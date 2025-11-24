Smriti Mandhana's Wedding: ইনস্টা থেকে মুছলেন বাগদান-সহ বিয়ের প্রাক-অনুষ্ঠানের ছবি, স্মৃতির বিয়ে বাতিল ঘিরে বাড়ছে জল্পনা...

Smriti Mandhana's Wedding: ইনস্টা থেকে মুছলেন বাগদান-সহ বিয়ের প্রাক-অনুষ্ঠানের ছবি, স্মৃতির বিয়ে বাতিল ঘিরে বাড়ছে জল্পনা...
Smriti Mandhana: শেষ মুহূর্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা এবং সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল-এর বহু প্রতীক্ষিত বিয়ের অনুষ্ঠান। সোমবার এনগেজমেন্ট থেকে শুরু করে বিয়ের প্রাক অনুষ্ঠানের যাবতীয় ছবি মুছলেন স্মৃতি। তাহলে কি পুরোপুরিই বাতিল হল বিয়ে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলছিল বিয়ের অনুষ্ঠান, আনন্দে মেতে ছিলেন সবাই, এরই মাঝে নেমে এল শোকের ছায়া। শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গিয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana)এবং সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) বহু প্রতীক্ষিত বিবাহ অনুষ্ঠান । গত ২৩ নভেম্বর সাংলিতে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় আপাতত বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন- Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র?
বিয়ের আগের এই কঠিন সময়ে স্মৃতি মন্ধানা তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে এনগেজমেন্ট, বিয়ের প্রস্তাবের ভিডিও এবং বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত পোস্ট মুছে দেওয়ায় বেড়েছে উদ্বেগ। স্মৃতি মন্ধানার ব্যক্তিগত জীবনে হঠাৎ আসা এই পরিবর্তন নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। হঠাত্ কেন ছবি ডিলিট করা হল, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।
বিয়ের সমস্ত পোস্ট, এনগেজমেন্টের ঘোষণা, রিল এবং বিশেষ করে পলাশের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবের ভিডিও—সবই স্মৃতির অ্যাকাউন্ট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু স্মৃতি নন, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সতীর্থ যেমন জেমিমা রড্রিগেস এবং শ্রেয়াঙ্কা পাতিলও তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এনগেজমেন্টের ঘোষণা সংক্রান্ত ভিডিও মুছে দিয়েছেন। তবে পলাশের সঙ্গে আগে তোলা কিছু সাধারণ ছবি স্মৃতির ইনস্টাগ্রামে এখনও আছে।
এই কঠিন সময়ে স্মৃতির পরিবারে একের পর এক অসুস্থতার খবর এসেছে। স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছল উভয়েই অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পলাশ মুচ্ছল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, কিন্তু স্মৃতির বাবা এখনও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
আরও পড়ুন- Chandan Sen: টেলিসম্মানে পাওয়া টাকা ক্যানসারাক্রান্তদের জন্য দান করলেন, দিলেন অভয়ামঞ্চেও! মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ চন্দনের...
স্মৃতির ম্যানেজার গত ২৩ নভেম্বর জানান, "আজ সকালে প্রাতরাশ করার সময় স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা ভেবেছিলাম স্বাভাবিক, ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এখন তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন। স্মৃতি তাঁর বাবার খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যতক্ষণ না বাবা সুস্থ হচ্ছেন, ততক্ষণ এই বিবাহ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। ডাক্তাররা বলেছেন, তিনি পর্যবেক্ষণে থাকবেন এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না। আমরাও ধাক্কা খেয়েছি এবং চাইছি তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।"
বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করা হলেও, পুনরায় কখন এই শুভ কাজ শুরু হবে তা এখনও জানা যায়নি। মন্ধানা এবং মুচ্ছল পরিবার এই কঠিন সময়ে তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপজয়ী দলের অনেক সদস্যই এই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাংলিতে উপস্থিত ছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)