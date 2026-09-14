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BIG BREAKING: মহারাজ-যুবরাজ জুটিতেই অটুট আস্থা দলের, কোচিং টিমে বিরাট রদবদলের মেগা আপডেট, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Sourav Ganguly: সেই মহারাজ-যুবরাজ জুটিতেই অটুট আস্থা দলের! এবার কোচিং টিমে বিরাট রদবদলের মেগা আপডেট চল এল। পুরো নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 14, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:01 PM IST
BIG BREAKING: মহারাজ-যুবরাজ জুটিতেই অটুট আস্থা দলের, কোচিং টিমে বিরাট রদবদলের মেগা আপডেট, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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