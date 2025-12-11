English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs SA T20: টি-টোয়েন্টিতে দূরন্ত প্রত্যাবর্তন, সিরিজের সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা....

IND vs SA T20:  চূড়ান্ত ব্যর্থ সূর্য-গিল, বিফলে তিলকের লড়াই।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 11, 2025, 11:32 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-টোয়েন্টিতে দূরন্ত প্রত্য়াবর্তন দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা। মুল্লানপুরে ৫১ রানে হারল টিম ইন্ডিয়া।

প্রথমে টি টোয়েন্টিতে টসে হেরে প্রথমে ব্য়াট করেছিল ভারত। এদিন কিন্তু টসে জিতেছিলেন সূর্যকুমার। পাটা উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকেই প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান তিনি। সেই সিদ্ধান্তই শেষপর্যন্ত ব্যুমেরাং হল। ভারতীয় বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করলেন  কুইন্টন ডি ককরা। ৪৬ বলে ৯০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দিলেন  আফ্রিকার ওপেনার। 

উলটোদিকে  এক ওভারে সাতটা ওয়াইড বল করে বসলেন অর্শদীপ। চার ওভারে ৪৫ রান দেন বুমরাহ। দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে অবশ্য কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন  ৩ ওভারে ২৭ রান দিয়ে এক উইকেট নেন তিনি। ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট বরুণের ঝুলিতে।  কিন্তু ততক্ষণে রানের পাহাড় গড়ে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০ ওভারে ২১৩ রানে শেষ হয় প্রোটিয়াদের ইনিংস।

রান তাড়াতে করতে নেমে হতাশ করলেন ভারতে ব্যাটারাও। ফের ব্যর্থ হলেন সূর্যকুমার আর শুভমান গিল। আগের ম্যাচে দূরন্ত খেলেছিলেন যিনি, সেই হার্দিক পাণ্ডিয়াও আউট হয়ে গেল মাত্র ২০ রানেই। লড়ে যাচ্ছিলেন একা তিলক শর্মা, কিন্তু পাশে পেলেন না কাউকে। পরপর আউট হলেন টেন এন্ডাররা।  তখনও পাঁচ বল বাকি। ১৬২ রানেই গুটিয়ে গেল ভারত। কাই ৪ উইকেট তুলে নেন দক্ষিণ আফ্রিকার বার্টম্যান।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Ind vs SAT20 series2nd T20
