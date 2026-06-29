/ব্রেন ক্যানসারে মাতৃহীন, হার্ট অ্যাটাকে পিতৃহীন! কানাডার বিশ্বকাপের নায়ক স্টিফেন এস্তাকিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার হৃদয় ভেঙে শেষ ষোলোয় গেল কানাডা! চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম সহ-আয়োজক দেশের প্রায় ১৬৫ বছরের ফুটবল ইতিহাস। এযাবত্ কালের তাদের সেরা পারফরম্যান্স এটাই। 'বাফানা বাফানা'র দুর্ভেদ্য রক্ষণের প্রাচীর ভাঙা প্রায় অসম্ভবই মনে হচ্ছিল। ৯০ মিনিট পর্যন্ত স্কোরলাইন ছিল গোলশূন্য। সকলে ধরেই নিয়েছিলেন যে, খেলা গড়াবে অতিরিক্ত সময়ে। তবে সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে অবশেষে আসে সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত। গোওওওওওল...
কানাডার হাতে শেষ ষোলোর টিকিট
কানাডাকে বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিয়ে গেলেন তাঁদেরই অধিনায়ক স্টিফেন এস্তাকিয়ো। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা 'সিংহ'দের জঙ্গল ছাড়া করল এস্তাকিয়োর ডান পায়ের জোরাল শট। হুগো ব্রুসের শিষ্যরা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েই নকআউটে এসেছিল। ফুটবলবিশ্বে 'বাফানা বাফানা' নামে পরিচিত দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেই চোখের জলেই মাঠ ছাড়তে হল। দক্ষিণ আফ্রিকা এই নিয়ে চারবার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ১৯৯৮, ২০০২, ২০১০ (আয়োজক দেশ হিসেবে) সালের পর ২০২৬। তবে এবারের মতো নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ মুছে গেল বিশ্বকাপ থেকে।
রোনাল্ডোর পাশেও খেলতে পারতেন
একেবারে যোগ্য দল হিসাবেই বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে কানাডা। আর দেশের নেতা এস্তাকিয়োর কথা না বললেই নয়, কানাডার অন্টারিয়োতে জন্মানো এস্তাকিয়ো শৈশবেই পর্তুগালে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। এমনকি ২০১৭ ও ২০১৮ মরসুমে অনূর্ধ্ব-২১ পর্যায়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দলের হয়েও খেলেছেন। তবে ২০১৯ সালে তিনি ফের কানাডায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। আর সেই বছরই তাঁর কানাডার হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়। কথায় বলে কারোর পৌষ মাস তো কারোর সর্বনাশ। এস্তাকিয়োকে হারানো পর্তুগালের বিরাট ক্ষতিই কানাডার বিরাট প্রাপ্তিতে বদলে গেল। কারণ তাঁর গোলেই ইতিহাস লিখেছে কানাডা।
কোচও আবেগে ভাসছেন
২০২৩ সালে মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে এস্তাকিয়ো তাঁর মা এসমেরাল্ডাকে হারান এবং এর ঠিক এক বছর পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর বাবা আরমান্দো। ম্যাচের পর এস্তাকিয়ো বললেন, “আমি যা কিছু করি, তা আমার পরিবার, আমার বাবা-মা, আমার প্রেমিকা, আমার মেয়ে ও ভাইয়ের জন্য—দেশের বাড়িতে থাকা বন্ধুদের জন্যও। তাদের সবার জন্য আমার এই প্রচেষ্টা। কানাডার কোচ জেসি মার্শ আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। তিনি বলছেন, 'অসাধারণ কিছু মানুষ রয়েছে আমার দলে। তবে এই মুহূর্তে স্টিফেনের চেয়ে বেশি যোগ্য কাউকে আমি ভাবতে পারছি না। হয়তো এমন এক মুহূর্তের সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য স্টিফেনই। আমি সত্যিই ওর জন্য ভীষণ খুশি। কোথাও থেকে ওর বাবা-মা যেন ওর দিকে আজ তাকিয়েই ছিল এবং তাঁরা ছেলের এই দৃশ্য দেখেছেন। এ আমার স্থির বিশ্বাস। দলের মধ্যে স্টিফকেই সবচেয়ে বেশি ভরসা করি। এমনই মানুষ ও। আমরা দল হিসেবে কী অর্জন করতে চাই স্টিফেন খুব ভালো বোঝে। আমরা সবসময় বলি যে, মাঠে শান্ত থাকতে হবে। সেই মুহূর্তে স্টিফকে শুধু এটাই ভাবছিল যে, কীভাবে শট নিলে বল জালে জড়ানোর সবচেয়ে বেশি সুযোগ থাকবে। এটাই দারুণ লেগেছে।' দেখা যাক এবার কানাডা কতদূর কী করতে পারে!
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