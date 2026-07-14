/এমবাপে ১০০ পার্সেন্ট ফিট, ফুরফুরে লামিন ইয়ামাল! ফুয়েন্তের বিরুদ্ধে দেশঁর মাইন্ড গেম শুরু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় আসর একেবারে শেষের পথে। ৪৮ দলীয় ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট এখন ৪ দলের লড়াইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা লড়বে ফাইনালের জন্য। আর ৫ দিন পরেই শেষ হয়ে যাবে বিশ্বকাপ। আর কাপযুদ্ধের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি দিদিয়ের দেশঁর ফ্রান্স ও লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন। লে ব্ল্যুজ বনাম লা রোজা। দেশঁ শুরু করেছেন মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। ওদিকে লামিন ইয়ামাল বলছেন, চাপ নিচ্ছেন না তিনি...
দেশঁর মাইন্ড গেম
দেশঁ সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত ভাবে আপনাদের বলতে পারি যে, স্পেনই এই ম্যাচে ফেভারিট। আমি লুইস দে লা ফুয়েন্তে ও তাঁর দলের ওপর একদমই কোনও বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ তিনি খুব ভালো ভাবেই জানেন যে স্পেনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। তারা আক্রমণ ও রক্ষণ, দুই বিভাগেই অত্যন্ত দক্ষ। সাত ম্যাচে তারা মাত্র এক গোল হজম করেছে। দুর্দান্ত অ্য়াটাকিং কোয়ালিটির দু'টো টিমের লড়াই হবে। ফলে ম্যাচ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে। যদিও উভয় দলই ভালো রক্ষণভাগের উপর জোর দেয়, তবুও তাদের আক্রমণশৈলী বিবেচনায় জমজমাট ম্যাচের প্রত্যাশা করাই যায়।'
'এমবাপে ১০০ পার্সেন্ট ফিট'
মরক্কোর বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারেননি ফ্রান্সের নেতা কিলিয়ান এমবাপে। ৭৭ মিনিটেই তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন দেশঁ। আচমকাই চোট পেয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন এমবাপে। ডাগআউটে বসে পায়ে বরফও ঘষছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে মহাযুদ্ধের আগে এমবাপে পুরোপুরি ফিট। তাঁর ফিটনেস নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে দেশঁ বলেছেন, 'কিলিয়ান দারুণ আছে। ও ১০০ পার্সেন্ট ফিট। আমরা ১০০-র বেশি তো বলা যায় না। তাই ১০০ শতাংশেই আছে।'
দে লা ফুয়েন্তে চাপহীন!
স্পেনের কোচ বলছেন, 'টেলিভিশনে এত এত বিশ্বকাপ দেখার পর, এখন সেই আমরাই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলছি। আমরাই সবার মনোযোগের কেন্দ্রে। এর সঙ্গে যে দায়িত্ব জড়িয়ে আছে, তা থেকে আমরা কখনই পিছিয়ে আসিনি। আমরা সবসময়ই সেই দায়িত্ববোধ নিয়েই খেলেছি এবং আমরা জানি আমরা কিসের প্রতিনিধিত্ব করছি! তবে একই সঙ্গে এমন বড় মঞ্চে ফুটবল খেলার মতো চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আমরা উপভোগও করেছি। বিষয়টি আসলে ভারসাম্য বজায় রাখার। তবে দায়িত্বভারে আমাদের যেন কোনও ভাবেই স্নায়ুচাপে না ভুগতে হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।' ফুয়েন্তের সুর স্পেনের স্টার লামিন ইয়ামালের গলাতেও। তিনি বলছেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়, তা আমরা জানি। আর চাপের কথা যদি বলেন, সত্যি বলতে, আমি কোনও চাপই অনুভব করছি না।'
ঐতিহাসিক গুরুত্বের ম্যাচও
স্পেন-ফ্রান্সের দ্বৈরথ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ। ঠিক দু'বছর আগের কথা। ২০২৪ সালের ইউরো সেমিফাইনাল। মিউনিখের সেই রাতে স্পেন শুরুতে এক গোল হজম করেও ফ্রান্সকে ২-১ হারিয়েছিল। পরে তারাই ইউরো শিরোপা জেতে। সম্পূর্ণ সুস্থ এমবাপে এবং সতর্কতার সঙ্গে পাতা মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ, এসব নিয়েই দেশঁ আশা করবেন যে ডালাসে যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
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স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ ১৫ জুলাই, বুধবার অনুষ্ঠিত হবে
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ কখন অনুষ্ঠিত হবে?
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ রাত ১২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচটি টিভিতে কোথায় লাইভ দেখা যাবে?
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ Zee-র নতুন Unite8 Sports নেটওয়ার্কের চ্যানেলে (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD) লাইভ দেখা যাবে।
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় লাইভ স্ট্রিম করে দেখা যাবে?
স্পেন বনাম ফ্রান্সের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ Zee5 ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে দেখা যাবে।
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