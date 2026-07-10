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মধ্যরাতে মহাযুদ্ধে স্পেন-বেলজিয়াম; 'রেড ডেভিলস' কি পারবে 'লা রোজা'র বিশ্বকাপের অপরাজিত দৌড় থামাতে?

২০১০ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন কি পারবে বেলজিয়ামের গোল্ডেন জেনারেশনকে রুখে দিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের টিকিট কনফার্ম করতে? লস অ্যাঞ্জেলসের সোফাই স্টেডিয়ামে মাঠে নামছে ইউরোপের দুই হেভিওয়েট। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 10, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:13 PM IST
মধ্যরাতে মহাযুদ্ধে স্পেন-বেলজিয়াম; 'রেড ডেভিলস' কি পারবে 'লা রোজা'র বিশ্বকাপের অপরাজিত দৌড় থামাতে?
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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