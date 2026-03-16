English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Sunil Gavaskar Warns SunRisers: সেনা ও ভারতীয়দের হত্যাকারী কাব্য মারানরাই, পাকিস্তানিকে দলে নিতেই সানি বোমায় ছিন্নভিন্ন সানরাইজার্স

Sunil Gavaskar Warns SunRisers: আবরার আহমেদকে দলে নেওয়ায় আর সানরাইজার্স লিডসকে রেয়াত করলেন না সুনীল গাভাসকর! একেবারে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন কাব্য মারানদের...

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 16, 2026, 06:39 PM IST
গাভাসকরের তোপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাব্য মারানের (Kavya Maran) সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Sunrisers Hyderabad) সিস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি-সানরাইজার্স লিডস,  (Sunrisers Leeds) আসন্ন দ্য হান্ড্রেড (The Hundred) ক্রিকেট লিগে পাকিস্তানি স্পিনার আবরার আহমেদকে (Abrar Ahmed) ২.৩৫ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে। আর এরপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা ফুঁসছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

কী করে পারলেন কাব্যর দল!

মা-বোনেদের সিঁদুর মোছার পরেও কী করে শয়তান দেশের ক্রিকেটারকে সই করালেন কাব্যরা! এই মর্মে আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বয়কটের (Sunrisers Hyderabad Boycott Row) ডাকও দিয়েছেন তাঁরা। আর এবার কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর একেবারে ঝেড়ে কাপর পরিয়ে দিলেন কাব্যদের (Sunil Gavaskar Warns SunRisers)। পরোক্ষ ভাবে ভারতীয় সেনা ও অসামরিকদের মৃত্যুর দায়ে কাব্যদেরই অভিযুক্ত করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এক সর্বভারতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লেখেন সানি। আর সেখানেই তাঁর কলম-বোমায় ছিন্নভিন্ন করলেন সানরাইজার্সকে...

সানির বিস্ফোরক কলম!

'দ্য হান্ড্রেডে, ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে দলে নেওয়ার ঘটনায় যে, তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা কিন্তু একেবারেই বিস্ময়কর নয়। ২০০৮ সালের  নভেম্বরে মুম্বই হামলার পর থেকেই ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা আইপিএলের জন্য পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের স্রেফ উপেক্ষা করে আসছেন। যদিও কিছুটা দেরিতে হলেও এই উপলব্ধি  এখন স্পষ্ট যে, একজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে পারিশ্রমিক হিসেবে যে টাকা দেওয়া হয়, সেই টাকায় তিনি তাঁর দেশের সরকারকে আয়কর দেন। আর সেই টাকা দিয়েই সেই দেশের সরকার অস্ত্রশস্ত্র কেনে। যা পরোক্ষ ভাবে ভারতীয় সেনা ও সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ঠিক এই কারণেই ভারত এখন পাকিস্তানি শিল্পী এবং ক্রীড়াবিদদের থেকে বিরত থাকে। অর্থ প্রদানকারী সংস্থা কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হোক কিংবা সেই প্রতিষ্ঠানেরই কোনও বিদেশি সহযোগী সংস্থা—বিষয়টি যাই হোক না কেন, যদি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ভারতীয় হন, তবে তিনি প্রকারান্তরে ভারতীয় হতাহতের ঘটনাতেই অবদান রাখছেন। বিষয়টি ঠিক এতটাই সহজ ও সরল।'

ফ্র্যাঞ্চাইজি কি অবুঝ?

আবরারকে সই করার প্রসঙ্গে দলের হেড কোচ ড্যানিয়েল ভেটোরি বিবিসি স্পোর্টকে জানিয়েছিলেন, 'বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের দিক থেকে আবরার অনন্য। আর অনেকেই—বিশেষ করে স্থানীয় খেলোয়াড়রা—এর আগে তাঁকে খেলতে দেখেনি। আমরা নিলামে এই মানসিকতা নিয়েই এসেছিলাম যে, নিলামে ওঠা প্রতিটি খেলোয়াড়কে নিয়েই আমরা বিবেচনা করব। তবে যেই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক দলগুলির বেশ কয়েকজন অত্যন্ত দক্ষ স্পিনারকে নেওয়ার সুযোগ এল, তখন আবরারই ছিল আমাদের কাছে অগ্রাধিকার।' ভেটোরির এই বিবৃতির প্রসঙ্গে সানি লেখেন, 'দ্য হান্ড্রেডে অংশগ্রহণকারী দলটির কোচ নিউ জিল্যান্ডের ড্যানিয়েল ভেটোরি। হয়তো তিনি এই সাধারণ সমীকরণটি অনুধাবন করতে পারেননি। তাই হয়তো তিনি তাঁর দলে কয়েকজন পাকিস্তানি খেলোয়াড় নিতে চেয়েছিলেন। তবে দলের মালিকের তো নিশ্চয়ই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত ছিল এবং তিনি অন্তত এই খেলোয়াড়দের কেনার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করতে পারতেন। এমন এক ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট জেতা, যা বিশ্বের অন্য কোনও দেশই খেলে না, তা কি ভারতীয়দের জীবনের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ?' বোঝাই যাচ্ছে যে, সানি আর রেয়াত করতে পারলেন না!

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
kavya maransunil gavaskarsunrisersSunrisers Hyderabad
