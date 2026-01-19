Sunil Gavaskar On Vaibhav Suryavanshi: 'IPL ভুলে যাও'...! বৈভবকে 'সেনসেশন' মানতে আপত্তি সানির! বিশ্বকাপের মাঝেই চরম হুঁশিয়ারি কিংবদন্তির

Sunil Gavaskar On Vaibhav Suryavanshi: 'IPL ভুলে যাও'...! বৈভবকে 'সেনসেশন' মানতে আপত্তি সানির! বিশ্বকাপের মাঝেই চরম হুঁশিয়ারি কিংবদন্তির
Sunil Gavaskar On Vaibhav Suryavanshi: বৈভব সূর্যবংশীকে একেবারেই 'সেনসেশন' মানতে নারাজ সুনীল গাভাসকর। চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে কিংবদন্তি বললেন, 'IPL ভুলে, বিশ্বকাপে মন দাও...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Suryavanshi) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতোমধ্যেই অসংখ্য রেকর্ড ভেঙেছে। ১৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের আইপিএল আবির্ভাবই প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে। বাইশ গজে নিজের আগমনী বার্তা জানান দিয়েই তৃতীয় আইপিএল ম্যাচে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছে। সূর্যবংশীর মতোও ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রেও (Ayush Mhatre) অত্যন্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়। যিনি আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) হয়ে খেলে মোহিত করেছেন। সূর্যবংশী এবং তাঁর সতীর্থরা যখন চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলছেন (U19 World Cup 2026) তখন কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর (Sunil Gavaskar) তাঁদের সতর্ক করলেন...
এখনও সময় আসেনি 'সেনসেশন' বলার
বিস্ময় প্রতিভা বৈভব দেশের জার্সিতে অনূর্ধ্ব-১আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও নিজের ছাপ রেখে চলেছ। রেকর্ড ভাঙাই যেন রোজের রুটিন হয়ে গিয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে, বহু ভারতীয় সমর্থকই বৈভবকে সিনিয়র দলে অন্তর্ভুক্ত করার জোরাল দাবি জানিয়েছে। আর এভার গাভাসকর একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে বৈভব কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বৈভব হাইপের আগুনে জল ঢেলে দিয়েছেন। এক দৈনিকের কলামে সানি লিখেছেন, 'বৈভবকে সেনসেশন বলার মতো সময় এখনও আসেনি। এত তাড়াতাড়ি বলা যায় না। কারণ বারবার দেখা গিয়েছে যে, অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের মধ্যেই বিশাল ব্যবধান রয়েছে। সেখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বহু দূরের কথা।'
বৈভবদের এবার সানির মাস্টারক্লাস
গতবছর ডিসেম্বরে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ভারত ১৯১ রানে ফাইনাল হেরেছিল। যেখানে বৈভব-সহ ভারতের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারই অহেতুক আক্রমণাত্মক শট খেলতে গিয়ে আউট হন। সানির মতে এই তরুণ খেলোয়াড়দের সঠিক তত্ত্বাবধান প্রয়োজন এখন থেকেই। সানির সংযোজন, 'আইপিএল খেলা এবং এই মরসুমে আইপিএলের জন্য নির্বাচিত কিছু ব্যাটার এমন ভাবে ব্যাট করছিল, যেন প্রতিপক্ষের বোলিং আক্রমণ কিছুই নয় এবং তারা শুরু থেকেই বড় শট খেলার চেষ্টা করে উইকেট হারিয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, এটি তরুণ দল, অনভিজ্ঞও বটে এবং এই কারণেই একজন সিনিয়র খেলোয়াড় ও পরামর্শদাতার প্রয়োজন। যে তাদের বলবে, প্রতিপক্ষের বোলিং আক্রমণ যতই সাধারণ হোক না কেন, একটি ভুলই তোমাকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিতে পারে। আশা করি তারা আইপিএলের চিন্তা ভুলে হাতের কাজের উপর মনোযোগ দেবে এবং সেটা হল আবারও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ট্রফি জেতা। এগিয়ে যাও তরুণরা।'
চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আয়ুষের ভারত পরপর দুই ম্যাচ জিতেছে। হাতে চলে এসেছে সুপার সিক্সের টিকিট। এই টুর্নামেন্টের সর্বাধিক ৫ বারের শিরোপাজয়ী ভারত। টিম ইন্ডিয়া এবারও বাজিমাত করবে বলেই অনেকে আশাবাদী।
সূর্যবংশীর সঙ্গে সচিন তেন্ডুলকরের তুলনা
আইপিএল অভিষেকের পর থেকেই সূর্যবংশীর সঙ্গে অনবরত সচিন তেন্ডুলকরের তুলনা চলছে। 'ক্রিকেট ঈশ্বর' মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভারতের হয়ে অভিষেক করেছিলেন। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, এই ১৪ বছর বয়সী বৈভবের মধ্যে বিশ্বমানের প্রতিভা রয়েছে এবং সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেক বড় সাফল্য অর্জন করতে পারে। গতবছর যুব ওডিআই-তে তার পারফরম্যান্সের কারণে বৈভব রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের জন্য ভারত 'এ' দলে ডাক পান, যেখানে দল সেমিফাইনালে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায়। এরপর সূর্যবংশী বিহারের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতেও খেলেছে এবং অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করে দুর্দান্ত ভাবে তার অভিযান শুরু করে। সে ৮৪ বলে ১৬ চার ও ১৫ ছক্কার সাহায্যে ১৯০ রান করে অপরাজিত থাকে। এই ইনিংসের সময় সে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এবি ডি ভিলিয়ার্সের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডও ১০ বলের ব্যবধানে ভেঙে দেন
