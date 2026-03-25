English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  IPL 2026: বিরাট চমক; কেকেআরের প্রাক্তন কোটি টাকার তারকা, পাকিস্তানের জাল ছিঁড়ে ৫ বারের আইপিএল চাম্পিয়ন টিমে

IPL 2026: বিরাট চমক; কেকেআরের প্রাক্তন কোটি টাকার তারকা, পাকিস্তানের জাল ছিঁড়ে ৫ বারের আইপিএল চাম্পিয়ন টিমে

Spencer Johnson replaces Nathan Ellis: কেকেআরের কোটি টাকার ৪ ম্যাচের প্রাক্তন তিনি, পাকিস্তানের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন, যোগ দিলেন ৫ বারের আইপিএল চাম্পিয়নদের টিমে   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 25, 2026, 08:14 PM IST
চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ক্লাসে স্পেনসার জনসন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ বারের আইপিএল চাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস (Chennai Super Kings, CSK), অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার স্পেনসার জনসকে ( Spencer Johnson), আসন্ন আইপিএলে (IPL 2026) সই করাল চোট পাওয়া নাথান এলিসের জায়গায় (Nathan Ellis)। জনসনও বর্তমানে পিঠের চোট ভুগছেন। যে কারণে তিনি বিপিএল (BBL) খেলতে পারেননি। জনসন সম্ভবত ২১ থেকে ২৩ এপ্রিলের দিকে সিএসকে-তে যোগ দিতে পারবেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

ছিটকে গিয়েছেন নাথান এলিস

যদিও পুরো আইপিএলের সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবুও জনসনের দেরিতে আসার কারণে তিনি সিএসকে-র হয়ে অন্তত প্রথম চারটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না। রাজস্থান রয়্যালস, পঞ্জাব কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা জনসনকে পাবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। জনসনের শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ গতবছর আইপিএলেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে। সেই সময়ে তিনি পিঠে ব্যথা অনুভব করেছিলেন, যা পরে স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের রূপ নেয়। জনসন আনুমানিক ১.৫ কোটি টাকায় চেন্নাইয়ে সই করেছেন।  গত ১১ মার্চ ঘরোয়া ওয়ান-ডে কাপের ফাইনালে, পুরনো হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ফের বেড়ে যাওয়ায় এলিস এই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ৩০ বছর বয়সী জনসন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫টি ওডিআই এবং ৮টি টি-টোয়েন্টিআই খেলেছেন। সব মিলিয়ে তিনি মোট ৭১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন।

জনসনের ২০২৪ ও ২০২৫

জনসন আইপিএলে ২০২৪ ও ২০২৫ মরসুমে খেলেছেন। প্রথমবার গুজরাত টাইটান্সের জার্সিতে এবং দ্বিতীয়বার কেকেআরের হয়ে। ২০২৪ সালের নিলামের শেষের দিকে 'অ্যাক্সিলারেটেড রাউন্ড' চলাকালীন জনসন ছিল বিরাট চমক। ৫০ লক্ষ টাকার বেস প্রাইজে থাকা পেসারকে গুজরাত ১০ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল। সেই মরসুমে তিনি ৫ ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। এরপর ২০২৫ সালে কেকেআর তাঁকে ২.৮০ কোটি টাকায় দলে নেয়। তখন তিনি ৪ ম্যাচে মাত্র ১ উইকেট পান। ২০২৬ সালের নিলামের আগেই কেকেআর তাঁকে দল থেকে ছেড়ে দেয় এবং সেই নিলামে তিনি অবিক্রীতই থেকে যান। জনসন এর আগে পাকিস্তান সুপার লিগের আসন্ন মরসুমে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি শেষমেশ টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ান।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Spencer JohnsonNathan EllisCSK News IPL 2026IPL 2026
পরবর্তী
খবর

KKR Retire No.12 Jersey: চেয়েও কোনও কেকেআর ক্রিকেটার কেন কখনও ১২ নম্বর জার্সি পাবেন না? নেপথ্যের কারণ কী?

.

পরবর্তী খবর

Bank 'Fraud': আবার একটা ব্যাংক জালিয়াতি: টাকা রাখলেই গায়েব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় কা...