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মেসি বনাম ইয়ামাল দ্বৈরথের আগে হুঙ্কার! স্পেনকে নিয়ে কী বললেন আর্জেন্তাইন প্রাচীর এমি মার্টিনেজ?

FIFA World Cup 2026: স্পেনের বিস্ময়বালক লামিনে ইয়ামালের প্রশংসা করার পাশাপাশি মার্টিনেজ সাফ জানিয়েছেন, স্পেন কেবল একজন ফুটবলারের ওপর নির্ভরশীল নয়। তারা দলগতভাবে অপ্রতিরোধ্য। ফলে ব্যাক-টু-ব্যাক বিশ্বকাপ জিততে হলে আর্জেন্টিনাকে পুরো স্পেন দলের বিরুদ্ধেই খেলতে হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:07 PM IST
মেসি বনাম ইয়ামাল দ্বৈরথের আগে হুঙ্কার! স্পেনকে নিয়ে কী বললেন আর্জেন্তাইন প্রাচীর এমি মার্টিনেজ?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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