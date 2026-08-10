সৌরভ-ডোনাকে পরপর থ্রেট লেটার, সরাসরি 'খতম' করার হুমকিই! সোম রাতে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় পেলেন হুমকি চিঠি! দেশের সর্বকালের অন্য়তম সেরা অধিনায়ক ও প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতির সচিব তানিয়া ভট্টাচার্য দু'পাতার চিঠি দিয়ে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা যাচ্ছে, গত কয়েক মাস ধরেই অজ্ঞাতপরিচয় কোনও ব্যক্তির সৌরভের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। শুরুতে বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মনে করা হচ্ছিল যে, এমন কেউ এসব চিঠি পাঠাচ্ছেন যিনি হয়তো সৌরভকে পছন্দ করেন না এবং নিজের ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকেই এমনটা করছেন। তবে সোমবার ১০ জুলাই সৌরভ এবং ডোনাকে উদ্দেশ্যে করে দু'টি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সৌরভের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যই করা হয়নি, বরং সৌরভের পরিবারকে গুরুতর হুমকি দেওয়াও হয়েছে। হুমকির ধরন দেখে রীতিমতো গভীর চিন্তায় পড়ে গিয়েছে সৌরভের পরিবার। বিষয়টি এখন জীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জনিত হুমকির পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাই দ্রুত পুলিসের হস্তক্ষেপ ও তদন্তের প্রয়োজন মনে করছে সৌরভের পরিবার।
এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগেও যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে যে, বেলঘড়িয়ার বাসিন্দা অরুণ কুমার নামের ব্যক্তির নাম ব্যবহার করেই কুরিয়ার করে এই হুমকি চিঠিগুলি সৌরভের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। এখন দেখার বিষয় অরুণ এই ঘটনায় যুক্ত নাকি তাঁর নাম ভাঙিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে! পুরো বিষয়টিই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ওদিকে গত জুন মাসে রাজ্যে পালাবদলের পরই সৌরভের নিরাপত্তা কমানো হয়েছিল! সিএবি প্রেসিডেন্ট আর 'জেড ক্যাটেগরি' পান না! দু'ধাপ কমিয়ে তা করে দেওয়া হয়েছে 'ওয়াই ক্যাটেগরি'! ব্যাপক নিরাপত্তা পুনর্মূল্যায়ন এবং হুমকির মাত্রা বিশ্লেষণের পরই রাজ্যের নিরাপত্তা শাখার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন দেখার ফের সৌরভের নিরাপত্তার বহর রাজ্য় বাড়ায় কিনা!
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