মধ্যরাতে মহাযুদ্ধে স্পেন-বেলজিয়াম; 'রেড ডেভিলস' কি পারবে 'লা রোজা'র বিশ্বকাপের অপরাজিত দৌড় থামাতে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বিশ্বকাপে স্পেন অপরাজিত। ইউরো চ্যাম্পিয়নরা শুধু যে কোনও ম্যাচ হারেইনি, তা নয়, তারা কোনও গোলও হজম করেনি। ২০২৩ সালের সেই মার্চ মাস থেকে শুরু করে টানা ৩৬টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে 'লা রোজা' অপরাজিত। তবে এহেন স্পেনের সামনে বেলজিয়াম কিন্তু মোটেই ভীত নয়। বরং বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে তারাও দুর্দান্ত ছন্দে। গত সাড়ে তিন বছর ধরে ইউরোপে ধারাবাহিক সাফল্যের বিচারে স্পেন সবার আগে। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বেলজিয়ামও কিন্তু নিজেদের দারুণ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তাদের সোনালি প্রজন্মের কাছে এটাই শেষ সুযোগ দুর্দান্ত কিছু করার।
যুযুধান দুই পক্ষ
এই ম্যাচের জয়ী দল আগামী মঙ্গলবার ডালাসে সেমিফাইনাল খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। স্পেনকে এই লড়াইয়ে এতটাই শক্তিশালী ও ফেভারিট হিসেবে দেখা হচ্ছে যে, কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তেকে গত বৃহস্পতিবারই তাঁর দেশের মিডিয়ার কাছে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ডুয়েল নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব দিতেও হয়েছে। বেলজিয়াম সহ-আয়োজক আমেরিকাকে ৪-১ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবং সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নিজেদের অপরাজিত থাকার ধারা ১৮ ম্যাচে উন্নীত করে ফেলেছে। এখন তাদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। নজরে থাকবেন স্পেনের ইয়ামাল, উইলিয়ামস, রড্রি, পেদ্রিরা। ওদিকে বেলজিয়ামে ডি ব্রুইন, লুকাকু ও কুর্তোয়ারা
লামিন এখনও জ্বলে ওঠেননি!
কিশোর তারকা লামিন ইয়ামালের চারপাশে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও স্পেন কিছুটা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। কারণ তাদের গোল করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বেশ অভাব রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে তাদের করা মোট ৯ গোলের মধ্যে সাতটিই এসেছিল সৌদি আরব ও অস্ট্রিয়ার মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে। এছাড়া শেষ ষোলোর লড়াইয়ে পর্তুগালকে ১-০ ব্যবধানে হারানোর ম্যাচে তারা কেবল ইনজুরি-টাইমে মিকেল মেরিনোর করা গোলেই জিতেছিল। হাঁটুর চোটের কারণে এই সপ্তাহে বেলজিয়াম তাদের মিডফিল্ডার আমাদু ওনানাকে হারিয়েছে, যার ফলে দলের রক্ষণভাগ ঠিক রাখতে কৌশলগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দলে ফিরতে পারেন স্টার ফুটবলরা কেভিন ডি ব্রুইন। সম্ভবত স্পেন ম্যাচের জন্যই তাঁকে পুরোপুরি ফিট রাখতেই আমেরিকার বিরুদ্ধে খেলানো হয়নি।
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ ১০ জুলাই, শুক্রবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে।
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ কখন শুরু হবে?
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ১২:৩০-এ
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলসের সোফাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি টিভিতে কোথায় লাইভ দেখা যাবে?
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ Zee-র নতুন Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলে (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD) লাইভ দেখা যাবে।
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ কোথায় লাইভ স্ট্রিম করে দেখা যাবে?
স্পেন বনাম বেলজিয়াম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে দেখা যাবে।
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