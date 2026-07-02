মহাপ্রস্থানের মঞ্চে 'লাস্ট ডান্স'! টরন্টোয় দুই বন্ধুর 'শত্রু'তাই বিশ্বকাপের ব্লকবাস্টার, রোনাল্ডো না মদরিচ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ ষোলোয় ওঠার মারকাটারি লড়াই। ধুন্ধুমার অ্যাকশনে স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া, সুইত্জারল্যান্ড বনাম আলজেরিয়া। রইল ম্যাচের প্রিভিউ। সময়টাও জেনে নিন।
স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া
লস অ্যাঞ্জেলস স্টেডিয়ামে নকআউটের গুরুত্বপূর্ণে ডুয়েলে মুখোমুখি স্পেন বনাম অস্ট্রেলিয়া। ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে অনেকেই এবার বিশ্বকাপ জয়ের ফেভারিট হিসেবে দেখছেন। কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে স্পেন বিশ্বকাপ শুরু করেছিল। ড্র দিয়ে শুরু করলেও পরের দুই ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলেই ঘুরে দাঁড়ায় লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। সৌদিকে চার গোলের মালা পরিয়ে উরুগুয়েকেও হারায় 'লা রোজা'। মহারণের আগের স্পেনের কোচ বলছেন, 'এই দল রেকর্ড ভাঙায় এবং কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠায় অভ্যস্ত। আমরা সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' ওদিকে গ্রুপে রানার্স হয়ে রালফ র্যাংগনিকের অস্ট্রিয়া ১৯৫৪ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে। স্পেনের বিরুদ্ধে নামার আগে তিনি বলছেন, 'আমরা সবাই জানি যে স্পেনের বিরুদ্ধে আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে। আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে।' দেখা যাক শেষ হাসি স্পেন না অস্ট্রিয়া হাসে!
পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া
রাউন্ড অফ থার্টিটুর ব্লকবাস্টার হতে চলেছে পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ। টরন্টো স্টেডিয়ামে লুকা মদরিচ ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দ্বৈরথ আক্ষরিক অর্থেই 'লাস্ট ডান্স'। হয় রোনাল্ডো নয় মদরিচকে শেষবারের মতো দেখবে আন্তর্জাতিক ফুটবল। দুই দেশের দুই মহারথী জীবনের শেষ বিশ্বকাপ খেলছেন, তা বলে দেওয়াই যায়। একজনের বয়স ৪১, আরেকজনের ৪০। ঘটনাচক্রে দুই বন্ধুর আজ 'শত্রুতা'! রিয়াল মাদ্রিদে ৬ বছর একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলেছেন ২২২ ম্যাচে। একসঙ্গে ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ১টি লা লিগা নিয়ে মোট ১৩টি মেজর ট্রফি একসঙ্গে জিতেছেন তাঁরা। যে রোনাল্ডোকে ১৩ বার অ্যাসিস্ট করেছেন মদরিচ, তাঁর থেকেই বল কেড়ে নেবেন! ভাবলেও অবাক হতে হয়। তবে এটাই বাস্তব। পর্তুগাল এখনও পর্যন্ত সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেনি। প্রথম ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছিলেন রোনাল্ডোরা। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচেই দুর্দান্ত ঘুরে দাঁড়ায় সিআর সেভেনের টিম। রোনাল্ডোর জোড়া গোলে পর্তুগাল ৫-০ চূর্ণ করেছিল উজবেকিস্তানকে। তবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার সঙ্গে ফের গোলশূন্য ড্র। তবে ক্রোয়েশিয়াকে হারাতে পারলে শেষ ১৬। নাহলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়। মদরিচরা বিশ্বকাপের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ইংল্যান্ড ৪-২ হারিয়ে দিয়েছিল। এরপর পানামার বিরুদ্ধে ১-০ এবং ঘানার বিপক্ষে ২-১ জিতে নকআউটে ক্রোয়েশিয়া।
সুইত্জারল্যান্ড বনাম আলজেরিয়া
নকআউটে ফিরে আসার কোনও সুযোগ নেই। ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে গ্রুপ টপার সুইত্জারল্যান্ড মুখোমুখি হচ্ছে আলজেরিয়ার। টুর্নামেন্টের অন্যতম কঠিন একটি গ্রুপ পার হয়েই আলজেরিয়া এই পর্যায়ে এসেছে। ২০১৪ সালে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে যাওয়াই ছিল আলজেরিয়ার বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা সাফল্য। এবার সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে। অন্যদিকে সুইজারল্যান্ডের জন্য এমন এক ধাপ অতিক্রম করার সুযোগ, যেখানে সাম্প্রতিক টুর্নামেন্টগুলিতে তারা বারবার থমকে গিয়েছে এবার পরের ধাপে উঠে তাদের কিছু করে দেখাতেই হবে। দেখা যাক সুইস না আলজেরিয়া, কে বাজিমাত করবে
স্পেন বনাম অস্ট্রিয়া খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ১২.৩০ থেকে
পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়ার খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ৩ জুলাই ভোর ৪.৩০ থেকে
সুইজারল্যান্ড বনাম আলজেরিয়ার খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ৩ জুলাই ভোর ৮.৩০ থেকে
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