Sourav Ganguly letter to Sports Minister: 'CAB-তে ঘুরে যান', দুর্নীতির অভিযোগে এবার ক্রীড়ামন্ত্রীকে পালটা চিঠি প্রেসিডেন্ট সৌরভের

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্য়ায়: ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি? প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার অভিযোগের পর এবার ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁকে চিঠি দিয়ে এলেন বর্তমান সভাপতি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।
সিএবি লেটার হেডে দীর্ঘ চিঠি। চিঠিতে উল্লেখ, সম্প্রতি ১৩ জুন, '২০২৬ তারিখে প্রাক্তন CAB সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার একটি খোলা চিঠি জনসমক্ষে আসে, যা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দুর্নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সততা নিয়ে কিছু সাধারণ অভিযোগ তোলা হয়। ময়দানের অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থা সম্পর্কিত বিষয় আমাদের আওতার বাইরে হলেও, CAB-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যে সাংবিধানিক কাঠামো কার্যকর রয়েছে, তা আপনার নজরে আনতে চাই'।
বলা হয়েছে, 'গত ৩০ বছরে বি.এন. দত্ত, জগমোহন ডালমিয়া, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিষেক ডালমিয়া, স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব CAB-এর সভাপতি ছিলেন। বাবলু কলয়, বিশ্বরূপ দে ও বাবলু গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিরা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে কখনও CAB সম্পর্কে এমন ‘প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়’-এর অভিযোগ প্রকাশ্যে ওঠেনি। তাই সাম্প্রতিক এই অভিযোগপত্র আমাদের বিস্মিত করেছে'। বস্তুত, ক্রীড়ামন্ত্রীকে CAB পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
অভিষেক ডালমিয়া যে নির্দিষ্টভাবে যে কোনও সংস্থার নাম উল্লেখ করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, 'স্বনামধন্য এক ক্রীড়া সংস্থা'য় টাকার বিনিময়ে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের থ্রেট কালচারের কথাও উল্লেখ করেছেন। যদিও নিশানায় সিএবি-ই মনে করছেন অনেকেই। বস্তুত অভিষেকে অভিযোগে প্রেক্ষিতে ব্য়বস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন ক্রীড়ামন্ত্রী।
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