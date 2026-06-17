Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /Sourav Ganguly letter to Sports Minister: CAB-তে ঘুরে যান, দুর্নীতির অভিযোগে এবার ক্রীড়ামন্ত্রীকে পালটা চিঠি প্রেসিডেন্ট সৌরভের

Sourav Ganguly letter to Sports Minister: 'CAB-তে ঘুরে যান', দুর্নীতির অভিযোগে এবার ক্রীড়ামন্ত্রীকে পালটা চিঠি প্রেসিডেন্ট সৌরভের

Sourav Ganguly letter to Sports Minister:  'CAB-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যে সাংবিধানিক কাঠামো কার্যকর রয়েছে, তা আপনার নজরে আনতে চাই'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:39 PM IST
Sourav Ganguly letter to Sports Minister: 'CAB-তে ঘুরে যান', দুর্নীতির অভিযোগে এবার ক্রীড়ামন্ত্রীকে পালটা চিঠি প্রেসিডেন্ট সৌরভের
Image Credit: ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি সৌরভের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এমবাপেরা মাঠে, গ্যালারিতেই উদ্দাম ২ সুন্দরীর...দাউদাউ করে জ্বলছে যৌবনের 'নীল' আগুন
France Most Beautiful Fans13 min ago
2
Sourav Ganguly letter to Sports Minister14 min ago
3
Bangladesh ram temple35 min ago
4
G7 hot-mic moments1 hr ago
5
Sonarpur women mysterious death1 hr ago