ইস্টবেঙ্গল দিবসে প্রসেনজিৎ-কৌশিককে বিশেষ সম্মান, 'ভারত গৌরব' সম্মান পাচ্ছেন কারা? বর্ষসেরা আনোয়ার আলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিরাচরিত প্রথা মেনেই প্রতি বছরের মত এই বছরও আগামী ১ অগাস্ট পালিত হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। চলতি বছর ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ফি বছরের মতোই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে একাধিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি রয়েছে। সকাল ১১.৩০ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরি, শৈলেশ বসু, নসা সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন এবং ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে। এরপর বিকাল ৫.০০ টায় নজরুল মঞ্চে ক্রীড়া ও সমাজের গুণীজনদের সম্মাননা প্রদান করা হবে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে। মহতীপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ I
ইস্টবেঙ্গল এবারে যাঁদের সম্মাননা প্রদান করবে
'ভারত গৌরব' সম্মান: ডাঃ সঞ্জীব সান্যাল ও সংগীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তী
নসা সেন নামাঙ্কিত লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড: বলাই মুখার্জী, প্রাক্তন অধিনায়ক ১৯৮৫
ব্যোমকেশ বসু নামাঙ্কিত লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড: তরুণ দে, প্রাক্তন অধিনায়ক ১৯৮৬
অজয় বসু নামাঙ্কিত সাংবাদিক অ্যাওয়ার্ড: বিক্রান্ত গুপ্তা
পুষ্পেন সরকার নামাঙ্কিত চিত্র সাংবাদিক অ্যাওয়ার্ড: শঙ্কর নাগ দাস
পঙ্কজ গুপ্ত নামাঙ্কিত (রেফারি অ্যাওয়ার্ড): ভোলানাথ দত্ত
প্রতুল চক্রবর্তী নামাঙ্কিত (রেফারি অ্যাওয়ার্ড):পীযূষ রায়
বনোয়ারীলাল নামাঙ্কিত ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার: আনোয়ার আলি এবং সাথী দেবনাথ
জীবন চক্রবর্তী নামাঙ্কিত বছরের সেরা উদীয়মান ফুটবলার: এডমুন্ড লালরিনডিকা
গোপাল বসু নামাঙ্কিত ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার: ঋতম পোড়েল
স্বপন বল নামাঙ্কিত সাপোর্টার অফ দ্য ইয়ার:, মনোময় ভট্টাচার্য, ঋজু দাস, কল্পনা চক্রবর্তী ও শ্যামল মজুমদার
প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামাঙ্কিত অ্যাওয়ার্ড: বিনো জর্জ
প্রাইড অফ বেঙ্গল অ্যাওয়ার্ড: সুলঞ্জনা রাউল
সুপার অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
এক্সিলেন্স ইন মুভি অ্যাওয়ার্ড: কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
হাবাস থাকবেন তাঁর পুরো টিম নিয়েই
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)