Suryakumar Yadav: 'মিথ্যা বলছি না'...! নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে কাঁপছেন সূর্যকুমার, বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি জাতীয় দলের নেতার

Suryakumar Yadav: 'মিথ্যা বলছি না'...! নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে কাঁপছেন সূর্যকুমার, বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি জাতীয় দলের নেতার
Suryakumar Yadav: অধিনায়কত্ব হারানোর ভয়ে কাঁপছেন সূর্যকুমার যাদব! অকপটে স্বীকার করে নিলেন সেই কথা। জানিয়ে দিলেন শুভমন তাঁর চোখে আসলে কেমন চরিত্রের?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) জুতোয় পা গলিয়ে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন গিল (Shubman Gill)। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (ICC Champions Trophy 2025) জেতার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে, অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের বিদায় আসন্ন! জল্পনাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে! জাতীয় দলের নির্বাচকরা সেই শুভমনকেই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবেও বেছে নিয়েছে। পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে শুভমনের নিয়োগ নিয়ে কোনও প্রশ্নই ছিল না। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল সময়ের ব্যাপার। জাতীয় দলের নির্বাচকরা যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই ও ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজের দল বেছে নিয়েছিলেন (India’s squad for Tour of Australia announced), তখনই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে শুভমনকে নিয়োগ করা হয়। আপাতত টেস্ট ও ওডিআই নেতা শুভমন। তবে টি-২০আই দলের নেতৃত্বে সূর্যকুমার যাদবই (Suryakumar Yadav) বহাল রয়েছেন।
শুভমন যুগের শুভারম্ভ
ভারতীয় ক্রিকেট শুভমন যুগের সূচনা হয়েছে। ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটারকেই স্পষ্টত টিম ইন্ডিয়ার দীর্ঘমেয়াদী নেতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। টি-টোয়েন্টিআই-তে শুভমন কিন্তু সূর্যর ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সেই চলতি বছর এশিয়া কাপ থেকে। সূর্য হয়তো জাতীয় দলের সাময়িক নেতা। শুভমনকেই ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণের পাকাপাকি দায়িত্ব দেওয়া হবে আগামী দিনে। তিন সংস্করণে এক নেতারই প্রচলন ভারতীয় ক্রিকেটে। ইতিহাস এমনটাই বলছে। তবে খোদ সূর্যও অধিনায়কত্ব হারানোর ভয়ে ভোগেন। অকপটে সেই নিয়ে কথা বলেছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন যে, ভয়ই তাঁর প্রেরণা।
আরও পড়ুন: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ
ভয়কেই করেছেন জয়!
এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার অনুষ্ঠানে এসে সূর্য তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মিথ্যা বলব না, সকলেই এই ভয় পায়। তবে এই ধরণের ভয়ই কিন্তু আপনাকে অনুপ্রাণিত করে। আমি ওর জন্য খুবই খুশি যে, ওই দুই ফর্ম্যাটে দেশের অধিনায়ক হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমার এবং গিলের বন্ধুতা মাঠে এবং মাঠের বাইরেও কিন্তু অসাধারণ। আমি জানি ও কেমন খেলোয়াড় এবং মানুষ। তাই আমি অনুপ্রাণিত হই। তবে আমি ওর জন্য খুশি।'
সূর্যকুমার ভাবিত নন!
সূর্য জানিয়েছেন যে, এই ভয় নিয়ে তিনি একেবারেই ভাবিত নন! তাঁর সংযোজন, ' যদি আমি একজন হতাম যে এই ধরণের জিনিস নিয়ে প্রভাবিত হতাম এবং এই সম্পর্কে এতই চিন্তা করতাম, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার প্রথম বলটি আমি ওভাবে খেলতাম না। আমি সেই ভয় অনেক আগেই ফেলে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি যদি আমি নিজে কঠোর পরিশ্রম করি, যে বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হয় তা অনুসরণ করি, এবং নিজের প্রতি সৎ থাকি, তাহলে বাকিটা ঠিক হয়ে যাবে।'
সূর্যকুমার সম্প্রতি ভারত অধিনায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম শিরোপা এশিয়া কাপ জিতেছেন। ৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার প্রায় দু'বছর ধরে একসময়S টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন। আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আবারও দেশের হয়ে নেতৃত্বে দেবেন SKY।
ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) যশস্বী জয়সওয়াল।
ভারতের টি-২০আই স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর।
আরও পড়ুন: আচমকাই পদ ছাড়ছেন আগরকর! দায়িত্বে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ, মহাপ্রলয় ভারতীয় ক্রিকেটে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)