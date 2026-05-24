Sourav Ganguly: ৬৮ বলে ১৩২, সময়কে পিছনে ফেলে গলিতেও মহারাজকীয় সেঞ্চুরি, 'ভিন্টেজ দাদা'য় নস্ট্যালজিক নেটপাড়া

Sourav Ganguly gully cricket century: ৫৩ বছরেও ১০০+ ইনিংস সৌরভের। ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে মহারাজকীয় ইনিংস খেললেন। ভিডিয়ো ঝড়ের বেগে ভাইরাল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেট ফ্যানদের পুরো এক প্রজন্মের কাছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) নিছকই একজন অধিনায়ক বা ন স্টাইলিশ বাঁ-হাতি ব্যাটার নন, তিনি ছিলেন অনুভূতির সমর্থক। ভারতীয় ক্রিকেটের এক অস্থির সময়ে তিনি নির্ভীকতার মুখ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর নেতৃত্বেই ভারত বিদেশের মাঠে মাথা উঁচু করে চোখে চোখ রেখে 'দাদাগিরি' করতে শিখেছিল।
সৌরভ মানেই নস্ট্যালজিয়া
নব্বইয়ের দশকের প্রতিটি শিশুর কাছে, যারা স্কুল থেকে ছুটে বাড়ি ফিরত ক্রিকেট দেখার জন্য, তাদের কাছে 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' শৈশবের স্মৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ! কলার তুলে মাঠে নামা থেকে অবর্ণনীয় সুন্দর কভার ড্রাইভ হয়ে এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে হাঁকানো ছয়গুলি (পোশাকি নাম বাপি বাড়ি যা) এবং সর্বোপরি, ভারত যখনই মাঠে নামত, তখন তাঁর চোখে ফুটে উঠল লেলিহান অগ্নিশিখা। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়েছিলেন যে, তাঁদের দলকে আর ভয়ে ভয়ে খেলতে হবে না। সৌরভের নেতৃত্বে ভারত বিদেশে প্রতিপক্ষের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত দেখানোর দিন শেষ করেছিল। পাল্টা লড়াই শুরু করে। তাঁর এই মানসিকতা সেই পুরো প্রজন্মের হৃদয়ের সঙ্গে গভীর ভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা তাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেখে বড় হয়েছিল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও অধুনা সিএবি প্রেসিডেন্টের একটি ছোট্ট ভিডিয়ো ভাইরাল। রিল ক্রিয়েটর ‘গলি ক্রিকেট’-এর পেজ থেকে শেয়ার করা ভিডিয়ো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যা সৌরভ ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। মুহূর্তের জন্যও, সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন সময় উল্টো দিকে হাঁটছে। ইনস্টাগ্রাম পেজের গলি ক্রিকেটে আয়োজিত স্থানীয় এক পাড়া ক্রিকেট ম্যাচে ৫৩ বছর বয়সেও সৌরভ মহারাজকীই ইনিংস খেলেছেন। চেনা ব্যাট শাসনেই : ৬৮ বলে ১৩২ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেছেন সৌরভ। ঝোড়ো ইনিংস বা রানের সংখ্যার চেয়েও ভক্তদের আবেগে ভাসিয়েছে তাঁর ব্যাটিংয়ের সেই অনন্য শৈলী। 'ভিন্টেজ দাদা'য় নস্ট্যালজিক নেটপাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্ট সৌরভ ১৩১ রান করেছিলেন। তাই গলি ক্রিকেটে আরও ১টি রান বেশি করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ভিডিয়ো চলাকালীন সৌরভকে দুটি 'লাইফ' দেওয়া হয়েছিল। যার মানে তিনি দু'বার আউট হয়েও ব্যাট করতে পারবেন। ৩৩ বলে সৌরভ হাফ-সেঞ্চুরি করার পর এবং ৭৫ রানে প্রথম 'লাইফ' হারান। তবে এরপর তাঁকে আর থামানো যায়নি। মাত্র ৫৮ ডেলিভারিতেই দ্রুতগতিতে সেঞ্চুরির মাইলস্টোন স্পর্শ করেন।
১৯৯৬ সালে সৌরভের আন্তর্জাতিক অভিষেক। ২০০৭ সালে আলবিদা বলেন দেশের জার্সিকে। ১১৩ টেস্টে ৭২১২ রান করেছেন। নিয়েছেন ৩২ উইকেট। ১১টি ওডিআই-তে ১১ হাজার ৩৬৩ রান রয়েছে তাঁর। ১০০ উইকেটও নিয়েছেন। টেস্টে ১৬টি ও ওডিআইতে সৌরভ ২২টি সেঞ্চুরি করেছেন। আর এবার আরেকটি সেঞ্চুরি জুড়ল টেস্ট ক্রিকেটে।
