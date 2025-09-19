English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025: এশিয়া কাপের ম্যাচ চলাকালীনই ক্রিকেটারের বাবা মারা গেলেন, খবর দেওয়া হল সব মিটে যাওয়ার পর...

Asia Cup 2025:   আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীনই প্রয়াত শ্রীলঙ্কার স্পিনার দুনিথ ওয়েললাগের বাবা। বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর।

Updated By: Sep 19, 2025, 06:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে মাঝেই বিপর্যয় নেমে এল পরিবারে। আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীনই প্রয়াত শ্রীলঙ্কার স্পিনার দুনিথ ওয়েললাগের বাবা। বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর। ম্যাচ শেষে যখন দলের ম্যানেজার সনত্‍ জয়সূর্য বাবার মৃত্যুসংবাদ দেন, তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটারটি।

২২ বছর বয়সে জাতীয় দলে অভিষেক। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার হয়ে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন দুনিথ ওয়েললাগে। চার ওভারে ৪৯ রান দিয়ে মাত্র একটি উইকেট পান। কিন্তু শেষ ওভারে দুনিথের বলে ৩২ রান ওঠে। ফলে ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া হতে বসেছিল। শেষপর্যন্ত জেতে শ্রীলঙ্কাই। এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেল আফগানিস্থান।

চ্যানেলে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার  রাসেল আর্নল্ড বলেন, 'দুনিথ ওয়েললাগের বাবা সুরঙ্গা কিছুক্ষণ আগে মারা গিয়েছেন। তিনি নিজেও কিছুটা ক্রিকেট খেলেছিলেন। আমাদের স্কুল ক্রিকেট কতটা বড়, তা আপনারা জানেন। আমি যখন আমার স্কুল সেন্ট পিটার'স-এর অধিনায়ক ছিলাম, তখন তিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস কলেজের অধিনায়ক ছিলেন'। জানান, 'কিছুক্ষণ আগেই দুনিথকে এই খবরটা জানানো হয়েছে। দলের উদযাপন তাই কিছুটা ম্লান হবে'। 

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে  হংকংকে ধুরমুশ করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু দ্বিতী ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায় তারা। বৃহস্পতিবার ছিল ডু-অর-ডাই ম্যাচ। আফগানিস্তানকে হারিয়ে সুপার ফোরে চলে গেল শ্রীলঙ্কা। সোমবার সুপার ফোরে ম্যাচে ফের বাংলাদেশের সঙ্গে খেলা।

