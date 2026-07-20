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ফাইনাল শেষে এ কী দৃশ্য! শেষ বাঁশি বাজতেই একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেন-আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা

ম্যাচ শেষে স্পেনের রদ্রি ও আর্জেন্টিনার ওতামেন্দির মধ্যে রেফারি নিয়ে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। এর পরপরই দুই দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে মাঠে ধাক্কাধাক্কি ও তুমুল হাতাহাতি ছড়িয়ে পড়ে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:40 AM IST
ফাইনাল শেষে এ কী দৃশ্য! শেষ বাঁশি বাজতেই একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পেন-আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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