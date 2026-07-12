/ঘর থেকে উদ্ধার ২৫ বছরের তারকা মিডফিল্ডারের নিথর দেহ! বিশ্বকাপের মাঝেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল দেশের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর দু'দিন পরেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। ফ্রান্স-স্পেন, ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা লড়বে ফাইনালের আসন সংরক্ষণ করতে। আর এই আবহে চলে এল মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। মাত্র ২৫ বছর বয়সে প্রয়াত দক্ষিণ আফ্রিকার স্টার মিডফিল্ডার জেডেন অ্যাডামস! চলতি বিশ্বকাপেও মাঠ দাপিয়েছেন তিনি। যদিও তাঁর দেশ রাউন্ড অফ থার্টিটুতে কানাডার কাছে হেরেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল। তবে জেডেনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আন্তর্জাতিক ফুটবলে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে জেডেনকে কে হারাল বাফানা বাফানা।
রহস্যমৃত্যুই বলা হচ্ছে!
সেন্ট্রাল কেপ টাউনের ঘর থেকে নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে জেডেনের। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে। যদিও তাঁর প্রয়াণের প্রকৃত কারণ এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। রহস্যমৃত্যুই বলা হচ্ছে। ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী এবং সাউথ আফ্রিকান ফুটবল প্লেয়ার্স ইউনিয়ন এই মর্মান্তিক খবরটি নিশ্চিত করেছে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোও শোকবার্তা দিয়েছেন। টুর্নামেন্ট চলাকালীনই জেডেনেকে ব্যক্তিগত শোকের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। আটলান্টা স্টেডিয়ামে 'গ্রুপ এ'-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নামার আগের দিনই অর্থাৎ জেডেনের ঠাকুমা মারিয়ানা অ্যাডামস মারা যান। গভীর শোকে ডুবেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার তাগিদেই ওই ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। জেডেন রেখে গেলেন এক শিশুকন্যাকে।
জেডেনের ক্লাব কেরিয়ার
কেপ টাউনে জন্মানো জেডেন স্থানীয় এলাকাতে খেলেই এই ফুটবলের গভীর অনুরাগে জড়িয়ে পড়েন। ঠাকুমার তত্ত্বাবধানেই তাঁর বড় হওয়া। নাতির স্বপ্নপূরণের পথে সবসময় পাশে ছিলেন তিনি। স্থানীয় শীর্ষস্থানীয় ক্লাব স্টেলেনবশ এফসি-র অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েই তাঁর কেরিয়ারে বড় মোড় আসে। তাঁর সহজাত খেলার দক্ষতাই তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছিল। ফলে যুব দল থেকে দ্রুত মূল দলে চলে আসেন। ২০২০ সালে স্টেলেনবশ এফসির হয়ে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় জেডেনের। মাঝমাঠের ইঞ্জিন রুম হয়ে উঠেছিলেন জেডেন। ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সেরা ক্লাব মামেলোদি সানডাউনসে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। সানডাউনসে থাকাকালীন তিনি ঘরোয়া ও মহাদেশীয় পর্যায়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন।
দেশের জার্সিতেও দুরন্ত
২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকান প্রিমিয়ারশিপ শিরোপা জয় এবং ২০২৬ সালে ক্যাফচ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফি জয় ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য অর্জন। ঘরোয়া ফুটবলে ধারাবাহিক ও দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলে নিয়মিত ডাক পেতে শুরু করেন। ২০২৩ সালের আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলের সদস্য ছিলেন জেডেন। ২০২৬ সালের জেডেন তাঁর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছন। মেক্সিকো, চেক প্রজাতন্ত্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি গ্রুপ ম্যাচেই খেলেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট তোলার অন্য়তম কারিগর ছিলেন।
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