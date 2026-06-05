/Rome Diamond League 2026 Meet Record: ২৩ বছরের এক্সপ্রেস গতির পেসার, বল ছেড়ে হাতে বল্লম তুলে ছুড়লেন ৯২.৬২ মিটার! ডায়মন্ড লিগে ইতিহাস লিখল থ্রো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোম ডায়মন্ড লিগ (Rome Diamond League), যার আনুষ্ঠানিক নাম ‘গোল্ডেন গালা পিয়েত্রো মেনেয়া’। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের শো-পিস বার্ষিক প্রতিযোগিতা। ইতালির রোমে অবস্থিত ঐতিহাসিক স্তাদিও অলিম্পিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন সব হেভিওয়েটরা। স্প্রিন্ট, ডিসটেন্স রান, থ্রো এবং জাম্প ইভেন্টগুলিতে অলিম্পিক্সজয়ী ও বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ক্রিকেটের সঙ্গে দূর দূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক নেই এই রোম ডায়মন্ড লিগের। তবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের এই বিশ্ববন্দিত ইভেন্টেই নেমেছিলেন এক প্রাক্তন এক্সপ্রেস গতির পেসার! হাতে বলের বদলে তিনি তুলে নিয়েছিলেন বল্লম। তার ছোড়া জ্যাভলিনেই লেখা হল নয়া বর্শামঙ্গলের ইতিহাস! এশিয়ান রেকর্ড করে এখন খেলদুনিয়ার চর্চায় শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরাঙ্গা পাথিরাগে। ২৩ বছরের দ্বীপরাষ্ট্রের বাসিন্দা ৯২.৬২ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে চমকে দিলেন।
ইতিহাসে শ্রীলঙ্কার পাথিরাগে
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো-তে ৯০ মিটারের ম্যাজিক মাইলস্টোন স্পর্শ করা চতুর্থ এশীয় অ্যাথলিট হলেন পাথিরাগে। চিনা তাইপেইয়ের চেং চাও-সুন (৯১.৩৬ মিটার), পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম (৯২.৯৭ মিটার) এবং ভারতের নীরজ চোপড়াদের (৯০.২৩ মিটার) এলিট ক্লাবে নিজের নাম লেখালেন পাথিরাগে। তাঁর থ্রো রোম ডায়মন্ড লিগ ইভেন্টের ইতিহাসে ২১তম সেরা হিসেবেই নথিভুক্ত হল। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন নীরজের প্রাক্তন কোচ ইয়ান জেলেজনি। চেক প্রজাতন্ত্রের অলিম্পিক্স ও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ১৯৯৬ সালে ৯৮.৪৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন পাঠিয়ে ইতিহাস লিখেছিলেন। দারুণ ছন্দেই রোমে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার জ্যাভলিন থ্রোয়ার। গত মার্চে দিয়াগামায় ৮৯.৩৭ মিটারের বিশ্বসেরা দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন এবং একই ভেন্যুতে আয়োজিত চ্যাম্পিয়নস ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টে ৯০ মিটারের মাইলস্টোন স্পর্শ করারও খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। রোমে শক্তিশালী দশজন প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে (যাঁদের মধ্যে আরশাদ ও নীরজ কেউই ছিলেন না) তিনি তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা নতুন মিট রেকর্ড করেন। এরপর বেশ কয়েকটি ফাউল করাতেও কিছু হয়নি। কারণ অন্য কোনো প্রতিযোগীই ৮৫ মিটারের গণ্ডিই পার করতে পারেননি। ৮৩.৮৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে দুয়ে শেষ করেছেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স। টোকিয়োতে গত বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চতুর্থ হওয়া ভারতের সচিন যাদবের জন্য রোন ডায়মন্ড লিগের অভিষেক স্মরণীয় হয়নি। তিনি মাত্র ৭৯.১৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। যা তাঁর ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স ৮৬.২৭ মিটারের চেয়ে অনেকটাই কম।
পাথিরাগে যা যা করলেন
শ্রীলঙ্কার নতুন জাতীয় রেকর্ড
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ২০২৬ সালের বিশ্বসেরা পারফরম্যান্স
রোম ডায়মন্ড লিগ মিটের রেকর্ড
কোনও এশীয় অ্যাথলিট হিসেবে ইতিহাসের দ্বিতীয় সেরা থ্রো
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের ইতিহাসে ২১তম সেরা থ্রো
রুমেশ পাথিরাগে কে?
থ্রোয়িং পাথিরাগের রক্তেই ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিকাংশ কিশোরের মতোই পাথিরাগেও প্রথমে ক্রিকেটের প্রেমে পড়েছিলেন। অনূর্ধ্ব-১৮ পর্যায়ে তিনি ঘণ্টায় ১৩৪ কিলোমিটার গতিতে বল করতেন। শ্রীলঙ্কায় দেশ জুড়ে চলেছিল ‘ফাস্ট-বোলিং ট্যালেন্ট হান্ট’স সেখানে শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক তারকা হিসেবে এহসান মালিঙ্গা ছিলেন একে। নিজের ক্যাটেগরিতে দ্বিতীয় দ্রুততম বোলার হিসেবে পাথিরাগের নামই ছিল। কলম্বোর সেন্ট পিটার্স কলেজের হয়ে খেলা একমাত্র প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচেই তিনি পাঁচ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি হাফ-সেঞ্চুরিও করেছিলেন। 'ক্রিকেটে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে, তীব্র প্রতিযোগিতা আছে। ক্রিকেট একটি দলীয় খেলা। জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে কেবল প্রতিভার চেয়েও অনেক বেশি কিছুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু জ্যাভলিনে, যদি আমার প্রতিভা থাকে, তবে আমি স্বীকৃতি পাবই।' এই ভাবনাতেই বল ছেড়ে বল্লম তোলা পাথিরাগের। তাঁর বাবাও একজন ডিসকাস ও শট-পুট অ্যাথলিট ছিলেন। ২০১৭ সালে বাবাই ছেলেকে আগামীর তিনি জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর প্রথম জ্যাভলিন থ্রোয়ের দূরত্ব ছিল ৩০ মিটার। মাত্র দু'মাসের মধ্যে তিনি ৬৩ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন।
শুধুই এগিয়ে যাওয়া...
বাবার মেন্টরশিপে পাথিরাগে ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যান। ২০২৪ সালে মোকপোতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান থ্রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ৮৫.৪৫ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়েছিলেন। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ‘নীরজ চোপড়া ক্লাসিক’-এ ৮৪.৩৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি পোডিয়ামে তিনে শেষ করেছিলেন। সেই মঞ্চে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ছোটবেলার আদর্শ ও প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন টমাস রোলারে পাশে। এই ইভেন্টের এক মাস পর তিনি ভুবনেশ্বরে ৮৬.৫০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে তিনি শ্রীলঙ্কার হয়ে জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন এবং টোকিয়োতে অনুষ্ঠিত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সরাসরি যোগ্যতাও অর্জন করেন। সেখানে তিনি ৮৪.৩৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। এমনকি চোটাক্রান্ত নীরজের চেয়েও ভালো অবস্থানে ছিলেন তিনি। নীরজ তাঁর কাছে কেবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন না। তিনিই রুমেশকে বেঙ্গালুরুতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁকে আরও দূরে জ্যাভলিন ছুড়তে উৎসাহিত করেছিলেন এবং ক্যামেরার সামনে কথা বলতে গিয়ে রুমেশের দ্বিধা দেখে নীরবে নীরজ পরামর্শ দিয়েছিলেন: 'যতটা সম্ভব ইংরেজিতে কথা বলো। আমিও এভাবেই শিখেছি। ভবিষ্যতে তোমাকে আরও অনেকবার পুরস্কারের মঞ্চে উঠতে হবে, তাই নির্ভয়ে কথা বলো'। সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রোমে পাথিরাগে যখন জ্যাভলিনটি ছুড়লেন, তখন তিনি এশিয়ান ক্রীড়া ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের রচনা করলেন।