WATCH Sourav Ganguly: নিলামে মহারাজকীয় স্ট্রোক, ফ্লেমিংকে মাটি ধরালেন দাদা! বাইশের মহাপ্রলয়কে ৮৩১০০০০০ টাকা

Sourav Ganguly-Dewald Brevis: নিলামে মহারাজকীয় স্ট্রোক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। স্টিফেন ফ্লেমিংকে এবার মাটি ধরালেন দাদা! বাইশের মহাপ্রলয়কে ৮৩১০০০০০ টাকায় দলে নিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly)। এবার বিদেশের মাটিতে শুরু করেছেন নয়া ইনিংস। আসন্ন এসএ২০ (SA20) লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের (Pretoria Capitals) হেড কোচ তিনিই। দিল্লি ক্যাপিটালসের (Delhi Capitals) সিস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি জোনাথন ট্রটকে ছেঁটে মহারাজকে বসিয়েছে মসনদে। হেড কোচ হিসেবে সৌরভের প্রথম লক্ষ্য ছিল নিলাম থেকে সেরা খেলোয়াড়দের নির্বাচন করা। গত ৯ সেপ্টেম্বর এসএ২০ লিগের নিলাম হয়ে গেল। আর সেখানেই মাস্টারস্ট্রোক দিয়ে স্টিফেন ফ্লেমিংকে মাটি ধরালেন দাদা!
এবার আসা যাক ঘটনায়...
যাঁরা নিয়মিত ক্রিকেটের খোঁজখবর রাখেন, তাঁদের কাছে এখন আর দক্ষিণ আফ্রিকার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (Dewald Brevis) ওরফে 'বেবি এবি' (Baby AB) রীতিমতো পরিচিত নাম। বছর তিনেক আগেই তাঁর বাইশ গজে উত্থান। সেবার অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে তাঁর টিম হেরে গেলেও, সেই অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ক্রিকেটার। ব্রেভিসের ব্যাটিং দেখলে মনে হবে ঠিক যেন প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্সই ব্যাট শাসন করছেন মাঠে। সেই জন্যই তিনি 'বেবি এবি' নামে পরিচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। এখন তো চুটিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলেন। তাঁকে নিয়ে বাজার বেশ গরমই হয়। তেমনই হয়েছিল এসএ২০ লিগের নিলাম।
ডেওয়াল্ড ব্রেভিসেই ভরসা
ব্রেভিস আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেন। এসএ২০ লিগেও তাদের সিস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি জোবার্গ সুপার কিংস ভীষণ ভাবে ব্রেভিসকে চেয়েছিল টিমে। ঘটনাচক্রে সিএসকে-র হেড কোচ ফ্লেমিংই জোবার্গ সুপার কিংসের কোচ। ফলে তিনি ব্রেভিসকে নিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। তবে সৌরভ অন্য টেবলে বসে ব্রেভিসকে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ফ্লেমিংকে নিলামের লড়াই হারিয়ে ব্রেভিসকে দিলেন রেকর্ড দাম। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ব্রেভিসকে নিয়েছে ৮.৩১ কোটি টাকায়। আজ পর্যন্ত এসএ২০ লিগের নিলাম ইতিহাসে এত দাম কেউ পাননি।
ব্রেভিসের প্রসঙ্গে সৌরভ বললেন
'আশা করি ও প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসে ভালো করবে। ও অসাধারণ প্রতিভা। গত দেড় বছরে ওর খেলা সত্যিই এগিয়েছে। যেমনটা আমরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেখেছি। ওই সফরে ব্রেভিস দেখিয়েছে যে, ও একজন গেম-চেঞ্জার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ঠিক এটাই প্রয়োজন। আমাদের আন্দ্রে রাসেল, শেরফানে রাদারফোর্ড আছে, যারা সত্যিই আরও উন্নত করতে পারে, এবং আমি আশা করি ব্রেভিসও একই কাজ করবে। আমি কখনই পারফরম্যান্সকে অর্থের সঙ্গে যুক্ত করি না। ১৬.৫ মিলিয়ন র্যান্ড বাদ দিয়ে বলছি, ও একজন দুর্দান্ত প্রতিভা। খুব ভালো স্পিন খেলে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সবকিছু বিবেচনা করেই এই দাম ওকে দিয়েছি।'
এসএ২০ লিগে ব্রেভিসে
২০২৩ সালে এসএ২০ লিগ শুরু হওয়ার পর থেকে ব্রেভিস এমআই কেপ টাউন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ৩২ ম্যাচে এবং ২৯ ইনিংসে গড়ে ২৯.৩৯ এবং ১৪৫-এর বেশি স্ট্রাইক রেট সহ ৬৭৬ রান করেছেন। চারটি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। সর্বোচ্চ স্কোর ৭৩*। গত মরসুমে ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম শিরোপা জয়ের সময়ে ব্রেভিস অসাধারণ মরসুম কাটিয়েছিলেন। ১০ ম্যাচে ৪৮.৫০ গড়ে এবং ১৮৪.১৭ স্ট্রাইক রেটে ২৯১ রান করেছিলেন। দুটি হাফ-সেঞ্চুরি এবং অপরাজিত ৭৩ ছিল সেরা স্কোর।
দেশের জার্সিতে ব্রেভিস
২২ বছর বয়সী ব্রেভিস ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার সকল ফর্ম্যাটে অভিষেক করেছেন। চলতি বছর টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। ৩০ ইনিংসে ৪৩.২৬ গড়ে ৯৯৫ রান করেছেন এবং ১৮৬ এর বেশি স্ট্রাইক রেটে খেলেছেন। যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি এবং ছ'টি অর্ধ-শতক রয়েছে। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ছয় ম্যাচে ৩৭.৫০ গড়ে ২২৫ রান করেছেন এবং দুটি অর্ধশতক-সহ ১৮০.০০ স্ট্রাইক রেট ব্য়াট করেছেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টিতে ১৮০ রান করে সর্বোচ্চ রানশিকারি হিসেবে শেষ করেছেন। যার মধ্যে ৫৬ বলে ১২ চার এবং ৮ ছয়ের অপরাজিত ১২৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস রয়েছে। এই ইনিংস প্রোটিয়াদের হয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি এবং টি-টোয়েন্টিআই-তে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। ১০৩টি টি-টোয়েন্টিতে, ব্রেভিস ২৯.৩০ গড়ে ২,৪৯১ রান করেছেন, স্ট্রাইক রেট ১৫৪.৮১, যার মধ্যে দু'টি সেঞ্চুরি এবং ১১টি অর্ধ-শতক রয়েছে, সেরা স্কোর ছিল ১৬২।
