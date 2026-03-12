Indian Cricket News: 'ক্ষমা চাইছি'! বিশ্বকাপ জিতেই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি সূর্যকুমারের, অন্যায়ের শিকার কোন ভারতীয় তারকা?

Indian Cricket News: 'ক্ষমা চাইছি'! বিশ্বকাপ জিতেই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি সূর্যকুমারের, অন্যায়ের শিকার কোন ভারতীয় তারকা?
Suryakumar Yadav: বিশ্বকাপ জিতেই ক্ষমা চাইছেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিতে ঝড় ভারতীয় ক্রিকেটে। স্বীকার করে নিলেন অন্যায়ের শিকার হয়েছেন এক তারকা ভারতীয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এমএস ধোনি (Ms Dhoni) এবং রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) পর তৃতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup Final 2026) জয়ের ইতিহাস লিখেছেন সূর্যকুমার যাদব (Suryakumar Yadav)। তবে বিশ্বকাপ জেতার পরেই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি ভুবনজয়ী অধিনায়কের। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে সূর্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিশ্বকাপে তাঁর জন্যই অন্যায়ের শিকার হয়েছেন দলেরই এক তারকা ক্রিকেটার। কে তিনি? তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং টিম ইন্ডিয়ার 'ক্লাচ ক্রিকেটার' ও স্টার অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল (Axar Patel)।
সূর্য মেনে নিলেন যে, সুপার এইটের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অক্ষরকে বসানোর সিদ্ধান্ত বড় 'ভুল' ছিল। ক্যাপ্টেন জানিয়েছেন, যে অক্ষর এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। সূর্য জানিয়েছেন যে, ম্যাচের পরে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অলরাউন্ডারের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন। অক্ষরকে বসানোর সিদ্ধান্তে ব্যাপক ভাবে ব্যাকফায়ার করেছিল ভারতীয় দলের জন্য। ২২ ফেব্রুয়ারি সেই ম্যাচে ভারত ৭৬ রানে হেরেছিল। প্রতিযোগিতায় যা ছিল ভারতের একমাত্র হার। অক্ষর চোটের কারণে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে খেলতে না পারলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামার আগে ম্যাচ ফিট হয়ে গিয়েছিলেন। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে অক্ষরের পরিবর্তে খেলানো হয়েছিল ওয়াশিংটন সুন্দরকে। সুন্দর ২ ওভার বল করে ১৭ রান খরচ করেছিলেন। সূর্য সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমার উপর অক্ষর খুবই রেগে ছিল। তার রাগ করাই উচিত ছিল। ও একজন অভিজ্ঞ প্লেয়ার। ও আবার এক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্বেও। ওর রাগ করার সঙ্গত কারণ আছে। আমি অক্ষরের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলাম। আমি ওকে বলেছিলাম যে, আমি ভুল করেছি, এবং আমি দুঃখিত। কিন্তু দলের জন্য এই সিদ্ধান্ত ছিল। খুব কঠিন আলোচনাই ছিল। ও ধীরে ধীরে বিষয়টি মেনে নিয়েছিল এবং আমরা পরে এই নিয়ে আলোচনাও করেছি।'
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহ-অধিনায়ক অক্ষর ১১ উইকেট নিয়েছিলে হাত ঘুরিয়ে। ২১২ রান করেছিলেন ব্যাট হাতে। সূর্যকুমার ভারত অধিনায়ক হিসেবে ভালোই কাজ করেছেন কাপযুদ্ধে। দলের ব্যাটিং অর্ডারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি, তেমনই হাই-প্রেসার ম্যাচে বোলারদের পরিবর্তনও ভালো ভাবেই সামলেছেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে ভারতের উদ্বোধনী ম্যাচে দুরন্ত ইনিংস খেলার পর অধিনায়ক কিন্তু ব্যাট হাতে ব্যর্থই হয়েছেন। সূর্যকুমার ৮৪* রান করেছিলেন ইউএসএ-র বিরুদ্ধে। এরপর বিশ্বকাপে সূর্যর স্কোর ছিল যথাক্রমে, ১২, ৩২, ৩৪, ১৮, ৩৩, ১৮, ১১ এবং ০। সূর্যর ফর্ম নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে।
