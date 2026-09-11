'১০০০০ রান করেও তো এক বছর দলের বাইরে ছিলাম'! শামির ৫৫১ দিনের অনুপস্থিতিতে সৌরভ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলে মহম্মদ শামির দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়ে নির্বাচকদের সিদ্ধান্তের পক্ষেই কথা বলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক শামিকে নিয়ে এবার কথা বললেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করা সত্ত্বেও, গতবছরের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে শামি দেশের হয়ে আর কোনও ম্যাচ খেলেননি। সৌরভ কিন্তু শামির ভূয়সী প্রশংসা করে জানিয়েছেন যে, নির্বাচকরা জাতীয় দলের তারকা পেসারকে উপেক্ষা করছেন না। সিএবি প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের বলেন, 'শামিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না। ও প্রচুর খেলেছে এবং একজন পুরোদস্তুর চ্যাম্পিয়ন। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতিদিনই ভালো করছে। তবে বয়স বাড়লে এমনটা হয়েই থাকে। ১০ হাজার রান করার পরও আমি এক বছরের জন্য ওডিআই, বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়েছিলাম, তখন আমিই আবার কামব্যাকের পথ খুঁজে নিয়েছিলাম। তাই সবার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে।' শামিকে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে দেখা যাবে? এই প্রশ্নে সৌরভের উত্তর, 'শামি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলবে কি না, সে বিষয়ে এখন মন্তব্য করা কঠিন। কারণ বিশ্বকাপ আরও এক বছর পরে হবে।'
শামি কী বলছেন দলে ফেরার বিষয়ে
১৩ বছর পর দলীপ ট্রফি জিতেছে পূর্বাঞ্চল। ঈশান কিষানের দল তিলক ভার্মাদের দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শামি দলীপে ৭ উইকেট পেয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন টিমের সদস্যই তিনি। দলীপ ফাইনাল ছিল তাঁর ১০০তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। খেলার পর শামি বলেন, 'খুঁজে দেখলে মোটিভেটেড থাকার অনেক কারণই পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে এসেও যদি আপনি নিজে থেকে অনুপ্রাণিত না হন, তবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল। আপনি যে পর্যায়েই খেলুন না কেন, আপনার লক্ষ্য সবসময় পরবর্তী ধাপের দিকেই থাকা উচিত। যখন আপনি বুকে সেই ব্যাজ ধারণ করেন, তখন ক্রিকেটের স্তর বা পর্যায়টা আর কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। আপনি যখন সেই প্রতীকের জন্য খেলেন, তখন জয়ের সেই ক্ষুধা আপনা-আপনিই ফুটে ওঠে। তখন লড়াই করার মানসিকতাও আরও বেড়ে যায়।' শামি বারবার বুঝিয়েছেন যে, তিনি তৈরি ফিরে আসার জন্য। আর পরিশ্রম তিনি এভাবেই করে যাবেন। প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত শামি ৫৫১ দিন অর্থাত্ ১ বছর ৬ মাস ২ দিন দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পাননি। শামির এখন ৩৬ বছর বয়স। জাতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় হয়তো ফুরিয়ে আসছে। শামির অনুপস্থিতি নিয়ে ভক্তরা যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনই চলছে বিস্তর সমালোচনা। তাঁদের মতে শামিকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ওডিআই বিশ্বকাপে শামি দলের জন্য বিরাট সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন।
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