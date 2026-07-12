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ঘর থেকে উদ্ধার ২৫ বছরের তারকা মিডফিল্ডারের নিথর দেহ! বিশ্বকাপের মাঝেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল দেশের

বিশ্বকাপের মাঝেই ফুটবলদুনিয়ায় শোকের ছায়া। ঘর থেকে উদ্ধার হল ২৫ বছরের তারকা মিডফিল্ডারের নিথর দেহ! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল দেশের। রহস্যমৃত্যু বলেই মনে করা হচ্ছে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:36 PM IST
ঘর থেকে উদ্ধার ২৫ বছরের তারকা মিডফিল্ডারের নিথর দেহ! বিশ্বকাপের মাঝেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল দেশের
Image Credit: ২৩ নম্বর জার্সিধারী জেডেন তখন উল্লাসে মেতেSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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