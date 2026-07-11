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১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেন, টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফরাসিদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত স্প্যানিশরা

আবারও ত্রাতা মিকেল মেরিনো! মাঠে নামার মাত্র ২ মিনিটের মাথায় গোল করে বেলজিয়ামকে বিদায় করলেন এই 'সুপার সাব'। ১-১ ফলাফলে ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে যাচ্ছিল, তখনই তরুণ গোলকিপার লমেন্সের হাত থেকে ফসকে আসা বলে গোল করে স্পেনকে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুললেন মেরিনো। টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে এবার সেমিতে ফ্রান্সের মুখোমুখি লুই দে লা ফুয়েন্তের দল।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 11, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:22 PM IST
১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেন, টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফরাসিদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত স্প্যানিশরা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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