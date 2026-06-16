/World Cup Match Stampede: বিশ্বকাপের ম্যাচে ভয়াবহ বিপর্যয়, পদপিষ্টে হয়ে মৃত্যু মিছিল... বলি বহু কোলের শিশুও, ৪৫ হাজারের স্টেডিয়ামে ৬০০০০ দর্শক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ষষ্ঠ দিনে পা দিয়েছে চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2026) আসর। এবারের 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইভেন্ট। ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ চলছে আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডায় একসঙ্গে। বিশ্বকাপের আগেই হয় বাছাইপর্বের ম্যাচ। সেরকমই এক ম্যাচে মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটেছিল। যা আজও ভুলতে পারেনি ফুটবলবিশ্ব। আসুন জেনে নেওয়া যাক ঠিক কী হয়েছিল সেদিন!
১৯৯৬ সালের ১৬ অক্টোবর। সেরকমই এক ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল গুয়াতেমালা ও কোস্টা রিকার। গুয়াতেমালা সিটির ডোরোতেও গুয়ামুচ ফ্লোরেস স্টেডিয়ামে মাত্র ৪৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা ছিল। সেখানে প্রায় ৬০ হাজার দর্শক ঢুকে পড়েছিলেন। অধিকাংশই দেশের ঐতিহ্যবাহী নীল ও সাদা রঙের পোশাকে এসেছিলেন। মনে করা হয় যে, এক অসাধু চক্র হাজার হাজার নকল টিকিট বিক্রি করাতেই ১৫ হাজার অতিরিক্ত দর্শক মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন।
ম্যাচ শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা আগেই স্টেডিয়ামটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দর্শকরা এক সরু রাস্তা দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের সামনের দিকের দর্শকরা সরে যাওয়ায় কোনও জায়গাই আর ছিল না। ফলে ভিড়ের ভয়ংকর চাপে শ্বাসরুদ্ধ হতে শুরু করে। ভিড়ের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ায় পরিস্থিতিকে আরও জটিল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ায় তা পদপিষ্টের আকার নেয়। গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট আলভারো আরজু বক্স সিট থেকে এই বিশৃঙ্খলা দেখেছিলেন এবং ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করেছিলেন।
বহু শিশু-সহ ৮৩ জনের প্রাণ গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও কিছু করা যায়নি। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার পর স্টেডিয়ামের মাঠেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল একাধিক নিথর দেহ, অনেকেরই পরনের কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর অন্যদিকে বহু আহত ব্যক্তিও চিকিৎসাও হয়েছিল মাঠে। পোপ দ্বিতীয় জন পল নিহতদের স্বজনদের প্রতি শোকবার্তা পাঠান। প্রেসিডেন্ট আরজু তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেন। গুয়াতেমালার প্রধান কোচ হোরাসিও করদেরো বলেছিলে, ‘ফুটবলের গুরুত্ব এখন আর কী বা থাকতে পারে?’
গুয়াতেমালা সিটির এই পদদলিত হওয়ার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন অন্তত চারবার এরকম পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় ৪০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।
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