/১০৬ মিনিটের সেই এক শট! আর্জেন্টিনার বুক ভেঙে স্পেনের বিশ্বজয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অতিরিক্ত সময়ের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন। রবিবার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই হাইভোল্টেজ ফাইনালে ১০ জনের দল আর্জেন্টিনাকে পরাস্ত করে স্প্যানিশরা। পুরো ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে খেলে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়ের ১০৬ মিনিটে ফেররান তরেসের করা একমাত্র জয়সূচক গোলে শিরোপা উল্লাসে মাতে ২০১০ সালের চ্যাম্পিয়নরা।
পুরো ম্যাচে স্পেনের কৌশলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি আর্জেন্টিনা। চিরচেনা লিওনেল মেসিকে পুরোটা সময় বোতলবন্দী করে রাখেন রদ্রি ও দানি ওলমোরা। পরিসংখ্যানও স্পেনের দাপটের কথা বলছে; ম্যাচের প্রায় ৬৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের উদ্দেশ্যে ২০টি শট নেয় তারা, যার মধ্যে ১২টিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে, রক্ষণভাগে ব্যস্ত থাকা আর্জেন্টিনা পুরো ম্যাচে মাত্র ২টি শট নিতে পারলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। এবার পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র একটি গোল হজম করে সবচেয়ে কম গোল খেয়ে বিশ্বকাপ জয়ের নতুন রেকর্ড গড়ল স্পেন। ২০১০ সালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জিতেছিল তারা।
ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনার রক্ষণে ভয় ধরায় স্পেন। প্রথম পাঁচ মিনিটেই দুটি আক্রমণ করে তারা। দানি ওলমোর পাস থেকে লামিন ইয়ামালের নেওয়া শট রুখে দেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ়। এর দুই মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে বল প্রায় পেয়ে যাচ্ছিলেন মেসি, তবে ডি-বক্সের বাইরে এসে বল ক্লিয়ার করেন স্প্যানিশ কিপার উনাই সিমোন। প্রথম হাইড্রেশন ব্রেকের পর স্পেনের পাউ কুবার্সির দুর্বল ব্যাকপাসের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন মেসি, তবে সেবারও দ্রুত এসে বিপদ কাটান সিমোন। ৩৯তম মিনিটে মিকেল ওইয়ারসাবালের দুর্বল শট সহজেই ধরেন মার্টিনেজ়। বিরতির ঠিক আগে ওইয়ারসাবালকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ়। এর দুই মিনিট পরই তাঁকে তুলে নেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে স্পেনের আলেক্স বায়েনার একটি দুর্বল শট সহজেই প্রতিহত করেন মার্টিনেজ়। এরপর মাঠে উত্তেজনা ছড়ায় যখন আর্জেন্টিনার বদলি খেলোয়াড় লেয়ান্দ্রো পারেদেস মাঝমাঠে রদ্রিকে ধাক্কা দেন এবং পরে ওলমোকে ধাক্কা মেরে হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের ২৮ মিনিট বাকি থাকতে ওইয়ারসাবাল ও ফাবিয়া রুইসকে তুলে ফেররান তরেস ও পেদ্রিকে নামান স্প্যানিশ কোচ। মাঠে নেমেই ইয়ামালের ক্রসে হেড করেন তরেস, যা মার্টিনেজ় লুফে নেন। ৭০ মিনিটে আর্জেন্টিনা শিবিরেও দুটি বদল আসে; রদ্রিগো দে পল ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরোকে তুলে জুলিয়ানো সিমেওনে ও ফাকুন্দো মেদিনাকে নামানো হয়। এরপর কুবার্সির একটি বিপজ্জনক শট ঝাঁপিয়ে রক্ষা করেন মার্টিনেজ়। নির্ধারিত সময়ের শেষে যোগ করা ৪ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় আর্জেন্টিনা; কুবার্সিকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখে মাঠ ছাড়েন এন্সো ফের্নান্দেস। ১০ জনের দলের বিপক্ষে ইয়ামালের ফ্রি-কিক এবং ৯৩তম মিনিটে নিকো উইলিয়ামসের হেড দুর্দান্তভাবে ঠেকিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নেন মার্তিনেস। এর মাঝে নিকো বল জালে পাঠালেও নিকোলো ওতামেন্দিকে ফাউল করায় গোল বাতিল হয়। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে স্পেনের মিকেল মেরিনোর হেডও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
অবশেষে ম্যাচের ১০৬ মিনিটে ডেডলক ভাঙে স্পেন। পেদ্রো পররোর ক্রস থেকে নিকো উইলিয়ামস হেডে কাটব্যাক করলে, ছুটে এসে জোরালো শটে বল জালে পাঠান বদলি খেলোয়াড় ফেররান তরেস। এর কিছুক্ষণ পর তরেস আবার গোল করলেও তা অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে আর্জেন্টিনা। ১১৫তম মিনিটে মেসির একটি বাঁকানো ক্রস বারের ওপরের জালে লাগে। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পরপর তিনটি কর্নার পায় আর্জেন্টিনা। শেষ কর্নারে পেনাল্টি স্পটের কাছে ফাঁকায় বল পেয়েও উড়িয়ে মারেন জুলিয়ানো সিমেওনে। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে স্পেন শিবির, আর শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙে কান্নায় ভেঙে পড়ে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে মেজাজ হারিয়ে লাল কার্ড দেখেন আর্জেন্টিনার পারেদেস। আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮টি গোল করা লিওনেল মেসির সম্ভবত এটিই ছিল শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ।
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