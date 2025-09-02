English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ISL: আইএসএলে অচলাবস্থা কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের!

ISL: আইএসএলে অচলাবস্থা নিয়ে বিরক্ত এএফসি ও ফিফা। পরিস্থিতি এমনই যে, দ্রুত অচলাবস্থ না কাটলে  নির্বাসনের মুখে পড়তে হবে ভারতকে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়েছে ফিফা।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 2, 2025, 11:29 PM IST
ISL: আইএসএলে অচলাবস্থা কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি মরশুমে আইএসএল কী হবে? সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে জট কাটছে ক্রমশই। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের নির্দেশ, ফুটবলের প্রতিযোগিতামূলক ক্যালেন্ডার চালু রাখার স্বার্থে এআইএফএফই মার্কেটিং রাইটস নিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকবে। তবে গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারিতে থাকবে নাগেশ্বর রাও-য়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি। শুধু তাই নয়.মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেবে সুপ্রিম কোর্ট।  তার পর ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে রায় ঘোষণা করা হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  WATCH Robson Robinho: 'কখনও কল্পনাই করিনি ওর সঙ্গে খেলব!' এখনও নেইমারে আচ্ছন্ন মোহনবাগানের রবসন রবিনহো...

এই মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ)  নিয়েই অচলাবস্থা। আপাতত আইএসএল মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্তই নিল ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (FSDL)।  সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা ও ক্লাবগুলিতে চিঠি দিয়ে সেকথা জানিয়ে দিয়েছে তারা। এদিন সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে  আদালত বান্ধব গোপাল শঙ্করনারায়ণন প্রস্তাব দেন, এআইএফএফের মার্কেটিং রাইটস নিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হোক। এর জন্য বিচারপতি নাগেশ্বর রাও-য়ের নেতৃত্ব কমিটি গড়া হোক।  এদিন ফেডারেশনের সংবিধান এবং নির্বাচন নিয়ে অবশ্য  কোনও নির্দেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে  আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থায় বিরক্ত এএফসি ও ফিফা। পরিস্থিতি এমনই যে, দ্রুত অচলাবস্থ না কাটলে  নির্বাসনের মুখে পড়তে হবে ভারতকে। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়েছে ফিফা।

আরও পড়ুন:  Sara Tendulkar Intimate Viral Photo With Mystery Friend: ঠোঁট ছুঁয়েছে গাল, হাত নেমেছে...! সারার অন্তরঙ্গ ছবির অ্যালবাম ভাইরাল, সঙ্গে কে?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
ISLFSDLaiffSupreme Court
পরবর্তী
খবর

WATCH Robson Robinho: 'কখনও কল্পনাই করিনি ওর সঙ্গে খেলব!' এখনও নেইমারে আচ্ছন্ন মোহনবাগানের রবসন রবিনহো...

.

পরবর্তী খবর

Priya Marathe Death: '৩৮ তো যাওয়ার বয়স নয়! শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না', প্রিয়ার শেষক...