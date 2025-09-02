ISL: আইএসএলে অচলাবস্থা কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের!
ISL: আইএসএলে অচলাবস্থা নিয়ে বিরক্ত এএফসি ও ফিফা। পরিস্থিতি এমনই যে, দ্রুত অচলাবস্থ না কাটলে নির্বাসনের মুখে পড়তে হবে ভারতকে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়েছে ফিফা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি মরশুমে আইএসএল কী হবে? সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে জট কাটছে ক্রমশই। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের নির্দেশ, ফুটবলের প্রতিযোগিতামূলক ক্যালেন্ডার চালু রাখার স্বার্থে এআইএফএফই মার্কেটিং রাইটস নিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকবে। তবে গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারিতে থাকবে নাগেশ্বর রাও-য়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি। শুধু তাই নয়.মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেবে সুপ্রিম কোর্ট। তার পর ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে রায় ঘোষণা করা হবে।
এই মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) নিয়েই অচলাবস্থা। আপাতত আইএসএল মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্তই নিল ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (FSDL)। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা ও ক্লাবগুলিতে চিঠি দিয়ে সেকথা জানিয়ে দিয়েছে তারা। এদিন সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে আদালত বান্ধব গোপাল শঙ্করনারায়ণন প্রস্তাব দেন, এআইএফএফের মার্কেটিং রাইটস নিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হোক। এর জন্য বিচারপতি নাগেশ্বর রাও-য়ের নেতৃত্ব কমিটি গড়া হোক। এদিন ফেডারেশনের সংবিধান এবং নির্বাচন নিয়ে অবশ্য কোনও নির্দেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।
এদিকে আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থায় বিরক্ত এএফসি ও ফিফা। পরিস্থিতি এমনই যে, দ্রুত অচলাবস্থ না কাটলে নির্বাসনের মুখে পড়তে হবে ভারতকে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়েছে ফিফা।
