IND vs SA T20: টি-টোয়েন্টিতে দূরন্ত প্রত্যাবর্তন, সিরিজের সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা....

IND vs SA T20: টি-টোয়েন্টিতে দূরন্ত প্রত্যাবর্তন, সিরিজের সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা....
IND vs SA T20: চূড়ান্ত ব্যর্থ সূর্য-গিল, বিফলে তিলকের লড়াই।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-টোয়েন্টিতে দূরন্ত প্রত্য়াবর্তন দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা। মুল্লানপুরে ৫১ রানে হারল টিম ইন্ডিয়া।
আরও পড়ুন: WATCH Rivaba Jadeja: তাঁর স্বামী বাদে দলের বাকিরা নেশাগ্রস্থ! জাদেজাপত্নীর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড়...
প্রথমে টি টোয়েন্টিতে টসে হেরে প্রথমে ব্য়াট করেছিল ভারত। এদিন কিন্তু টসে জিতেছিলেন সূর্যকুমার। পাটা উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকেই প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান তিনি। সেই সিদ্ধান্তই শেষপর্যন্ত ব্যুমেরাং হল। ভারতীয় বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করলেন কুইন্টন ডি ককরা। ৪৬ বলে ৯০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দিলেন আফ্রিকার ওপেনার।
উলটোদিকে এক ওভারে সাতটা ওয়াইড বল করে বসলেন অর্শদীপ। চার ওভারে ৪৫ রান দেন বুমরাহ। দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে অবশ্য কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন ৩ ওভারে ২৭ রান দিয়ে এক উইকেট নেন তিনি। ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট বরুণের ঝুলিতে। কিন্তু ততক্ষণে রানের পাহাড় গড়ে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০ ওভারে ২১৩ রানে শেষ হয় প্রোটিয়াদের ইনিংস।
রান তাড়াতে করতে নেমে হতাশ করলেন ভারতে ব্যাটারাও। ফের ব্যর্থ হলেন সূর্যকুমার আর শুভমান গিল। আগের ম্যাচে দূরন্ত খেলেছিলেন যিনি, সেই হার্দিক পাণ্ডিয়াও আউট হয়ে গেল মাত্র ২০ রানেই। লড়ে যাচ্ছিলেন একা তিলক শর্মা, কিন্তু পাশে পেলেন না কাউকে। পরপর আউট হলেন টেন এন্ডাররা। তখনও পাঁচ বল বাকি। ১৬২ রানেই গুটিয়ে গেল ভারত। কাই ৪ উইকেট তুলে নেন দক্ষিণ আফ্রিকার বার্টম্যান।
আরও পড়ুন: IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)