Smriti Mandhana Wedding Postponement: বিপর্যয়ের ঝড় সামলে এই প্রথম প্রকাশ্যে স্মৃতি! আঙুলে বাগদানের আংটি নেই, বললেন...

নির্ধারিত ছিল গত ২৩ নভেম্বরের সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলকে (Palash Muchhal) বিয়ে করবেন। কিন্তু ঠিক সেই দিন সকালেই বড় ধরনের বিপত্তি ঘটে। স্মৃতির বাবা হঠাৎ হৃদরোগে (Heart attack of Smriti Mandhana's Father) আক্রান্ত হওয়ার পরই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার (Indian woman Cricketer) তারকা ওপেনার স্মৃতি মন্ধনার (Smriti Mandhana) বিয়ে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তুমুল আলোচনা চলছে। গত মাসে মহিলা বিশ্বকাপ জয়ের (Indian Woman Cricket won World Cup 2025) পর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা সংবাদ শিরোনামে রয়েছেন। বিশেষ করে দলের ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মন্ধনাকে নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হয়েছে সমাজ মাধ্যমে।সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল-এর সঙ্গে বিয়ে স্থগিত হওয়ার পর এই প্রথমবার নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা স্মৃতি মান্ধানা (Smriti Mandhana)।
নির্ধারিত ছিল গত ২৩ নভেম্বরের সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলকে (Palash Muchhal) বিয়ে করবেন। কিন্তু ঠিক সেই দিন সকালেই বড় ধরনের বিপত্তি ঘটে। স্মৃতির বাবা হঠাৎ হৃদরোগে (Heart attack of Smriti Mandhana's Father) আক্রান্ত হওয়ার পরই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বভাবতই পরিবার চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে এবং অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের ভবিষ্যৎ দিনে বিয়ে নিয়ে চারদিকে নানা গুঞ্জন শুরু হয়।
তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে৷ স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে পলাশকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেই ব্যাপক জল্পনা এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে পলাশ কোরিওগ্রাফারের সঙ্গে চ্যাট করে স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন তাঁকে ধোঁকা দিয়েছেন। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এই মেগা বিয়ে নিয়ে নিজেদের মৌনতা ভেঙেছে। স্মৃতি-পলাশের বিয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিল, তারা ইনস্টাগ্রামে একটি ক্রিপটিক পোস্ট শেয়ার করেছে, যা ভাইরাল হচ্ছে।
বিয়ে স্থগিত হওয়ার পর স্মৃতি মান্ধানা তাঁর ইনস্টাগ্রাম (Smriti Mandhana's Instagram) থেকে সমস্ত প্রাক-বিবাহের পোস্ট সরিয়ে দিয়েছেন। যদিও পলাশের খুড়তুতো বোন নীতি তাক ইনস্টাগ্রামে পলাশের পক্ষে সাফাই দেন এবং জানান যে পলাশ বর্তমানে সঙ্কটজনক অবস্থায় আছেন। বিয়ে ভাঙার পর পলাশ প্রেমানন্দজি মহারাজের কাছে যান। সেই নিয়েও সমালোচলার বল্যা বইয়ে দেন নেটিজেনরা।
পাশাপাশি বিয়ে স্থগিত এবং সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা শুরু হওয়ার পর, এই জুটি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত গুজবকে দূরে রাখতে নীরবতাই বেছে নিয়েছেন।
এর মাঝেই শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন স্মৃতি। পোস্টটি ছিল একটি নামী টুথপেস্ট ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনী প্রচার। তবে যা নিয়ে ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হল তাঁর আঙুলে কোনও এনগেজমেন্টের আংটি ছিল না। বিজ্ঞাপনটি এনগেজমেন্টের আগে শ্যুট করা হয়েছিল কি না, তা জানা যায়নি। তবুও, এই বিজ্ঞাপনটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক শেয়ার হচ্ছে।
এদিকে স্মৃতি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত পোস্ট মুছে ফেলেছেন, যা এই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। যদিও দুই পরিবারের সদস্যরা স্পষ্ট করেছেন যে, স্বাস্থ্যজনিত জরুরি অবস্থার কারণেই বিয়ে স্থগিত করা হয়েছে। তবে পলাশের মা অমিতা মুচ্ছল আশা করছেন যে খুব শীঘ্রই বিয়ে হবে।
অমিতা স্বীকার করেছেন যে বিয়ের দিন যা হয়েছে, তাতে স্মৃতি এবং পলাশ দুজনেই খুব কষ্ট পেয়েছেন। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের এই তারকার বিয়ের পর তাঁকে বিশেষ ভাবে বরণ করে নেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন অমিতা।
তবে, পলাশের বিশ্বাসঘাতকতা, স্মৃতির অলক্ষ্যে অন্য মহিলার সঙ্গ কামনা করা, চ্যাট, সর্বোপরি একই ভাবে অন্য আরেক মহিলার সঙ্গে আংচি বদল করেও বিয়ে ভেস্তে যাওয়া- এগুলো প্রকারন্তরে পলাশের চরিত্রের দিকেই আঙুল তোলে বলে মত নেটিজেনদের। তাই কি ক্যামেরার সামনে এসে আংটি খোলা আঙুল দেখিয়ে স্মৃতি সব জল্পলার অবসান করলেন?
সময় বলবে সবকিছু। আপাতত, স্মৃতির ইন্স্ট্যাগ্রামের ওই ভিডিয়ো নিয়ে সমাজ মাধ্যম উত্তাল।
