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মহাপ্রস্থানের মঞ্চে 'লাস্ট ডান্স'! টরন্টোয় দুই বন্ধুর 'শত্রু'তাই বিশ্বকাপের ব্লকবাস্টার, রোনাল্ডো না মদরিচ?

মহাপ্রস্থানের মঞ্চেই হবে 'লাস্ট ডান্স'! টরন্টোয় দুই বন্ধুর 'শত্রু'তাই হতে চলেছে বিশ্বকাপের ব্লকবাস্টার, রোনাল্ডো না মদরিচ? কে নেবেন বিদায়?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 02, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:43 PM IST
মহাপ্রস্থানের মঞ্চে 'লাস্ট ডান্স'! টরন্টোয় দুই বন্ধুর 'শত্রু'তাই বিশ্বকাপের ব্লকবাস্টার, রোনাল্ডো না মদরিচ?
Image Credit: পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়ায় নজর সবারSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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