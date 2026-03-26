Sourav Ganguly Big Announcement: সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারত অধিনায়কের নাম জানালেন সৌরভ, উড়িয়ে খেলেই GOAT বিতর্ককে 'বাপি বাড়ি যা'

Sourav Ganguly Big Announcement: সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারত অধিনায়কের নাম জানালেন সৌরভ, উড়িয়ে খেলেই GOAT বিতর্ককে 'বাপি বাড়ি যা'
Sourav Ganguly Names Indias Greatest-Ever Captain: দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারত অধিনায়ক কে? এই নিয়ে তর্ক থাকবে আবহমান কাল। তবে আপাতত এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্ক ছক্কা মেরে মাঠের বাইরে পাঠালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন কে, কী কারণে শ্রেষ্ঠ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটে সর্বকালের সেরা অধিনায়কদের ইতিহাসে মনসুর আলি খান পতৌদি (Mansoor Ali Khan Pataudi), কপিল দেব (Kapil Dev), সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly), এমএস ধোনি (MS Dhoni), বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ও রোহিত শর্মার (Sourav Ganguly) নাম থাকবে? কিন্তু দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক (India's greatest-ever cricket captain) কে? এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কারোর মতে সেই নেতার নাম 'মহারাজ', আবার কারোর মতে কিংবদন্তি ধোনি।
সৌরভের চোখে কে সেরা অধিনায়ক?
নয়ের দশকের শেষের দিকের ম্যাচ-ফিক্সিং কেলেঙ্কারির ঝড়ে যখন ভারতীয় ক্রিকেট তছনছ হয়ে গিয়েছিল, তখন একার কাঁধে ভয়ডরহীন টিম ইন্ডিয়া তৈরির কারিগর ছিলেন সৌরভ। ২০০২ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যুগ্ম ভাবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল সৌরভের টিম ইন্ডিয়া। আবার ২০০৩ সালে সৌরভের ভারতই খেলছিল বিশ্বকাপ ফাইনাল। ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতে, লর্ডস ব্যালকনিতে জার্সি ঘুরিয়ে সৌরভ, ব্রিটিশদের জাতীয়তবাদের চরম শিক্ষা দিয়েছিলেন চোখে চোখে রেখে। আর তখন থেকেই ঠিক জন্ম ব্র্যান্ড সৌরভের। প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও বর্তমান সিএবি প্রেসিডেন্টের চোখে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারত অধিনায়ক কে? উড়িয়ে খেলেই এবার GOAT বিতর্ককে 'বাপি বাড়ি যা' বললেন বেহালার বাঘ। সাফ জানিয়ে দিলেন তাঁর চোখে কে সবার উপরে? 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' বেছে নিয়েছেন রাঁচির রাজপুত্রকে। সৌরভ এক সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলের ইভেন্টে এসেছিলেন। সেখানই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ছিল যে, ধোনি এবং তাঁর মধ্যে কে সেরা? দাদা বলেন, 'মহেন্দ্র সিং ধোনি। ধোনি বিশ্বকাপ জিতেছেন, আর আমি রানার-আপ। আমি বলব ধোনি ছিল এক অসাধারণ হোয়াইট-বল ক্যাপ্টেন। অতুলনীয় ট্রফি রেকর্ড ওর।'
ধোনির ভূয়সী প্রশংসায় সৌরভ
ধোনির প্রশংসা করে সৌরভ এও বলেছেন যে, ঝাড়খণ্ডের মতো একটা জায়গা থেকে ধোনির উঠে আসা। তাঁর আগে খুব কম সংখ্যক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারই সেখান থেকে উঠে এসেছিলেন। সৌরভের সংযোজন, 'আমি গর্ববোধ করি যে, ধোনি ঝাড়খণ্ডের মতো একটা ছোট্ট জায়গা থেকে উঠে এসেছে। তার আগে, সেখান থেকে খুব বেশি খেলোয়াড় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেননি। সেখান থেকে উঠে এসে কিংবদন্তি হয়ে ওঠানিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। যখন এরকম কোনও রাজ্যের মানুষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে বিশাল সাফল্য অর্জন করেন, তার গভীর প্রভাব পড়েখ মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে, মাহি যদি এটা করতে পারে, তাহলে আমিও পারব। উদাহরণ হিসেবে বৈভব সূর্যবংশীর কথাই ধরা যাক। হ্যাঁ, সে বিহারের ছেলে ঠিকই, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই সে ধোনিকে দেখেই বড় হয়েছে।' সৌরভের সংযোজন, 'আমি গর্ববোধ করি কারণ আমি বাংলার মানুষ, আর ধোনি ঝাড়খণ্ডের। মুম্বই, দিল্লি কিংবা বেঙ্গালুরুর মতো জায়গা থেকে যত সংখ্যক ক্রিকেটার উঠে এসেছে, এই অঞ্চলগুলি থেকে ততটা আসেন। ঠিক এই কারণেই এমএস ধোনিকে নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করি।'
ধোনির ট্রফি রেকর্ডেই ইতিহাস
ট্রফির বিচারে দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের নাম ধোনি। যা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না কারোরই, সে তিনি ধোনিপন্থী হোক বা ধোনি বিরোধী। এই সত্যি গ্রহণ করতেই হবে। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানো থেকে ধোনির সোনার দৌড় শুরু হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত ২০১১ সালে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ জেতে। আর এর ঠিক দুই বছর পর ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ধোনি অ্যান্ড কোং। ধোনি চেন্নাই সুপার কিংসকে দিয়েছেন ৫টি আইপিএল। দিয়েছেন ২টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০ ট্রফিও। ধোনি আজও ভারতের সবচেয়ে সম্মানিত অধিনায়ক। শীতল মস্তিষ্কে মহাশত্রু বধের কৌশলগত প্রতিভা এবং তরুণ প্রতিভা বিকাশের দক্ষতার জন্য তাঁর খ্যাতি বিশ্ববন্দিত।
