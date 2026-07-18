/মেসি বনাম ইয়ামাল দ্বৈরথের আগে হুঙ্কার! স্পেনকে নিয়ে কী বললেন আর্জেন্তাইন প্রাচীর এমি মার্টিনেজ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের মেগা ফাইনালের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে মুখোমুখি হতে চলেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ও ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেন। এই মহাযুদ্ধের ঠিক আগেই নিজের লড়াইয়ের অতীত মনে করে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বস্ত প্রাচীর এবং কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। একই সঙ্গে মেগা ফাইনালের রণকৌশল নিয়ে সতীর্থদের দিলেন কড়া সতর্কবার্তা।
ফাইনালে মাঠে নামার আগে নিজের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা উল্লেখ করে মার্টিনেজ বলেন, "আমরা অত্যন্ত সাধারণ, শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান। আমাদের পরিবার প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য কঠিন লড়াই করেছে। আমরা খুব ভালো করেই জানি, কোনও কিছু সহজে পাওয়া যায় না এবং শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কীভাবে লড়াই করতে হয়। আমরা এই ফাইনালে সহজে হার মানব না।" মার্টিনেজের এই আবেগঘন বার্তা স্বাভাবিকভাবেই আলবিসেলেস্তে শিবিরের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
তবে আবেগের পাশাপাশি প্রতিপক্ষ স্পেনের শক্তি নিয়ে সতীর্থদের পা মাটিতে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন মার্টিনেজ। চলতি বিশ্বকাপে স্পেনের ১৬ বছরের তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামাল তার ম্যাজিক্যাল পারফরম্যান্স দিয়ে বিশ্বজুড়ে লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে ফুটবলারদের আলোচনায় এখন শুধুই ইয়ামাল। কিন্তু মার্টিনেজ মনে করেন, ফাইনালের প্রতিপক্ষ হিসেবে স্পেনকে শুধুমাত্র 'ইয়ামাল নির্ভর দল' ভাবলে তা হবে আর্জেন্টিনার জন্য মস্ত বড় ভুল।
স্পেনের আক্রমণাত্মক ঘরানা ও দলগত সংহতির প্রশংসা করে আর্জেন্তাইন গোলরক্ষক মনে করিয়ে দেন, স্পেন দলগতভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদের ডাগআউটে একাধিক ম্যাচ জেতানো ফুটবলার রয়েছেন। তারা শুরু থেকেই অল-আউট অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছে, যা যেকোনো রক্ষণভাগের জন্য বড় পরীক্ষা। তাই ট্রফি ধরে রাখতে গেলে শুধু ইয়ামালকে আটকে রাখার ছক কষলে চলবে না, বরং পুরো স্পেন দলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও নিটোল পরিকল্পনা করে মাঠে নামতে হবে লিওনেল স্কালোনির ছেলেদের।
নিজের অতীতে ফিরে মার্টিনেজ বুঝিয়ে দিয়েছেন, ফাইনালে ট্রফি ওড়াতে আর্জেন্টিনা তাদের সমস্ত শক্তি উজার করে দেবে। এখন দেখার, মেসির জাদুতে আর মার্টিনেজের বিশ্বস্ত গ্লাভসে ভর করে আর্জেন্টিনা ব্যাক-টু-ব্যাক সোনা জেতে, নাকি ইয়ামালদের স্প্যানিশ আর্মাডা ছিনিয়ে নেয় বিশ্বসেরার মুকুট।
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