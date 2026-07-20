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১০৬ মিনিটের সেই এক শট! আর্জেন্টিনার বুক ভেঙে স্পেনের বিশ্বজয়

পুরো ম্যাচে আধিপত্য ধরে রেখে অতিরিক্ত সময়ের ১০৬ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ফেররান তরেস। ম্যাচের শেষদিকে এন্সো ফের্নান্দেস লাল কার্ড দেখায় ১০ জনের দলে পরিণত হয় আর্জেন্টিনা। এই আসরে সবচেয়ে কম গোল খাওয়ার রেকর্ড গড়ে শিরোপা জিতল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:43 AM IST
১০৬ মিনিটের সেই এক শট! আর্জেন্টিনার বুক ভেঙে স্পেনের বিশ্বজয়
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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