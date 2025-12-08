English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Smriti Mandhana: পলাশকে স্টেপ আউটে বাউন্ডারির বাইরে ফেলে বাইশ গজে স্মৃতির ঝড়...

India Vice Captain Smriti Mandhana: বিয়ে বাতিলের পরদিনই মাঠে ফিরলেন স্মৃতি মন্ধানা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ দিয়ে কামব্যাক করতে চান ভারতের সহ অধিনায়ক, শুরু তারই প্রস্তুতি। রকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে বাতিল হওয়ার একদিন পরই আবার অনুশীলনে ফিরেছেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 8, 2025, 08:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুরকার পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) সঙ্গে তাঁর বিয়ে বাতিল হওয়ার একদিন পরই আবার অনুশীলনে ফিরেছেন ভারতের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana)। একটি ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের নেটে তাঁকে জার্সিতে, প্যাড পরে থ্রোডাউন অনুশীলন করতে দেখা গেছে। স্মৃতির ভাই শ্রাবণ মন্ধানা তাঁর ইনস্টাগ্রামে দিদির অনুশীলনের একটি ছবি শেয়ার করেছেন, সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হার্ট ইমোজি। এই কঠিন সময়েও স্মৃতির ক্রিকেটে ফেরার প্রতি এই একাগ্রতা সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। আপাতত স্মৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়া। 

আরও পড়ুন- Palak Muchhal on Smriti-Palash Wedding: 'দুই পরিবারের জন্যই কঠিন সময়', স্মৃতি-পলাশের বিয়ে বাতিল! মনখারাপ পলকের...

গত ৭ ডিসেম্বর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে স্মৃতি মন্ধানা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের বাতিল হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেন। তিনি লেখেন, "আমি স্পষ্ট জানাচ্ছি যে বিয়ে বাতিল হয়েছে।" তিনি উভয় পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানান এবং ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের কথা জোর দিয়ে বলেন যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করাই তাঁর কাছে প্রধান বিষয়। পাশাপাশি বায়ো থেকে 'নজর' ইমোজিও সরিয়ে ফেলেন স্মৃতি। 

একই দিনে সুরকার পলাশ মুচ্ছলও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন যে তিনি এই সম্পর্ক ছেড়ে "এগিয়ে যাওয়ার" সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই সময়টিকে তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন পর্ব হিসেবে বর্ণনা করেন। মুচ্ছল তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে ছড়িয়ে পড়া "ভিত্তিহীন গুজব" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং মিথ্যা বা মানহানিকর বিষয় ছড়ানো হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

প্রসঙ্গত,  ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের সাংলিতে এই বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হওয়ায় অনুষ্ঠানটি হঠাৎ স্থগিত করা হয়। এরপরই খবর আসে যে পলাশ মুচ্ছলও মানসিক চাপের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আরও পড়ুন- Smriti Mandhana Wedding: 'স্মৃতি-পলাশের বিয়ে হচ্ছে না, আপাতত বাতিল যাবতীয় অনুষ্ঠান', জানিয়ে দিল পরিবার...

প্রথমে মনে করা হয়েছিল দুই পরিবার সুস্থ হয়ে উঠলে বিয়ের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু কোনো নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়নি এবং দুই পক্ষই তাদের প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করলে জল্পনা বাড়তে থাকে। বাতিলের ঘোষণার পর এই দম্পতি অনলাইনে একে অপরকে আনফলো করেছেন এবং তাদের শেয়ার করা প্রায় সমস্ত কনটেন্ট সরিয়ে ফেলেছেন।

২০২৫ সালের মহিলা বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন স্মৃতি মন্ধানা। এই মাসেই ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০আই সিরিজ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন স্মৃতি। ম্যাচগুলি বিশাখাপত্তনম এবং তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করতে চলেছেন স্মৃতি। এছাড়াও, স্মৃতি ৯ জানুয়ারি থেকে নভি মুম্বইতে শুরু হতে যাওয়া আসন্ন উইমেন'স প্রিমিয়ার লিগে (WPL) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (RCB) নেতৃত্ব দেবেন। আপাতত ক্রিকেটই স্মৃতির ধ্যান জ্ঞান। 

 

