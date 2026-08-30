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মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল... দেশের হয়ে আর কখনও খেলবেন না! বিস্ফোরক ৩৬ টেস্ট, ৬১ ODI, ৬২ T20I খেলা মহানক্ষত্র

  দেশের হয়ে আর কখনই খেলবেন না তিনি! বিস্ফোরক ৩৬ টেস্ট, ৬১ ODI, ৬২ T20I খেলা মহানক্ষত্র। কেন তাঁর এই সিদ্ধান্ত! আচমকাই কী হয়ে গেল?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:32 PM IST
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল... দেশের হয়ে আর কখনও খেলবেন না! বিস্ফোরক ৩৬ টেস্ট, ৬১ ODI, ৬২ T20I খেলা মহানক্ষত্র

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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