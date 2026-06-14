Spain Football Team Climacool System: 'ক্লাইমাকুল' সিস্টেমে ইয়ামালদের হিমায়িত গেঞ্জি-জ্যাকেট-বুট! আমেরিকার হিটওয়েভেও টলবে না স্প্যানিশ আর্মাডা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ বার ডেটা রেকর্ডে সক্ষম, এমন ৫০০ হার্টজ মোশন সেন্সর চিপ লাগানো রয়েছে এবারের বিশ্বকাপের ফুটবলেই (ট্রিওন্ডা)! ছ'ঘণ্টার চার্জেই সেই বলে খেলা হচ্ছে! প্রযুক্তি এখন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরেই চলে গিয়েছে! বিজ্ঞান সব অভাবনীয় কাজই করে দেখাচ্ছে প্রতিদিন। খেলার সঙ্গে টেকনোলজির মেলবন্ধন হয়ে গিয়েছে এখন মাখনের সঙ্গে রুটি মাখানোর মতোই। ফুটবলই কি শুধু প্রযুক্তির সোনার ফসল হবে! ফুটবলারদের পরিধানে তার প্রতিফলন থাকবে না? এমনটা হতে পারে নাকি! আগামী ১৫ জুন কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে স্পেনের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে। লামিন ইয়ামাল, রড্রি-পেড্রি, নিকো উইলিয়ামসরা মাঠে নামার আগেই খবরে তাঁদের 'হিমায়িত' গেঞ্জি-জ্যাকেট-বুট! যা নিয়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার এই হিটওয়েভেও যাতে স্প্যানিশ আর্মাডা না টলে যায়, সেই ব্যবস্থা করে ফেলেছে 'লা রোজা'
'ক্লাইমাকুল' সিস্টেম কী?
বিশ্বকাপে 'ক্লাইমাকুল' সিস্টেমে রয়েছে স্পেন ফুটবল টিম। যে প্রযুক্তিতে ফুটবলারদের শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে শারীরিক ধকল কাটানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। এই বিশেষ পরিধানে রয়েছে কুলিং ভেস্ট, ইনসুলেটেড জ্যাকেট এবং বিশেষ ধরনের বুট-কভার। যা ট্রেনিংয়ের আগে, ট্রেনিং চলাকালীন ও ট্রেনিংয়ের পরে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। স্পেনের ফিটনেস কোচ কার্লোস ক্রুজের মতে, 'ক্লাইমাকুল' সিস্টেমে দলকে আনার লক্ষ্যই হল আমেরিকার তীব্র দাবদাহের মধ্যেও ফুটবলারদের দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া থেকে আটকানো। তাঁদের শারীরিক পুনরুদ্ধারের গতি বাড়ানো। এই ব্যবস্থা শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা (কোর টেম্পারেচার) এবং ত্বকের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনতে পারে! যা এই টুর্নামেন্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা, যেখানে আবহাওয়া বিরাট নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেন বর্তমানে টেনেসির চ্যাটানুগায়। হ্যামিলটন কাউন্টির প্রধান শহরেই ইয়ামালদের বেস। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির শেষ ধাপে স্পেন। এবারের বিশ্বকাপের জন্য অ্যাডিডাসের সংযোজন 'ক্লাইমাকুল সিস্টেম'। মূলত মার্সিডিজ-এএমজি পেট্রোনাস এফ১ দলের জন্যই এই প্রযুক্তির জন্ম। ককপিট-কুলিং বা চালকের আসন শীতল রাখার বিশেষ প্রযুক্তি থেকেই অভিযোজিত। তীব্র গরমের হাত থেকে ফুটবলারদে বাঁচাতেই অ্যাডিডাস বিশেষায়িত, তিন-অংশের টুর্নামেন্ট রিকভারি কিটটি বাজারে এনেছে। স্পেন ছাড়াও ইতালি, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো ও জাপানকেও অ্যাডিডাস ক্লাইমাকুল সিস্টেমে এনেছে।
ক্লাইমাকুল সিস্টেমে কী কী থাকে?
প্রি-ফ্রোজেন জেল ভেস্ট: জার্সির উপরে সরাসরি পরা হয়। এর ভিতরের একটি বিশেষ জেল ধীরে ধীরে গলে গিয়ে একজন ক্রীড়াবিদের শরীরের মূল তাপমাত্রা (বডি টেম্পারেচর) ০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত এবং ত্বকের তাপমাত্রা (স্কিন টেম্পারেচর) ১৩° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।
ইনসুলেটেড ফেডারেশন জ্যাকেট: ভেস্টের উপরে পরা একটি তাপীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে, যা ঠান্ডা বাতাস আটকে রেখে জেলের হিমায়িত অবস্থার স্থায়িত্বকে কার্যকরভাবে দ্বিগুণ করে দেয়।
ক্লাইমাকুল ওভারশু: এটি একটি জেল-যুক্ত স্লিভ যা সাধারণ ফুটবল বুটের উপর সহজে জিপ দিয়ে আটকানো যায়। এটি মাত্র সাত মিনিটে পায়ের নির্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমিয়ে ফোলা ভাব কমাতে প্রমাণিত।
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