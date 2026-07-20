/ফাইনাল শেষে এ কী দৃশ্য! শেষ বাঁশি বাজতেই একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেন-আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানটান উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাস একস্ট্রা টাইমে আর্জেন্টিনার থেকে বিশ্বসেরা শিরোপা ছিনিয়ে নিল স্পেন। ১৬ বছর পর বিশ্বজয়ী স্পেন। গোটা ম্যাচ রোমাঞ্চকর হলেও, ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজতেই নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। স্পেনের এই ঐতিহাসিক জয়ের উদযাপন রূপ নেয় রণক্ষেত্রে। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও হাতাহাতি।
আর্জেন্টিনার লিয়েন্দ্রো পারেদেস এবং লিসান্দ্রো মার্টিনেজ় স্প্যানিশ খেলোয়াড়দের ধাক্কা মারেন, কিল-ঘুষি চালান এবং এমনকি কারও কারও গলা চেপে ধরেন। এই চরম বিশৃঙ্খলার মাঝেই আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি স্পেনের অধিনায়ক রদ্রির সঙ্গে এক উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন, যা পুরো পরিস্থিতিকে আরও অশান্ত করে তোলে।
ম্যাচ শেষের পর মাঠের সেই উত্তেজনার মধ্যেই ওতামেন্দি ও রদ্রির মধ্যকার কথোপকথনটি আর্জেন্টিনার একটি টিভি ব্রডকাস্টারের ক্যামেরায় ধরা পড়ে। অন-পিচ সংঘর্ষ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করার ঠিক আগের মুহূর্তটি ফ্রেমবন্দি হয় সেখানে।
সাক্ষাৎকার ও ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যায়, ওতামেন্দি স্প্যানিশ অধিনায়ক রদ্রিকে লক্ষ্য করে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি গোটা সপ্তাহ ধরে কাঁদছিলে, নির্বোধ কোথাকার! তুমি আর লাপোর্তে—তোমরা দুজনেই। এটা মোটেও ঠিক নয়, তোমরা রেফারিদের নিয়ে কাঁদছিলে, আমার বন্ধু।'
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে স্পেনের স্ট্রাইকার মিকেল ওয়ারসাবাল দ্রুত এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওতামেন্দি তখনও থামেননি। তিনি রদ্রিকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, 'কথা কম বলা শুরু করো, ইউ ফুল! তুমি পুরো সপ্তাহটাই কেঁদে কাটিয়েছ।' তিনি আরও যোগ করেন, 'সারা সপ্তাহ ধরে কান্না... তুমি আর লাপোর্তে, দুজনেই। এটা ঠিক নয়... তোমরা রেফারিদের নিয়ে কান্নাকাটি করছিলে।' এর উত্তরে রদ্রি শান্তভাবে বলেন, 'আমি তোমাকে সম্মান করি...'। কিন্তু ওতামেন্দি তার কথা কেটে দিয়ে আবার বলে ওঠেন, 'কিন্তু তুমি...'।
তবে ঘটনার পেছনে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট রয়েছে। বিশ্বকাপে রেফারিরা আর্জেন্টিনাকে সুবিধা দিচ্ছে, এমন একটি সাক্ষাৎকার স্প্যানিশ ডিফেন্ডার এমেরিক লাপোর্তে দিলেও, রদ্রি নিজে এই বিতর্ক নিয়ে জনসমক্ষে কোনো মন্তব্য করেননি। ওতামেন্দি মূলত লাপোর্তের মন্তব্যের রাগ রদ্রির ওপর ঝাড়েন।
এর আগে স্প্যানিশ এক সংবাদপত্রে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে লাপোর্তে বলেছিলেন, 'যদি এসব সহ্য করা হয় আর রেফারি তার কাজ ঠিকমতো করেন, তবে আমার কোনো সমস্যা নেই। তবে এটা সত্যি যে সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে আমরা এমন কিছু জিনিস দেখেছি যা আমাদের দারুণভাবে অবাক করেছে। এমন কিছু আচরণ যা কোনো শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে গেছে। বিশেষ করে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে, যারা মাঠে প্রতিপক্ষের গায়ে অনেক দাগ (আঘাতের চিহ্ন) রেখে যায়।'
লাপোর্তে আরও যোগ করেছিলেন, 'ফুটবলে এমনটা হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে এত বড় টুর্নামেন্টে। কারণ এটি আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও হতাশ করে তুলতে পারে। ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং এসব বিষয় যেন কেউ অপব্যবহার করতে না পারে, তা দেখা রেফারির কাজের অংশ। যদি এক বা দুজন খেলোয়াড় এমনটা করার সুযোগ পায়, তবে ম্যাচটি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই আমরা বেশ ফেয়ার প্লে খেলেছি। আমরা প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে যাই না বা বিপজ্জনক ফাউল করি না। আমার মনে হয় এই ম্যাচেও আমাদের সেটাই করা উচিত। তবে পুরো বিষয়টি অনেকখানি রেফারি কেমন সিদ্ধান্ত নেবেন তার ওপর নির্ভর করবে।'
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