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Sourav Ganguly Fake ED Raids News: এবার পুলিসের দ্বারস্থ সৌরভ! থানায় FIR, কী অভিযোগ প্রাক্তন অধিনায়কের?

Sourav Ganguly Fake ED Raids News:   'আমার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে',  ঠাকুরপুকুর খানায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে চিঠি মহারাজের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 15, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:38 PM IST
Sourav Ganguly Fake ED Raids News: এবার পুলিসের দ্বারস্থ সৌরভ! থানায় FIR, কী অভিযোগ প্রাক্তন অধিনায়কের?
Image Credit: এবার পুলিসের দ্বারস্থ সৌরভ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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এবার পুলিসের দ্বারস্থ সৌরভ! থানায় FIR, কী অভিযোগ প্রাক্তন অধিনায়কের?
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