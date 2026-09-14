/BIG BREAKING: মহারাজ-যুবরাজ জুটিতেই অটুট আস্থা দলের, কোচিং টিমে বিরাট রদবদলের মেগা আপডেট, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সর্কালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই এবার হেড কোচ! প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও অধুনা সিএবি প্রেসিডেন্টকেই এবার দেওয়া হচ্ছে বিরাট দায়িত্ব। আইপিএল ২০২৭ মরসুম শুরুর আগেই চলে এল বিরাট আপডেট। দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট পদে কয়েক মরসুম কাটানোর পর এবার প্রধান কোচ হিসেবেই দায়িত্ব নিচ্ছেন সৌরভ। এমনটাই রিপোর্ট একাধিক মিডিয়ার। জিএমআর স্পোর্টস যখন দিল্লি ক্যাপিটালসের পুরুষ দল পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, তখন সৌরভ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। গত কয়েক বছর ধরে যৌথ মালিকানাধীন মডেলেই চলে দিল্লি। জিএমআর স্পোর্টস এবং জেএসডব্লিউ স্পোর্টস পালা পালা করে দিল্লি চালায়। যেহেতু কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাই আগামী কয়েক মরসুমের জন্য তিনি পুরুষ দলের মাথায় থাকবেন বলেই খবর। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুবরাজের সঙ্গে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দেবেন সৌরভের প্রাক্তন টিম ইন্ডিয়ার স্টার যুবরাজ সিং। মহারাজ-যুবরাজ ছাড়াও, দিল্লি ক্যাপিটালসের ও ভারতের প্রাক্তন লেগ-স্পিনার অমিত মিশ্র যোগ দিচ্ছেন স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে। দিল্লিতে যোগ দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসার চামিন্ডা ভাসও। ফাস্ট বোলিং কোচের দায়িত্বই দেওয়া হবে তাঁকে।
ভাস সম্বন্ধে এবার দু'এক কথা
টেস্টে ৩৫৫ এবং ওডিআইতে ৪০০ উইকেট নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সর্বকালের সফলতম পেসার ভাস। ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আইপিএলের প্রথম তিন মরসুমে ডেকান চার্জার্সের (বর্তমানে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) হয়ে খেলেছিলেন। ৫২ বছর বয়সী ভাসের কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা মূলত আন্তর্জাতিক অঙ্গনেই। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা পুরুষ দলের সঙ্গে তিনি তিনটি ভিন্ন মেয়াদে কাজ করেছেন—২০১২-১৫, ২০১৬-১৭, ২০২১ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য (বেতন সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দায়িত্ব নেওয়ার দু'দিনের মাথায় পদত্যাগ করেছিলেন) এবং ২০২২ সালে। নিউজিল্যান্ড পুরুষ দলের পরামর্শক হিসেবে তিনি তাঁর কোচিং কেরিয়ার শুরু করেন এবং ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় আয়ারল্যান্ড দলের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন বাঁ-হাতি জোরে বোলার তাঁর দেশের বোর্ডের সঙ্গেও দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। ফাস্ট-বোলিং পরামর্শক ও অ্যাকাডেমি মেন্টর ছিলেন। যেখানে তিনি তরুণ পেসারদের খুঁজে বের করা ও গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে, ভাস ২০২৪ জিম আফ্রো টি-টেন লিগে এনওয়াইএস লাগোসের কোচ ছিলেন এবং লঙ্কা প্রিমিয়র লিগে ক্যান্ডি রয়্যালসের হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
অমিত মিশ্রর অভিষেক হচ্ছে
আইপিএলে কোচ হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে অমিত মিশ্রর। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি এই লিগে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (বর্তমানে ক্যাপিটালস), ডেকান চার্জার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলেছেন। ৪২ বছর বয়সী এই লেগ-স্পিনার গত সেপ্টেম্বরে অবসরের আগে ২০২৪ সালে এলএসজি-র হয়ে তাঁর শেষ আইপিএল ম্যাচ খেলেছিলেন। ২০০৮ সালে নিজের প্রথম আইপিএল ম্যাচেই মিশ্র পাঁচ উইকেট শিকার করেছিলেন এবং তাঁর তিন হ্যাটট্রিকের মধ্যে প্রথমটি সেই ম্যাচেই ছিল—যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যে কোনও বোলারের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২২ সাল ছাড়া ২০০৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিটি আইপিএল মরসুমেই তিনি খেলেছেন। ১৬২ ম্যাচে ৭.৩৭ ইকোনমি রেটে ১৭৪ উইকেট নিয়ে আইপিএলের সর্বকালের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় এই লেগ স্পিনার দশম স্থানে রয়েছেন।
কাজ শুরু করেছেন ভাস ও মিশ্র
ভাস এবং মিশ্র ইতিমধ্যেই তাঁদের নতুন দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন এবং বর্তমানে দিল্লির অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও সৌরভ ও যুবরাজ-সহ কোচিং স্টাফদের নিয়োগের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেনি। জিএমআর ২০২৫ ও ২০২৬ মরসুমের জন্য ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার ভেনুগোপাল রাওকে ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট (সৌরভের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে), হেমং বাদানিকে হেড কোচ এবং মুনাফ প্যাটেলকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছিল। ১৪ ম্যাচে ৭ জয় ও ৭ পরাজয় নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে থেকে শেষ করায় দিল্লি আইপিএল ২০২৬-এ প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।
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