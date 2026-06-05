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Rome Diamond League 2026 Meet Record: ২৩ বছরের এক্সপ্রেস গতির পেসার, বল ছেড়ে হাতে বল্লম তুলে ছুড়লেন ৯২.৬২ মিটার! ডায়মন্ড লিগে ইতিহাস লিখল থ্রো

Rumesh Pathirage: শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার রুমেশ পাথিরাগে রোম ডায়মন্ড লিগে ৯২.৬২ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে নতুন মিট রেকর্ড গড়লেন। নীরজ চোপড়া, আরশাদ নাদিম ও চেং চাও-সুনের পর চতুর্থ এশিয়ান হিসেবে পুরুষদের জ্যাভলিন ইভেন্টে ৯০ মিটারের মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন ২৩ বছরের অ্যাথলিট।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:38 PM IST
Rome Diamond League 2026 Meet Record: ২৩ বছরের এক্সপ্রেস গতির পেসার, বল ছেড়ে হাতে বল্লম তুলে ছুড়লেন ৯২.৬২ মিটার! ডায়মন্ড লিগে ইতিহাস লিখল থ্রো
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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