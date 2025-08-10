Sourav Ganguly On Kohli & Rohit's India Career: 'যদি ওরা ভালো'...! বিরাট-রোহিতের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে আল্টিমেটাম দিলেন সৌরভ

Sourav Ganguly On Kohli & Rohit's India Career: 'যদি ওরা ভালো'...! বিরাট-রোহিতের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে আল্টিমেটাম দিলেন সৌরভ
Sourav Ganguly On Kohli & Rohit's India Career: বিরাট-রোহিতের অবসর নিয়ে জোর চর্চা চলছে বাইশ গজে। আর এবার তাঁদের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে আল্টিমেটাম দিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকাব্যিক ইংল্যান্ড সফরের পর ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট শুরু হতে এখনও মাসখানেক বাকি। দেখতে গেলে পাঁচ সপ্তাহ ভারতের কোনও খেলাই নেই। আপাতত লম্বা ব্রেক। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। সেখানেই ফের দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়াকে। তবে এই আবহে একটাই খবর যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছে।
শিরোনামে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা (Virat Kohli And Rohit Sharma)। আগে জানা গিয়েছিল যে, রো-কো জুটি ২০২৭ সালে আফ্রিকায় ওডিআই বিশ্বকাপ খেলেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নেবেন। আগেই টি-২০আই এবং টেস্ট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় দৈনিকের রিপোর্ট বলছে যে, আসন্ন অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরেই শেষবার নীল জার্সিতে (এমনকী দেশের জার্সিতেও) দেখা যাবে বিরাট-রোহিতকে! (Virat Kohli And Rohit Sharma To Retire From ODIs) তাঁদের নাকি সাতাশের কাপযুদ্ধে আর দেখা যাবে না। যে খবর রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
বিরাট-রোহিতের প্রসঙ্গে সৌরভ
এবার বিরাট-রোহিতের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে আল্টিমেটাম দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly)। রবিবার অর্থাত্ আজ দুপুরে এডব্লিউএল অ্যাগ্রি বিজনেস লিমিটেডের এক ইভেন্টে এসেছিলেন সল্টলেকে। সেখানে সৌরভের কাছে বিরাট-রোহিতের অবসরের ইস্যুতে প্রশ্ন করা হয়েছিল। যা শুনে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'দেখুন আমি এই বিষয়ে অবগত নই, ফলে মন্তব্য করতে পারছি না।' তবে সৌরভ জোর দিয়ে বলেন যে, বিরাট-রোহিতের কেরিয়ার দীর্ঘায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সই নির্ধারক ফ্যাক্টর হওয়া উচিত। সৌরভের এই বিষয়ে সংযোজন, 'এভাবে বলা কঠিন। তবুও বলব, যে ভালো করবে সে খেলবে। যদি ওরা ভালো করে, তাহলে ওদের খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কোহলির একদিনের রেকর্ড অসাধারণ, এমনকী রোহিত শর্মারও। সাদা বলের ক্রিকেটে দু'জনেই অসাধারণ।'
(আবীর চট্টোপাধ্যায়, অংশু মল্লিক (এডব্লিউএল অ্যাগ্রি বিজনেস লিমিটেডের এমডি-সিইও) ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়)
বিরাট-রোহিত এখনও পর্যন্ত ২০২৭ বিশ্বকাপকে লক্ষ্য করে খেলবেন কিনা তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। চলতি বছর ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু। পারথ-অ্যাডিলেড-সিডনিতে ওডিআই ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি হোম ওডিআই রয়েছে টিমের। ২০২৬ সালের ক্যালেন্ডারে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই সিরিজ রয়েছে।
এশিয়া কাপের প্রসঙ্গে সৌরভের মত
'ভারতীয় দল এখন বিরতিতে রয়েছে। আইপিএলের পর, তারা পাঁচটি টেস্ট খেলেছে, এরপর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়া কাপ খেলবে। ভারত খুবই শক্তিশালী দল। লাল বলের চেয়েও ভারত সাদা বলে আরও শক্তিশালী। আমার মতে এশিয়া কাপে ভারতই ফেভারিট। এবং দুবাইয়ের ভালো উইকেটে তাদের হারানো খুবই কঠিন হবে।'
শুভমনকে যেমন দেখলেন সৌরভ
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত রুদ্ধশ্বাস ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভারত ২-২ ড্র করেছে। বিলেতে শুভমন গিলরা জিততে না পারলেও, তাদের দুরন্ত পারফরম্যান্স প্রশংসিত হয়েছ। এই এপিক ব্যাটলের আগে অনেকেরই সংশয় ছিল যে, রোহিতের জুতোয় পা গলিয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শুভমন আদৌ ছাপ ফেলতে পারবেন তো! কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স শুধু ভালো নেতৃত্বই দেননি, ব্যাট হাতেও ৭৫৪ রান (রয়েছে ২৬৯ রানের ইনিংসও) করেও সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন। শুভমনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তরুণ নেতার প্রশংসা করেছেন সৌরভ। তিনি বলেন, 'শুভমন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক, এবং তার ভবিষ্যৎ আশাব্যঞ্জক'।
মহারাজের ক্লাসে ব্যোমকেশ
এদিনের অনুষ্ঠানে সৌরভ নিজে হাতে ইলিশ মাছ ভাজা শিখিয়েছেন অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি সৌরভ জানিয়েছেন যে, তিনি কড়া ডায়েটে থেকেই ওজন কমিয়েছেন। ভাত-রুটি-চিনি বাদ দিয়েছেন জীবন থেকে। তবে জানিয়েছেন যে, পাতে ভাতের সঙ্গে ইলিশ পেলে, নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারেন না। আর করা উচিত নয় বলেও মত তাঁর। ইলিশের চেয়ে আর সুস্বাদু আর কিছু নেই বলেই মনে করেন মহারাজ।
