/১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেন, টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফরাসিদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত স্প্যানিশরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নকআউট পর্বে আবারও মাঠে নেমে ব্যবধান গড়ে দিলেন মিকেল মেরিনো। পর্তুগাল ম্যাচের পর এবার বেলজিয়াম। আর্সেনাল তারকার শেষ মুহূর্তের চমৎকার গোলে বেলজিয়ামকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল স্পেন। ২০১০ সালে বিশ্বজয়ী হওয়ার পর এই প্রথম শেষ চারে পৌঁছাল স্প্যানিশরা। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে এবার তাদের সামনে শক্তিশালী ফ্রান্স।
কোর্তোয়ার দেওয়াল ও রুইসের গোল
লস অ্যাঞ্জেলসের সোফি স্টেডিয়ামে শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে শুরু থেকেই বল পজেশন ও আক্রমণে আধিপত্য বজায় রেখেছিল স্পেন। ম্যাচের ৬৫ শতাংশ সময় বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল তারা। তবে বেলজিয়ামের পোস্টের নিচে প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তুলেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা তিবো কোর্তোয়া। ম্যাচের ৩০ মিনিটে ডেডলক ভাঙে স্পেন। লামিন ইয়ামালের পাস থেকে দানি ওলমোর নেওয়া শট কোর্তোয়া রুখে দিলেও, ফিরতি বলে জোরাল শটে স্পেনের হয়ে প্রথম গোলটি করেন ফাবিয়ান রুইস। এর কিছুক্ষণ পর ইয়ামালের একটি চমৎকার ফ্রি-কিকও ঝাঁপিয়ে আটকান কোর্তোয়া।
সমতায় ফেরে বেলজিয়াম
পিছিয়ে পড়েও প্রথমার্ধেই ম্যাচে সমতা ফেরায় বেলজিয়াম। ৪১তম মিনিটে ডান দিক থেকে টিমোটি ক্যাস্তানির ক্রস থেকে নিখুঁত হেডে গোল করে বেলজিয়ান শিবিরকে উল্লাসে ভাসান শার্লে ডে কেটলারে। বিশ্বকাপে দীর্ঘ ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট পর স্পেনের জালে বল জড়াতে সক্ষম হলো কোনো দল। ডে কেটলারে টানা দুই ম্যাচে জালের দেখা পেলেন। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হয়।
কোর্তোয়ার চোট ও লমেন্সের ভুল
দ্বিতীয়াদর্ধে দুই দলই বেশ কিছু পরিবর্তন করে। ৬১ ও ৬২ মিনিটে যথাক্রমে ইয়ামাল এবং ওইয়ারসাবালের নিশ্চিত গোল আটকে দেন কোর্তোয়া। কিন্তু বেলজিয়ামের জন্য বড় ধাক্কাটি আসে একটু পরেই। উরুর চোটে কান্নাভেজা চোখে মাঠ ছাড়তে হয় দুর্দান্ত ফর্মে থাকা কোর্তোয়াকে। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন তরুণ গোলরক্ষক সানা লমেন্স। আর এই পরিবর্তনই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয়।
আবারও খলনায়ক থেকে নায়ক মেরিনো
ম্যাচের ৭৯ মিনিটে স্পেনের ওইয়ারসাবালকে তুলে নিয়ে পর্তুগাল ম্যাচের নায়ক মিকেল মেরিনোকে মাঠে নামান স্প্যানিশ কোচ। মাঠে নামার ঠিক দুই মিনিটের মাথায় স্পেনের তরুণ ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সির একটি নিচু শট লমেন্স ঝাঁপিয়ে আটকালেও বল গ্লাভসে ধরে রাখতে পারেননি। বল ফসকে আসতেই চিতার বেগে ছুটে গিয়ে আলগা বল জালে জড়িয়ে দেন মেরিনো (২-১)। ম্যাচের ৮৮ মিনিটের এই গোলই বেলজিয়ামের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। এর আগে পর্তুগালের বিপক্ষেও বদলি নেমে অতিরিক্ত সময়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন মেরিনো।
ম্যাচের শেষ মুহূর্তে যোগ করা সময়ে জেরেমি ডোকু বেলজিয়ামের হয়ে একটি সুযোগ তৈরি করলেও এমরিক লাপোখ্ত দারুণভাবে তা ক্লিয়ার করেন। রেফরির শেষ বাঁশি বাজতেই সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দে মেতে ওঠে স্প্যানিশরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৩৬ ম্যাচে অপরাজিত থাকার দুর্দান্ত রেকর্ড সঙ্গী করে এবার ফাইনালে ওঠার হাইভোল্টেজ ম্যাচে ফ্রান্সের মুখোমুখি হতে চলেছে স্পেন।
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