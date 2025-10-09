English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
শুভপম সাহা | Updated By: Oct 9, 2025, 07:29 PM IST
Sourav Ganguly On Rohit Sharma: '১০ বছর পর শুভমনেরও ৪০ হবে'! রোহিতের ব্যাখ্যায় সৌরভের মুখে নাদাল-মারাদোনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অধিনায়ক হিসেবে দুরন্ত সফল রোহিত শর্মা (Rohit Sharma)। কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপের আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI) শুভমন গিলকেই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে বেছে (Shubman Gill replaces Rohit Sharma As ODI Captain) নিয়েছে। টেস্টের পর ওডিআই-তে অধিনায়ক হিসেবে শুভমনের নিয়োগ নিয়ে কোনও প্রশ্নই ছিল না। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল সময়ের ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ৩ ম্যাচের ওডিআই ও ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজের দল ঘোষণার সময়েই রোহিতের স্থলাভিষিক্ত হন শুভমন।

রোহিতের সঙ্গে জড়িয়ে সৌরভ

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ও প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly)। সৌরভ বিসিসিআই সভাপতি থাকাকালীনই রোহিতকে রাজি করিয়ে ছিলেন দেশের হয়ে তিন সংস্করণে পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক হতে। সৌরভ বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে, রোহিতকে অধিনায়ক তিনিই করেছিলেন। তবে শুরুতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও হয়েছিল। বৃহস্পতিবার শহরে একটি স্ন্যাক্স প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রমোশন অনুষ্ঠানে গিয়ে সৌরভ জানালেন রোহিত ও শুভমন নিয়ে তাঁর মত। 

রোহিতের প্রসঙ্গে সৌরভ

সৌরভ বলেন, 'আমার মনে হয় বিষয়টি রোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করেই করা হয়েছে। বাইরে থেকে তাই মনে হয়। আমি জানি না ভেতরে কী হয়েছে! কোথাও না কোথাও, আমার মনে হয় এটা ন্যায্য সিদ্ধান্ত। রোহিত খেলতে খেলতেই একজন তরুণ অধিনায়ককে তৈরি করা যাবে। আমি সত্যিই এতে কোনও সমস্যা দেখছি না। আমি নিশ্চিত রোহিতের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলা হয়েছে। আমি জানি না এটা বরখাস্ত নাকি অন্য কিছু! আমি নিশ্চিত এটি একটি পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে। রোহিত একজন অসাধারণ নেতা। গত দু'বছরে, রোহিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। পারফরম্যান্স ইস্যু নয়।'

৪০ বিরাট সংখ্যা

আমার মনে হয় নির্বাচকরা ভেবেছেন হয়তো দু'বছর পর যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে তখন রোহিতের বয়স ৪০ বছর হবে। ও টি-টোয়েন্টি খেলে না। ফলে ২০২৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোহিত অংশ নেবে না। কিন্তু যখন ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হবে, তখন ওর বয়স ৪০ বছর হবে। আর খেলাধুলায় এটা বড় সংখ্যা। আর রোহিত এতদিন ধরে খেলে আসছে। আমার মনে হয় না কেউই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবে যে, রোহিত ৪০ বছর বয়সে খেলবে কিনা। আমার মনে হয় না এটা সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত। এটা সবার সঙ্গেই ঘটে। ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। ১০ বছর পর যখন শুভমন গিলেরও ৪০ এর কাছাকাছি বয়স হবে এবং তারও ঝুলিতে ১২-১৩ হাজার রান থাকবে। তাকেও এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। রজার ফেডেরার, হোত বা পিট সাম্প্রাস, রাফায়েল নাদাল বা মারাদোনা, সকলকেই একদিন শেষ করতে হবে।'
 
রো-কো জুটি!
 
আসন্ন অস্ট্রেলিয়ার সফরের পর বিরাট-রোহিত হয়তো অবসর নেবেন। এমনটাই মত অনেকের। 'রো-কো' শুধুই এখন ওডিআই খেলেন। ক্রিকেটের বাকি দুই সংস্করণকে আলবিদা বলেছেন তাঁরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ফের জাতীয় দলে ফিরেছেন তাঁরা। কোহলি-রোহিতের আগামীও দেখতে পাচ্ছেন সৌরভ। তিনি বলেন, '৪০ বছর অনেকটাই বয়স। তারা কতটা ফিট থাকে, কতটা ক্রিকেট খেলে এবং কত রান করে, সবই দেখতে হবে। শুধু একটি ফরম্যাট খেলা সহজ নয়। হ্যাঁ, তারা আইপিএলে খেলবে ঠিকই, কিন্তু সেটা বছরে মাত্র দু'মাস। রোহিত এবং বিরাটের ফিটনেস এবং পারফরম্যান্স উপরেই সবটা। তারা যে সুযোগই পাক না কেন, তাদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। কারণ ক্রিকেট এমন একটি খেলা যেখানে আপনাকে খেলতে হবে। অন্যথায়, আপনি টাচ, ফর্ম এবং যোগাযোগ হারাবেন। এটা করতেই হবে। ওদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। যদি তারা খেলতে থাকে এবং পারফর্ম করতে থাকে, তাহলে ওরা ভারতের হয়ে খেলবে।' এখন দেখার বিরাট-রোহিত কী করেন...

গিলকে শুভেচ্ছা সৌরভের

'ইংল্যান্ড সফরের শুভমন অসাধারণ অধিনায়কত্ব করেছে বলেই মনে করি। আমি ৫ টেস্টের সিরিজ দেখেছি। ও যেভাবে খেলেছে এবং যেভাবে দলের নেতৃত্ব দিয়েছে তা অসাধারণ। এজন্যই তাকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওডিআই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক উভয় হিসেবেই তার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।' ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টে গিল ৪ সেঞ্চুরি-সহ ৭৫৪ রান করেছিলেন। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট সিরিজে যে কোনও ব্যাটারের পক্ষে যা সর্বাধিক রান। ১৯৯০ সালে গ্রাহাম গুচের ৭৫২ রানকে ছাপিয়ে গিয়েছেন গিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সুনীল গাভাসকরের ৭৩২ রানের রেকর্ডও ভেঙে দেন তিনি।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

