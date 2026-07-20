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সোনার কাঠির ছোঁয়া! এই বিশ্বকাপজয় স্পেনের ফুটবলকে নিয়ে গেল এভারেস্টের উচ্চতায়! স্পেন ফুটবলদর্শনের পুনর্জন্ম কেন?

What Spain's World Cup Triumph Means for Future of Spanish Football: বিশ্বকাপ ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের ১০৬ মিনিটের গোলে আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে পরাজিত হয়। স্প্যানিশরা তাদের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি ঘরে তোলে। স্পেনের এই বিশ্বকাপ জয় নিছক একটি ট্রফি জয়ের গল্প নয়! এটি একটি তাদের ফুটবলদর্শনের পুনর্জন্ম এবং আগামী এক দশকের আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্প্যানিশ আধিপত্যের নিশ্চিত পূর্বাভাসও। কীভাবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 20, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:42 PM IST
সোনার কাঠির ছোঁয়া! এই বিশ্বকাপজয় স্পেনের ফুটবলকে নিয়ে গেল এভারেস্টের উচ্চতায়! স্পেন ফুটবলদর্শনের পুনর্জন্ম কেন?
Image Credit: কোন মন্ত্রে ফুটবলবিশ্বকে শাসন করবে স্পেনই?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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