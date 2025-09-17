English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Smriti Mandhana: সব ভেঙে চুরমার! সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডে বিরল ইতিহাস, মুল্লানপুরে মাইলস্টোনের পর মাইলস্টোন সুন্দরী স্মৃতির...

Smriti Mandhana: একা হাতে সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিলেন। সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডে বিরল ইতিহাস লিখলেন স্মৃতি মন্ধানা।    

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 17, 2025, 05:59 PM IST
Smriti Mandhana: সব ভেঙে চুরমার! সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডে বিরল ইতিহাস, মুল্লানপুরে মাইলস্টোনের পর মাইলস্টোন সুন্দরী স্মৃতির...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সদ্যই মেয়েদের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ১ নম্বর ব্যাটার হয়েছেন। বুধবার মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম দেখল স্মৃতি মন্ধানার (Smriti Mandhana) জালওয়া। তাঁর ব্যাটের আগুনে ভস্মীমূত হয়ে গেল সব রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে স্মৃতি কেরিয়ারের  দ্বাদশ ওডিআই সেঞ্চুরি হাঁকালেন। তাও মাত্র ৭৭ বলে গড়লেন মাইলস্টোন। চলতি বছরের শুরুতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭০ বলে শতরান করেছিলেমন। ভারতীয় মহিলা হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকালেন।

সর্বাধিক রানের নজির 

এদিন ইনিংস চলাকালীন, বাঁ-হাতি ব্যাটার এক ক্যালেন্ডার বছরে ভারতীয় মহিলা ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক রানের নজির গড়লেন। ২০১৭ সালে ২০ ম্যাচে দীপ্তি শর্মার ৭৮৭ রানের রেকর্ড ভেঙে দিলেন স্মৃতি। মন্ধানা এদিন ঝড় তুলতে খুব বেশি সময় নষ্ট করেননি। ১৬ নম্বর ওভারে লেগ-স্পিনার জর্জিয়া ওয়ারহ্যামকে মিড-উইকেটের উপর দিয়ে একটি বিরাট ছক্কা হাঁকিয়ে ৪৫ বলে তার অর্ধশতক পূরণ করেন। ২৯ নম্বর ওভারে তিনি তাহলিয়া ম্যাকগ্রাকে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে পাঠিয়ে সেঞ্চুরি কেরিয়ারের দ্বাদশ একদিনের আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি করে ফেলেন।

আর্কিটেকচার থেকে সিনেমায় জুনিয়র আর্টিস্ট! ভারতীয় ক্রিকেটের স্টার আজ বিশ্বের ১ নম্বর

একজন ভারতীয় হিসেবে এক ক্যালেন্ডার বছরে দেশের হয়ে সর্বাধিক ওডিআই রান

২০২৫ – স্মৃতি মন্ধানা: ১৩ ম্যাচ, ১৩ ইনিংস, ৮০৩ রান, সর্বোচ্চ স্কোর ১৩৫, গড় ৬১.৬৭, ৩ শতক, ৪ অর্ধশতক
২০১৭ – দীপ্তি শর্মা: ২০ ম্যাচ, ১৯ ইনিংস, ৭৮৭ রান, সর্বোচ্চ স্কোর ১৮৮, গড় ৪৯.১৮, ১ শতক, ৭ অর্ধশতক
২০১৭ – মিতালি রাজ: ১৯ ম্যাচ, ১৫ ইনিংস, ৭৮৩ রান, সর্বোচ্চ স্কোর ১০৯, গড় ৭১.১৮, ১ শতক, ৯ অর্ধশতক
২০২২ – হরমনপ্রীত কৌর: ১৭ ম্যাচ, ১৬ ইনিংস, ৭৫৪ রান, সর্বোচ্চ স্কোর ১৪৩*, গড় ৫৮.০০, ২ শতক, ৫ অর্ধশতক
২০২৪ – স্মৃতি মন্ধানা: ১৩ ম্যাচ, ১৩ ইনিংস, ৭৪৭ রান, সর্বোচ্চ স্কোর ১৩৬, গড় ৫৭.৪৬, ৪টি শতরান, ৩টি অর্ধশতরান

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেয়েদের ওডিআই-তে সর্বাধিক শতরান

ন্যাট সিভার-ব্রান্ট (ইংল্যান্ড) – ৪ শতরান
স্মৃতি মন্ধানা (ভারত) – ৩ শতরান
সুজি বেটস (নিউজিল্যান্ড) – ৩ শতরান
চামারি আট্টাপাট্টু (শ্রীলঙ্কা) – ২ শতরান
রেবেকা রোলস (নিউ জিল্যান্ড) – ২ শতরান
অ্যামি স্যাটার্থওয়েট (নিউ জিল্যান্ড) – ২ শতরান
ক্লেয়ার টেলর (ইংল্যান্ড) – ২ শতরান
সারা টেলর (ইংল্যান্ড) – ২ শতরান

'তোমার দম থাকলে ওই ২৬ বিধবাকে...'! পহেলগাঁও কাণ্ড টেনে সূর্যকে বেনজির আক্রমণ AAP নেতার...

এলিট লিস্টে স্মৃতি মন্ধানা

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাধিক ওডিআই সেঞ্চুরিকারী এশিয়ান ব্যাটার হিসেবে আঞ্চলিক তালিকায় এগিয়ে গেলেন মন্ধানা। সামগ্রিক তালিকায় তিনি এখন নিউ জিল্যান্ডের সুজি বেটসের সঙ্গে। শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ন্যাট সিভার-ব্রান্ট, যিনি ২৬ ম্যাচে ৫৮.৫৭-এর গড়ে ১১১৩ রান করেছেন। যার মধ্যে চারটি সেঞ্চুরি এবং চারটি অর্ধশতক রয়েছে। এশীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে, কেবল শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আট্টাপাট্টু এই তালিকায় রয়েছেন। যাঁর দুটি সেঞ্চুরি রয়েছে। মন্ধানা এখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহিলাদের ওডিআইতে একাধিক সেঞ্চুরি করা সামগ্রিকভাবে অষ্টম ব্যাটার।

 

