্থ-বুমরাও ছাপ রাখলেন

 নিলামে রবীন্দ্র জাদেজা এবং জসপ্রীত বুমরার জার্সি যৌথ ভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর পেয়েছে। তাদের প্রতিটি জার্সি ৪.৯৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যেখানে কেএল রাহুলের জার্সি ৪.৭১ লক্ষ টাকা দাম পেয়েছে। ঋষভ পন্থের জার্সিও দাম পেয়েছে ৪ লক্ষ টাকা। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের কথা বললে আসবে জো রুটের নাম। ৪.৪৭ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে তাঁর জার্সি। যা তারঁ ভারতীয় প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেকটাই কম। বেন স্টোকসের জার্সির নিলামে ৪ লক্ষ টাকা দাম পেয়েছে।
 
রেড ফর রুথ ডে কী?

নিলামটির নামকরণ করা হয়েছিল #REDFORRUTH SPECIAL TIMED AUCTION। উল্লেখযোগ্যভাবে, লর্ডসে লাল রঙের পোশাক পরেই রুথ দিবস উদযাপন করা হয়, যেখানে টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট দিনে ক্রিকেটের মাঠ সম্পূর্ণ লাল রঙে ভরে যায়। খেলোয়াড় এবং ভক্তদেরও এই দিনে লাল পোশাক পরতে উৎসাহিত করা হয়। এই দিনটি ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার অ্যান্ড্রু স্ট্রসের প্রয়াত স্ত্রী রুথ স্ট্রসের প্রতি উৎসর্গীকৃত। যিনি ফুসফুসের ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। বিশেষ করে ক্যানসারের কারণে বাবা-মা হারানোর মুখোমুখি পরিবারগুলির জন্য তহবিল সংগ্রহ করে রুথ স্ট্রস ফাউন্ডেশন।

