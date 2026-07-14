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এমবাপে ১০০ পার্সেন্ট ফিট, ফুরফুরে লামিন ইয়ামাল! ফুয়েন্তের বিরুদ্ধে দেশঁর মাইন্ড গেম শুরু

মাঝরাতে মহাযুদ্ধ। ধুন্ধুমার লড়াইয়ে মুখোমুখি স্পেন-ফ্রান্স। যে জিতবে, তার হাতেই ফাইনালের টিকিট। তারা অপেক্ষা করবে ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা ডুয়েলের জয়ী দলের জন্য়...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 14, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:20 PM IST
এমবাপে ১০০ পার্সেন্ট ফিট, ফুরফুরে লামিন ইয়ামাল! ফুয়েন্তের বিরুদ্ধে দেশঁর মাইন্ড গেম শুরু
Image Credit: ফ্রান্স বনাম স্পেনের লড়াই চলছেSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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