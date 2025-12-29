Smriti Mandhana World Record: শোকের চাদর ব্যাটে সরিয়েই বিশ্বরেকর্ড! মিতালিকে টপকে 'লঙ্কাকাণ্ডে' মন্ধানার ইতিহাস...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
বিগত এক মাসে স্মৃতি মন্ধানার (Smriti Mandhana) জীবনটাই বদলে গিয়েছে। বিয়ের দিন ঠিক হয়েও ভেস্তে যায় বিয়ে। সংগীতশিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা পলাশ মুচ্ছলের (Palak Muchhal) সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের পরেই সাতপাকে বাধা পড়ার সিদ্ধান্ত দু'জনের। আর সব যখন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনই পলাশের সঙ্গে অন্য মহিলার আপত্তিকর চ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল। এই পরিস্থিতিতে স্মৃতির বাবা হৃদজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হলেন হাসপাতালে। 

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 29, 2025, 04:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত এক মাসে স্মৃতি মন্ধানার (Smriti Mandhana) জীবনটাই বদলে গিয়েছে। বিয়ের দিন ঠিক হয়েও ভেস্তে যায় বিয়ে। সংগীতশিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা পলাশ মুচ্ছলের (Palak Muchhal) সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের পরেই সাতপাকে বাধা পড়ার সিদ্ধান্ত দু'জনের। আর সব যখন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনই পলাশের সঙ্গে অন্য মহিলার আপত্তিকর চ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল। এই পরিস্থিতিতে স্মৃতির বাবা হৃদজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হলেন হাসপাতালে। 

ব্যক্তিগত জীবনে প্রলয়

ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় সামলেই স্মৃতি বলেছিলেন যে, পলাশের পর্ব মুছে তাঁর ফোকাস ক্রিকেটেই! মুখে বলা বা লিখে দেওয়া ঠিক যতটা সহজ, কাজে করা কি ঠিক ততটাই সহজ? বাবার মৃতদেহ রেখে মাঠে নেমে রঞ্জিতে ম্যাচ বাঁচানো ইনিংস খেলতে পারেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli)! এই দেশেরই তো মেয়ে স্মৃতি। আর তিনি ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বিয়ের স্বপ্নভাঙার শোক কাটিয়ে ঝড় তুলতে পারবেন না? তা কখনও হয় নাকি! করে দেখালেন স্মৃতি। 

স্মৃতির রেকর্ডে ইতিহাস

শোকের চাদর ব্যাট দিয়ে সরিয়েই বিশ্বরেকর্ড করে ফেললেন। গতি রবিবার তিরুবনন্তুপুরমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-২০আই-তে ইতিহাস লিখলেন। ২৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে ১০০০০ রান পূর্ণ করলেন।  এই মাইলস্টোন তৈরি করা দ্রুততম নারী ক্রিকেটার হিসেবে রেকর্ড গড়লেন মন্ধানা। তিনি এলিট ক্লাবে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ। তাঁকে ছাপিয়েই স্মৃতি মাত্র ২৮০ ইনিংসে দশহাজারি হয়ে বিশ্বরেকর্ড করলেন। মিতালির এই কীর্তি গড়তে ২৯১ ইনিংস লেগেছিল। ম্যাচের আগে মন্ধানার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯৯৭৩ রান ছিল। মন্ধানা লঙ্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৪৮ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেলে তা অনায়াসেই পার করে গিয়েছেন। 

মহিলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ১০০০০ রান (ইনিংসের ভিত্তিতে)

২৮১ - স্মৃতি মন্ধানা*

২৯১ - মিতালি রাজ

৩০৮ - শার্লট এডওয়ার্ডস

৩১৪ - সুজি বেটস

প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও স্মৃতি ইতিহাস লিখেছিলেন। টি-টোয়েন্টিআইকেটে ৪০০০ রান করা প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হয়েছিলেন। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২৫ রান করা মন্ধানা, নিউ জিল্যান্ডের সুজি বেটসের (৪৭১৬ রান) পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করা দ্বিতীয় নারী ক্রিকেটারও হয়েছেন। এছাড়াও, বেটসের চেয়ে দ্রুততম সময়ে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন মন্ধানা; বেটস ৪০০০ রান করতে ৩৬৭৫ বল নিয়েছিলেন, যেখানে মন্ধানা নিয়েছেন মাত্র ৩২২৭ বল। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ভারত ৪-০ ব্যবধানের অপ্রতিরোধ্য লিড নিয়ে ফেলেছে।

