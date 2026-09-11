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'১০০০০ রান করেও তো এক বছর দলের বাইরে ছিলাম'! শামির ৫৫১ দিনের অনুপস্থিতিতে সৌরভ

'১০০০০ রান করেও তো এক বছর দলের বাইরে ছিলাম'! ঠিক এই মর্মেই মহম্মদ শামির জাতীয় দলের অনুপস্থিতি নিয়ে কথা বললেন সৌরভ। 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 11, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:49 PM IST
'১০০০০ রান করেও তো এক বছর দলের বাইরে ছিলাম'! শামির ৫৫১ দিনের অনুপস্থিতিতে সৌরভ
Image Credit: সৌরভ কথা বললেন শামিকে নিয়ে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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