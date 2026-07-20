/সোনার কাঠির ছোঁয়া! এই বিশ্বকাপজয় স্পেনের ফুটবলকে নিয়ে গেল এভারেস্টের উচ্চতায়! স্পেন ফুটবলদর্শনের পুনর্জন্ম কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্পেনের এই বিশ্বকাপ জয় কেবল একটি ট্রফি জয়ের গল্প নয়! এটি একটি ফুটবল দর্শনের পুনর্জন্মের গল্প। আগামী দিনের আন্তর্জাতিক ফুটবলে থাকবে স্প্যানিশ আধিপত্যই। মিলছে তার নিশ্চিত পূর্বাভাসও। রবিবার গভীর রাতের বিশ্বকাপের ফাইনালে অতিরিক্ত সময়-পর্বে ফেরান তোরেসের ১০৬ মিনিটের গোলে আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে স্প্যানিশরা তাদের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি ঘরে তুলল। ২০১০ সালের পর আবারও বিশ্বজয়ের এই গৌরব স্প্যানিশ ফুটবলের ভবিষ্যৎ রূপরেখাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক জয় স্প্যানিশ ফুটবলের আগামী দিনের জন্য কী বার্তা বহন করে এবং এর ভবিষ্যৎ প্রভাব কী, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে চলছে ব্যাপক চর্চা তীব্র তর্ক।
'তিকি-তাকা' সরিয়ে
এই বিশ্বকাপ জয় দেখাল 'তিকি-তাকা'র আধুনিক রূপান্তর ও কৌশলগত পরিপক্কতার ছবি। ২০১০ সালের স্পেন যেখানে পাসের বাঁধভাঙা জালে বল দখলের ('তিকি-তাকা') উপর নির্ভর করত, এখনকার স্প্যানিশ দলটি সেখানে অনেক বেশি গতিশীল ও প্রত্যক্ষ শটে বিশ্বাসী।
পজেশন ও কাউন্টার অ্যাটাক
এই বিশ্বকাপজয় পজেশন ও কাউন্টার অ্যাটাকের ঝালমুড়ি যেন। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে বলদখলের ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি উইং দিয়ে দ্রুত আক্রমণের ধার বাড়িয়েছেন। আধুনিক ফুটবলে কেবল বল দখলে রেখে ম্যাচ জেতা কঠিন। স্পেনের এই নতুন কৌশল প্রমাণ করেছে, চিরাচরিত ধারার সঙ্গে আধুনিক কাউন্টার-অ্যাটাকিং ফুটবলের সমন্বয়ই আগামী দিনের ফুটবলের আসল চাবিকাঠি।
তরুণ তুর্কি
লা মাসিয়া এবং তরুণ একাডেমির নবজাগরণ স্পেন জাতীয় দলের এই সাফল্য মূলত তাদের একাডেমি-কাঠামোর এক যুগান্তকারী জয়। লা মাসিয়া (La Masia)-সহ স্পেনের বিভিন্ন অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা তরুণ তুর্কিরাই এখন দলের মূল কাণ্ডারি। লামিনে ইয়ামাল, পাউ কুবার্সি, নিকো উইলিয়ামস ও ফেরান তোরেসদের মতো তরুণরা বিশ্বমঞ্চে যেভাবে নিজেদের প্রমাণ করেছেন, তা বিশ্বফুটবলকে চমকে দিয়েছে।
ধারাবাহিকতা ও দলীয় মানসিকতা
স্পেনের এই দলটি কোনো একক তারকার উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একটি দলগত খেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। গোলপোস্ট থেকে আক্রমণভাগ-- প্রতিটি পজিশনে রয়েছে গভীরতা। দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য তারকা রদ্রি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় (MVP / Golden Ball) নির্বাচিত হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে অভিজ্ঞতার আলোয় তরুণদের পরিচালিত করতে হয়।
রক্ষণেও রেকর্ড
গোলরক্ষক উনাই সিমন টানা ৬৫০ মিনিট কোনো গোল না খাওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে ৬টি ক্লিন শিট রেখে সেরা গোলরক্ষকের গোল্ডেন গ্লাভস খেতাব জিতেছেন। টুর্নামেন্টে স্পেনের ১৪টি গোল ভাগ করে করেছেন ৮ জন ভিন্ন খেলোয়াড়। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে যে, স্পেনের ভবিষ্যৎ কোনো নির্দিষ্ট স্ট্রাইকারের উপর আটকে নেই।
স্প্যানিশ ফুটবলের ভবিষ্যৎ
স্পেনের এই বিশ্বজয় তাই কেবল একটি শিরোপা ধরে রাখার বিষয় নয়। এটি বিশ্ব ফুটবলে একটি শক্তিশালী বার্তা-- সঠিক যুব প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক কৌশলের মেলবন্ধন ঘটলে যুগের পর যুগ আধিপত্য ধরে রাখা সম্ভব। ২০১০ সালের জয়টি যদি হয় স্প্যানিশ ফুটবলের ভিত্তিপ্রস্তর, তবে ২০২৬ সালের এই জয়টি তাদের ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন স্বর্ণযুগের সূচনা। আগামী কয়েক বছর লা রোজা (La Roja) যে বিশ্ব ফুটবলের সেরা শক্তি হিসেবে একচ্ছত্র রাজত্ব করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।
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