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স্পেনের বিশ্বজয়ের মহাকাব্য: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সেরা ৮ ম্যাচের রূপকথা

Spain vs Argentina World Cup 2026 Final: ১৬ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান! ফাইনালের মেগা লড়াইয়ে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ জয় করল স্পেন। পুরো টুর্নামেন্টে ৮ ম্যাচে মাত্র ১টি গোল হজম করে গড়ে ফেলল নতুন বিশ্বরেকর্ড! রইল গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচ থেকে নিউ ইয়র্কের ঐতিহাসিক ফাইনাল পর্যন্ত স্পেনের বিশ্বজয়ের গাথা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:11 PM IST
স্পেনের বিশ্বজয়ের মহাকাব্য: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সেরা ৮ ম্যাচের রূপকথা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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