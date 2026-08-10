Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /সৌরভ-ডোনাকে পরপর থ্রেট লেটার, সরাসরি খতম করার হুমকিই! সোম রাতে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

সৌরভ-ডোনাকে পরপর থ্রেট লেটার, সরাসরি 'খতম' করার হুমকিই! সোম রাতে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারের উদ্দেশ্যে থ্রেট লেটার। ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের পরিবারের তরফে

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 10, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:21 PM IST
সৌরভ-ডোনাকে পরপর থ্রেট লেটার, সরাসরি 'খতম' করার হুমকিই! সোম রাতে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য
Image Credit: সৌরভ-ডোনাকে থ্রেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন বিজেপি নেত্রী!
2
3
4
5