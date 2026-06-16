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  • /World Cup Match Stampede: বিশ্বকাপের ম্যাচে ভয়াবহ বিপর্যয়, পদপিষ্টে হয়ে মৃত্যু মিছিল... বলি বহু কোলের শিশুও, ৪৫ হাজারের স্টেডিয়ামে ৬০০০০ দর্শক!

World Cup Match Stampede: বিশ্বকাপের ম্যাচে ভয়াবহ বিপর্যয়, পদপিষ্টে হয়ে মৃত্যু মিছিল... বলি বহু কোলের শিশুও, ৪৫ হাজারের স্টেডিয়ামে ৬০০০০ দর্শক!

Stampede kills 84 at World Cup match: গুয়াতেমালা সিটিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের এক ম্যাচের আগে ফুটবল সমর্থকদের হুড়োহুড়িতে ৮৪ জনের প্রাণ গিয়েছিল। শতাধিক মানুষ গুরুতর আহত হন। ম্যাচে গুয়াতেমালার প্রতিপক্ষ ছিল কোস্টা রিকা।

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 16, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:30 PM IST
World Cup Match Stampede: বিশ্বকাপের ম্যাচে ভয়াবহ বিপর্যয়, পদপিষ্টে হয়ে মৃত্যু মিছিল... বলি বহু কোলের শিশুও, ৪৫ হাজারের স্টেডিয়ামে ৬০০০০ দর্শক!

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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