English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Smriti Mandhana Wedding Postponed: স্মৃতির সুখে বজ্রাঘাত! বাবার আচমকা হার্ট অ্যাটাক, মন্ধানা বাড়িতে থামল সানাই...

মন্ধানা পরিবারে ছিল খুশির আমেজ। আজই যে বিশ্বজয়ী মেয়ে স্মৃতি মন্ধানার বিয়ের দিন। জোরকদমে চলছিল প্রস্তুতি। বিয়ের বিভিন্ন আচার, আচরণ, গান, নাচের না না ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে এই খুশির দিনে হঠাৎই সবটা কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা এবং সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বহু প্রতীক্ষিত বিয়ের অনুষ্ঠান, আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনক পারিবারিক কারণে স্থগিত করা হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন স্মৃতির বাবা শ্রীণিবাস মন্ধানা। যা খবর তাতে আপাতত তারকা ভারতীয় ক্রিকেটারের বিয়ে স্থগিত হয়ে গিয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 23, 2025, 05:18 PM IST
Smriti Mandhana Wedding Postponed: স্মৃতির সুখে বজ্রাঘাত! বাবার আচমকা হার্ট অ্যাটাক, মন্ধানা বাড়িতে থামল সানাই...

মন্ধানা পরিবারে ছিল খুশির আমেজ। আজই যে বিশ্বজয়ী মেয়ে স্মৃতি মন্ধানার বিয়ের দিন। জোরকদমে চলছিল প্রস্তুতি। বিয়ের বিভিন্ন আচার, আচরণ, গান, নাচের না না ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে এই খুশির দিনে হঠাৎই সবটা কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা এবং সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বহু প্রতীক্ষিত বিয়ের অনুষ্ঠান, আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনক পারিবারিক কারণে স্থগিত করা হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন স্মৃতির বাবা শ্রীণিবাস মন্ধানা। যা খবর তাতে আপাতত তারকা ভারতীয় ক্রিকেটারের বিয়ে স্থগিত হয়ে গিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনা: ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানার বাবা, শ্রীনিবাস মন্ধানা, মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলি জেলার সামদোল গ্রামে অবস্থিত মন্ধানা ফার্ম হাউসে যখন বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক সেই সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

হাসপাতালে ভর্তি: শ্রীনিবাস মন্ধানাকে সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গলির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁর জরুরি চিকিৎসা চলছে।

পরিবারের প্রতিক্রিয়া: পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে যে খবর শোনার পরপরই স্মৃতি মন্ধানা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা দ্রুত হাসপাতালে ছুটে যান।

বর্তমান পরিস্থিতি ও স্থগিতাদেশ:

স্বাস্থ্যের অবস্থা: পরিবার জানিয়েছে যে বর্তমানে শ্রীনিবাস মন্ধানার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। এই কঠিন সময়ে যা কিছুটা স্বস্তি এনেছে।

বিয়ে বাতিল: বিয়ে পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে যে আজকের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। কবে আবার বিয়ের উৎসব শুরু হবে তা এখনও জানা যায়নি।

স্মৃতির ম্যানেজার জানান: 'আজ সকালে যখন তিনি (শ্রীনিবাস মান্ধানা) ব্রেকফাস্ট করছিলেন, তখনই স্মৃতি মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, ভেবেছিলাম হয়তো স্বাভাবিক ব্যাপার, ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। তাই আমরা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এখন তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন।'

স্মৃতির সিদ্ধান্ত: ম্যানেজার আরও বলেন, 'স্মৃতি তাঁর বাবার খুব আদরের। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাঁর বাবা পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত, আজকের এই বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। এখন তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন, এবং ডাক্তার বলেছেন যে তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে। আমরাও স্তম্ভিত, এবং আমরা চাই তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।'

বিয়েবাড়ির সানাই থামল : স্মৃতি মন্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছলের পরিকল্পিত বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হওয়ায়, সামদোলের বিয়েবাড়ি থেকে সাজসজ্জা সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।

গোপনীয়তার অনুরোধ: দম্পতি এবং তাদের পরিবার শ্রীনিবাস মন্ধানার স্বাস্থ্য এবং আরোগ্যের দিকে মনোযোগ দিতে গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করেছে।

পূর্ব পরিকল্পনা: স্মৃতি এবং পলাশের আজ, ২৩ নভেম্বর, মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে ঘনিষ্ঠ পরিবার এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে গাঁটছড়া বাঁধার কথা ছিল।

উপস্থিতি: মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অনেক সদস্য বিয়ের অনুষ্ঠানে স্মৃতির সঙ্গে ছিলেন।

উৎসব: গত কয়েক দিন ধরে দম্পতির বলিউড-এর মতো জমকালো প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠানের একাধিক ভিডিয়ো এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিল। বর ও কনের গায়ে হলুদ ও মেহেন্দি অনুষ্ঠানের মতো গ্র্যান্ড উৎসবের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন বাকি অনুষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Smriti MandhanaIndian Cricketer Smriti Mandhana weddingSmriti Mandhana WeddingSmriti Palash weddingSmri mandhana marriage postponedSmriti Mandhana father heart attackPalash Mucchal weddingSmriti-Palash engagement
পরবর্তী
খবর

Australia vs England: অ্যাশেজে় জয়ী ক্যাঙারু বাহিনী...
.

পরবর্তী খবর

Stagecraft Awards 2025: দেখলে বুঝতেই পারবেন না এঁরা নকল! অজ্ঞাত যোদ্ধাদের সম্মান জানাল স্টেজ...