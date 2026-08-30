/মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল... দেশের হয়ে আর কখনও খেলবেন না! বিস্ফোরক ৩৬ টেস্ট, ৬১ ODI, ৬২ T20I খেলা মহানক্ষত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে আর কখনই খেলবেন না তিনি। নথিতে সই করেই জানিয়ে দিয়েছেন সেই দেশের মহানক্ষত্র পেসার মহম্মদ আমির। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হাতে পাওয়ার কয়েক মাস পরেই আন্তর্জাতিক কামব্য়াকের যাবতীয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন ২৭১ আন্তর্জাতিক উইকেটের মালিক! ফুরকান ভাট্টির ইউটিউব পডকাস্টে কথা বলার সময়ে আমির জানান, ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার কারণে তাঁকে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। যা তাঁকে পাকিস্তান-সহ অন্য কোনও দেশের হয়েই খেলার সুযোগ থেকে বিরত রাখবে। চলতি বছরের শুরুতেই দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টের প্লেয়ার ড্রাফটে বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে অবিক্রীত ছিলেন আমির। সম্প্রতি তিনি স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন। আমিরের স্ত্রী একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি এবং পেশায় আইনজীবী। নার্জিসের ব্রিটিশ নাগরিকত্বের সূত্র ধরেই আমির ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পেয়েছেন।
আমির পডকাস্টে বললেন
'দেখুন আমি এখন ব্রিটিশ লোকাল। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ বা দ্য হান্ড্রেডের মতো টুর্নামেন্টে স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে খেলার সময়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়, এবং যেখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকে যে, অন্য কোনও দেশের হয়ে সেখানকার স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে খেলা যাবে না। তাই পাকিস্তানের হয়ে খেলার অধ্যায় এখন আমার জন্য সমাপ্ত'। সম্প্রতি আমিরকে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আইপিএলে খেলার সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট করেন যে পাকিস্তান সুপার লিগই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে এবং আইপিএলে খেলার বিষয়ে তিনি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। দ্য হান্ড্রেড চলাকালীন এক সাক্ষাৎকারে আমির বলেছিলেন যে, আগামী বছর তিনি বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবেই PSL 2027 খেলবেন। তবে আইপিএলে অংশ নেবেন কি না, সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আজহার মাহমুদও ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আইপিএলে খেলেছিলেন। আমিরের মতোই মাহমুদও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে পঞ্জাব কিংস তাঁকে দলে নিয়েছিল। এছাড়া তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন।
আমিরের কেরিয়ার যেমন ছিল
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আমির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের হয়ে তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ার আনুষ্ঠানিক ভাবেই শেষ হল। ৩৬ টেস্ট, ৬১ ওডিআই এবং ৬২টি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। নিজের প্রজন্মের অন্যতম সেরা বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার হিসেবে বিবেচিত আমির। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এখনও তাঁর বিরাট চাহিদা। এর আগে জুলাইয়ে ট্রেন্ট রকেটসের সঙ্গে আমিরের চুক্তির বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিশ্চিত হওয়ার আগেই কিছু প্রশ্ন বা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। সমালোচকদের একাংশ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে ড্রাফটে নাম লেখানোর পর তাঁর পক্ষে স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে খেলা উচিত ছিল না।
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