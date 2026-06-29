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ব্রেন ক্যানসারে মাতৃহীন, হার্ট অ্যাটাকে পিতৃহীন! কানাডার বিশ্বকাপের নায়ক স্টিফেন এস্তাকিয়ো

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কানাডা। ৯২ মিনিটে গোল করে ইতিহাস লিখেছেন স্টিফেন এস্তাকিয়ো। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পাশেও খেলতে পারতেন চাইলে। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 29, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:07 PM IST
ব্রেন ক্যানসারে মাতৃহীন, হার্ট অ্যাটাকে পিতৃহীন! কানাডার বিশ্বকাপের নায়ক স্টিফেন এস্তাকিয়ো
Image Credit: উচ্ছ্বাস স্টিফেন এস্তাকিয়োরSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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