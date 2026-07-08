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জন্মদিনেই জীবনের ছবি; সৌরভকে লর্ডসের ব্যালকনিতে ফেরালেন রাজকুমার! ছবির সাতকাহনে মহারাজকে বীরুর সেলাম

নিজের ৫৪তম জন্মদিনেই  সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছেন দারুণ উপহার। তাঁর বায়োপিক ‘দাদা- দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি’র ফার্স্ট লুক পোস্টার রিলিজ করেছে। রাজকুমার রাওকে দেখে সৌরভ ফিরে গিয়েছেন ২০০২ সালের ন্যাটওয়েস্ট ফাইনালে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 08, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:26 PM IST
জন্মদিনেই জীবনের ছবি; সৌরভকে লর্ডসের ব্যালকনিতে ফেরালেন রাজকুমার! ছবির সাতকাহনে মহারাজকে বীরুর সেলাম
Image Credit: রাজকুমারে মোহিত সৌরভSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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