Sourav Ganguly On Vaibhav Sooryavanshi: 'ভারতের হয়ে খেলা কিন্তু...'! ১৫ বছরেই বড়দের টিমে, বিস্ময় বৈভবকে কী বললেন সৌরভ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরল প্রতিভার বিস্ফোরণে বিমোহিত বাইশ গজ। ১৫ বছর বয়সে তাঁর 'অতিমানবিক' ক্রিকেটীয় দক্ষতা এখন দেশের চর্চায়। ব্যাক-টু-ব্যাক আইপিএল (২০২৫-২০২৬) মাতানোর পরই জাতীয় দলের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছেন সিনিয়র টিমে। নবনিযুক্ত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের (Shreyas Iyer) নতুন টি-২০আই সেটআপে তিনি তুরুপের তাস- 'পকেট সাইজ ডায়নামাইট'। সিনিয় দলের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর পর্যন্ত বলেছেন, 'ওর পারফরম্যান্স আর আর দুর্দান্ত ক্রিকেটই আমাদের বাধ্য করেছে ওকে দলে নিতে'! ভারতের আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের সঙ্গেই এশিয়াডের দলও হয়েছে বৈভবকে নিয়ে। আর এবার এহেন ক্রিকেটারকে নিয়ে কথা বললেন দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্যাপ্টেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly)।
মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে সৌরভকে পাওয়া গিয়েছিল একটি প্রযুক্তি ও কৃত্তিম মেধার ইভেন্টে। সৌরভের সঙ্গে শ্রেয়স, প্রোটিয়া কিংবন্তি এবি ডিভিলিয়ার্স, অজি বিশ্বজয়ী শেন ওয়াটসনও ছিলেন। সৌরভ বলছেন, 'কোনও প্রত্যাশা না রেখে বৈভবকে নিজের মতো খেলতে দেওয়া হোক। ওকে থিতু হতে দিতে হবে। কারণ ভারতে কিন্তু ওর মতো আরও অনেক প্রতিভা আছে। ওর বয়স মাত্র ১৫ বছর। আমার মনে হয় না চাপ নিয়ে ও খুব একটা মাথা ঘামাবে। আইপিএলে আমরা সেটা দেখেছি। তবে ভারতের হয়ে খেলা আলাদা ব্যাপার এবং ও এমন সব জায়গায় খেলতে যাবে যেখানে পিচ কিন্তু কিছুটা অন্যরকম হবে। নতুন বলে সিম থাকবে, বাউন্স আর মুভমেন্টও বেশি হবে, তাই খেলাটা একটু অন্যরকম। কিন্তু আমার মনে হয় ওর অসাধারণ প্রতিভা আছে।'
রাজস্থান রয়্যালসের ওপেনার সূর্যবংশী সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ জিতেছে। যা লিগের ১৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম হয়েছে। ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান করে আইপিএলে আগুন জ্বেলেছিল বৈভব। এরপর আর তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি নির্বাচকদের। দলে সুযোগ পেয়েই সে ইতিহাস লিখেছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে পুরুষ সিনিয়র দলে কেউ এর আগে সুযোগ পায়নি। পেয়েছে বৈভব। দেখা যাক এবার দেশের জার্সিতে এই কিশোর প্রতিভা কী করে! ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কিন্তু অ্যাসিড টেস্টই দিতে হবে।
সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের রেকর্ড রয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের। ১৯৮৯ সালে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে সচিন মাঠে নেমেছিলেন। ৩৭ বছর পর সূর্যবংশীই 'ক্রিকেট দেবতা'র সেই অবিশ্বাস্য রেকর্ড কেড়ে নিজের করতে চলেছে। সূর্যবংশী যদি আয়ারল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিআই-তে অভিষেক করে, তবে সে মহিলা দলের ওপেনার শেফালি ভার্মার রেকর্ড ভেঙে দেবে! শেফালি ১৫ বছর ২৮৩ দিন বয়সে এই ফরম্যাটে অভিষেক করেছিলেন। নারী-পুরুষ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেককারী সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হতে পারে বৈভব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)