AIFF: এখনই নির্বাচন নয়, আপাতত AIFF সভাপতি পদে কল্যাণ চৌবেই...

Kalyan Chaubey AIFF President: একমাসের মধ্যে AIFF-কে নতুন সংবিধান কার্যকর করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং জয়মাল্য বাগচীর বিশেষ বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ এখনও এক বছর বাকি (সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)। তাই নতুন নির্বাচন করার কোনও প্রয়োজন নেই।
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: এই মুহূর্তে নির্বাচন হচ্ছে না ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে। ফেডারেশনের কাজ চালাবেন সভাপতি কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে কার্যকরী সমিতির সদস্যরাই। সংশোধিত সংবিধান নিয়ে নিজেদের নির্দেশে শুক্রবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, নতুন সংবিধান গ্রহণের জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে (AIFF)আগাম নির্বাচন প্রয়োজন নয়। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এটি সম্পন্ন হওয়া উচিত।
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও দ্বারা প্রস্তুত খসড়া সংবিধান-সহ কিছু সংশোধন অনুমোদন করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং জয়মাল্য বাগচীর বিশেষ বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ এখনও এক বছর বাকি (সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)। তাই নতুন নির্বাচন করার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রাক্তন গোলকিপার কল্যাণ চৌবে ২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর AIFF নির্বাচনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ভাইচুং ভুটিয়াকে ৩৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথম ফুটবলার হিসেবে সভাপতি নির্বাচিত হন।
বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার ৩০ অক্টোবরের সময়সীমা মাথায় রেখে, যাতে কোনও নিষেধাজ্ঞা না আসে, AIFF-কে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ সভা ডাকার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।। অন্যান্য আবেদন এবং আদালত অবমাননার বিষয়গুলি আলাদাভাবে শুনানি হবে। AIFF আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে সভা ডাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক AIFF-এর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন এখন আমাদের সামনে খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি স্পষ্ট পথ রয়েছে।
দীর্ঘ আইনি লড়াই
২০১৭ সালে দায়ের করা সংবিধান সংক্রান্ত মামলাটি আট বছর ধরে চলেছে। অবশেষে আদালত ৩০ এপ্রিল সংবিধান চূড়ান্ত করার রায় সংরক্ষণ করে। আদালত বিচারপতি রাওকে সংবিধান প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয় এবং আবেদনকারী রাহুল মেহরা ও অ্যামিকাস কিউরি গোপাল শঙ্করনারায়ণন-সহ একাধিক সিনিয়র আইনজীবীর কাছ থেকে আপত্তি ও প্রস্তাব শুনে রায় সংরক্ষণ করে। এছাড়াও, রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলি এবং খেলোয়াড়দের প্রতিনিধি হিসেবে ভাইচুং ভুটিয়ার আপত্তিও শোনা হয়।
নতুন সংবিধানে AIFF-এর নির্বাহী কমিটিতে ১৪ জন সদস্য থাকবে। একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা), একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ১০ জন অন্যান্য সদস্য। এই ১০ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন হবেন বিশিষ্ট খেলোয়াড়, যার মধ্যে দুইজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এছাড়াও, নতুন সংবিধানে সভাপতি- সহ পদাধিকারীদের অপসারণের জন্য অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান রাখা হয়েছে, যা বর্তমান সংবিধানে ছিল না। জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারা অনুযায়ী যোগ্যতার মানদণ্ডও নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
