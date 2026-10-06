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'টাইগার ইজ ব্যাক', হেড কোচের হটসিটে সৌরভ, ভারতীয় ক্রিকেটে ফের 'দাদাগিরি'... কেঁপে গেল বাইশ গজ

জল্পনার অবসান! এবার হেড কোচের হটসিটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। চলে এল বিরাট আপডেট। যে খবরে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 06, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:35 PM IST
'টাইগার ইজ ব্যাক', হেড কোচের হটসিটে সৌরভ, ভারতীয় ক্রিকেটে ফের 'দাদাগিরি'... কেঁপে গেল বাইশ গজ
Image Credit: সৌরভ এবার হটসিটে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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