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জন্মদিনেই মহারাজকে সেই মহাসম্মান ICC-র, শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেগা আপডেট প্রাক্তন অধিনায়কের

জন্মদিনে সুখবর। এবার আইসিসির হল ‘হল অফ ফেম’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! প্রাক্তন অধিনায়ককে বিরাট সম্মান দিল বিশ্ব ক্রিকেটে নিয়ামক সংস্থা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 08, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:41 PM IST
জন্মদিনেই মহারাজকে সেই মহাসম্মান ICC-র, শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেগা আপডেট প্রাক্তন অধিনায়কের
Image Credit: জন্মদিনেই মহারাজকে সেই মহাসম্মান ICC-রSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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