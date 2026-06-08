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Sourav Ganguly On Vaibhav Sooryavanshi: 'ভারতের হয়ে খেলা কিন্তু...'! ১৫ বছরেই বড়দের টিমে, বিস্ময় বৈভবকে কী বললেন সৌরভ?

Sourav Ganguly On Vaibhav Sooryavanshi: মাত্র ১৫ বছরেই টিম ইন্ডিয়ায় ডাক! বৈভব কি পারবে বড়দের দলেও দাদাগিরি করতে? সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যা বলার বলে দিল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 08, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:44 PM IST
Sourav Ganguly On Vaibhav Sooryavanshi: 'ভারতের হয়ে খেলা কিন্তু...'! ১৫ বছরেই বড়দের টিমে, বিস্ময় বৈভবকে কী বললেন সৌরভ?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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'ভারতের হয়ে খেলা কিন্তু...'! ১৫ বছরেই বড়দের টিমে, বিস্ময় বৈভবকে কী বললেন সৌরভ?
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