Sunrisers Hyderabad Boycott Row: মা-বোনেদের সিঁদুর মোছার পরেও কোটি কোটি টাকায় সানরাইজার্সে আবরার আহমেদ, পাক স্পিনার দলে ঢুকতেই বয়কটের আগুনে পুড়ছে নেটপাড়া

Sunrisers Hyderabad Boycott Row: মা-বোনেদের সিঁদুর মোছার পরেও কোটি কোটি টাকায় সানরাইজার্সে আবরার আহমেদ, পাক স্পিনার দলে ঢুকতেই বয়কটের আগুনে পুড়ছে নেটপাড়া
Sunrisers Hyderabad Boycott Row: সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠে যাচ্ছে। কী করে পাকিস্তানি ক্রিকেটার ঢুকলেন দলে! আগুনে পুড়ছে নেটপাড়া...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে গুনে আর ঠিক ১৫ দিন পর শুরু আইপিএল ২০২৬ (IPL 2026)। প্রথম ২০ ম্যাচের সূচিও ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিসিআই (BCCI)। ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। তবে আইপিএল শুরুর আগেই চরম বিতর্কে জড়ালেন প্যাট কামিন্সদের (Pat Cummins) টিমের মালকিন কাব্য মারান (Kavya Maran)। তাঁর এক সিদ্ধান্তেই, ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা এখন ফুঁসছেন, তাঁরা আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বয়কটের (Sunrisers Hyderabad Boycott Row) দাবিতে প্রচার চালানো শুরু করে দিয়েছে।
কেন আসামীর কাঠগড়ায় কাব্য মারান?
ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের আয়োজনে ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়েছে দ্য হান্ড্রেড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ১০০-বলের ফরম্যাটে খেলা বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেট লিগ দ্য হান্ড্রেড। আট দলীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট জুলাই মাসে লন্ডনে শুরু হবে। অংশ নেবে বার্মিংহ্যাম ফিনিক্স (এজবাস্টন), লন্ডন স্পিরিট (লর্ডস), ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টস (এমিরেটস ওল্ড ট্র্যাফোর্ড) এমআই লন্ডন (দ্য কিয়া ওভাল), সাদার্ন ব্রেভ (ইউটিলিটা বোল), সানরাইজার্স লিডস (হেডিংলি), ট্রেন্ট রকেটস (ট্রেন্ট ব্রিজ) ও ওয়েলশ ফায়ার (সোফিয়া গার্ডেন্স) অংশ নেবে।
সানরাইজার্স লিডসের মালিকানা
এই ৮ ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সানরাইজার্স লিডসের মালিকানা ভারতীয় মিডিয়া গোষ্ঠী ‘সান টিভি’-র হাতে। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সিস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি-সানরাইজার্স লিডস। তারাই প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন দ্য হান্ড্রেড ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা দলে এক পাকিস্তানি প্লেয়ারকে সই করাল। আর এই পদক্ষেপের জেরেই সান টিভি-র কর্ণধার কালানিথি মারানের কন্যা কাব্যকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদেরও সহ-মালিকই কাব্য। সানরাইজার্স লিডস আগে নর্দান সুপারচার্জাস নামে পরিচিত ছিল। এখন সান টিভি ফ্র্যাঞ্চাইজির ১০০ শতাংশ মালিকানা কিনে নিয়েছে। এই অধিগ্রহণের অংশ হিসেবে তারা ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের থেকে ৪৯ শতাংশ শেয়ার এবং ইয়র্কশায়ারের কাছ থেকে বাকি ৫১ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছে। ফলে পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজির সম্পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এখন সান টিভির হাতেই।
কোটি কোটি টাকায় আবরার আহমেদ
গত ১১ ও ১২ মার্চ লন্ডনের পিকাডিলি লাইটসে হয়ে গিয়েছে দ্য হান্ড্রেডের নিলাম। সেখানে সানরাইজার্সের হয়ে উপস্থিত ছিলেন কাব্যও। ১ লক্ষ ৯০ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ডে (২.৩৫ কোটি টাকা) সানরাইজার্স দলে নিয়েছে পাক স্পিনার আবরার আহমেদকে। ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি কী ভাবে আবরারকে দলে নিল! এই মর্মে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ভারতীয় বায়ুসেনাকে নিয়ে উপহাস করার জন্য কুখ্যাত আবরার। প্রায়শই এক কাপ চায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লিখতেন, 'চমৎকার চা' (পাকিস্তানে সাময়িক বন্দিদশায় থাকা ভারতীয় উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের ভিডিয়োর প্রতি যা ইঙ্গিতবাহী) আবরার আবর সতীর্থ পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গেও চা খাওয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ করেন।
আবরারই আমাদের অগ্রাধিকার
আবরারকে সই করার প্রসঙ্গে দলের হেড কোচ ড্যানিয়েল ভেটোরি বিবিসি স্পোর্টকে জানান, 'বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের দিক থেকে আবরার অনন্য। আর অনেকেই—বিশেষ করে স্থানীয় খেলোয়াড়রা—এর আগে তাঁকে খেলতে দেখেনি। আমরা নিলামে এই মানসিকতা নিয়েই এসেছিলাম যে, নিলামে ওঠা প্রতিটি খেলোয়াড়কে নিয়েই আমরা বিবেচনা করব। তবে যেই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক দলগুলির বেশ কয়েকজন অত্যন্ত দক্ষ স্পিনারকে নেওয়ার সুযোগ এল, তখন আবরারই ছিল আমাদের কাছে অগ্রাধিকার।'
সানরাইজার্সের চরম পরিণতি
সানরাইজার্স ইনস্টাগ্রামে আবার ঘটা করে আবরারের আগমনের ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরবাদের ব্র্যান্ড ইমেজে। মাত্র একদিনেই দলের ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ফলোয়ার কমে গিয়েছে। অরেঞ্জ আর্মির চরম ভক্তরাও আগামী আইপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যাচ বয়কট করার কথা ঘোষণা করেছেন। বিতর্ক যখন তীব্রতর হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়ই সানরাইজার্স লিডসে অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট হঠাৎই সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছে। যদিও সাসপেনশনের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে পেজটি খুললে সেখানে লেখা দেখা যাচ্ছে এক্সের নিয়ম ভঙ্গ করায় অ্যাকাউন্টটি সাসপেন্ড করা হল।
