Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ইস্টবেঙ্গল দিবসে প্রসেনজিৎ-কৌশিককে বিশেষ সম্মান, ভারত গৌরব সম্মান পাচ্ছেন কারা? বর্ষসেরা আনোয়ার আলি

ইস্টবেঙ্গল দিবসে প্রসেনজিৎ-কৌশিককে বিশেষ সম্মান, 'ভারত গৌরব' সম্মান পাচ্ছেন কারা? বর্ষসেরা আনোয়ার আলি

সাংবাদিক বৈঠক করে মঙ্গল সন্ধ্য়ায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জানিয়ে দিল আগামী ১ অগাস্ট ১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কী হতে চলেছে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মান

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:25 PM IST
ইস্টবেঙ্গল দিবসে প্রসেনজিৎ-কৌশিককে বিশেষ সম্মান, 'ভারত গৌরব' সম্মান পাচ্ছেন কারা? বর্ষসেরা আনোয়ার আলি
Image Credit: ইস্টবেঙ্গলে দিবস এবার নজরুল মঞ্চে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সর্বনাশ! ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট গ্রাহকদের টাকা? এক্ষুনি য
Bank of Baroda Money Unsafe18 min ago
2
Mamata Banerjee28 min ago
3
Nanak Ram Bhurji28 min ago
4
East bengal53 min ago
5
Rhiya Ahir1 hr ago