/জন্মদিনেই মহারাজকে সেই মহাসম্মান ICC-র, শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেগা আপডেট প্রাক্তন অধিনায়কের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জন্মদিনে সুখবর। এবার আইসিসির হল ‘হল অফ ফেম’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! প্রাক্তন অধিনায়ককে বিরাট সম্মান দিল বিশ্ব ক্রিকেটে নিয়ামক সংস্থা।
এখন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে সৌরভ লিখেছেন,'এটা খুবই বড় সম্মান। হল অফ ফেমে ১০ পুরুষ ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে একজন হতে পারলাম। কত বড় বড় নামের পাশে জায়গা পেলাম'।
ক্রিকেটে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি। ২০০৯ সাল জানুয়ারি থেকে ‘হল অফ ফেম’ সম্মান দিচ্ছে আইসিসি। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই তালিকায় জায়গা পান সুনীল গাভাসকর। এই সম্মান পেয়েছেন বিষণ সিংহ বেদি , কপিল দেব , অনিল কুম্বলে , রাহুল দ্রাবিড় , সচিন তেন্ডুলকর , বিনু মাঁকড় ,বীরেন্দ্র সহবাগ ও মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। সঙ্গে দুই মহিলা ক্রিকেটার ডায়ানা এডুলজি ও নীতু ডেভিড। এবার তালিকায় সৌরভও।
অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন ধোনি। সেই কৃতিত্ব না থাকলেও ধোনির আগে ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক ছিলেন সৌরভউ। তাঁর অধিনায়কত্বেই স্টিভ ওয়ের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিতেছিল ভারত। আবার ২০০৪ সালে ভারত যখন পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম টেস্ট জেতে, তখনও অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ। জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি,ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি। সৌরভের আমলেই ২০০৩ সালে বিশ্বকাপের ফাইনাল ওঠেছিল টিম ইন্ডিয়া।