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  • /TEAM INDIA NEXT T20I CAPTAIN BIG BREAKING: সূর্য অস্তই গেল! নেতৃত্বের সঙ্গেই বিসিসিআই কাড়ল জায়গাও? নতুন নেতার ত্রিমুখী দৌড়ে আইপিএলজয়ী ক্যাপ্টেনই এগিয়ে

TEAM INDIA NEXT T20I CAPTAIN BIG BREAKING: 'সূর্য' অস্তই গেল! নেতৃত্বের সঙ্গেই বিসিসিআই কাড়ল জায়গাও? নতুন নেতার ত্রিমুখী দৌড়ে আইপিএলজয়ী ক্যাপ্টেনই এগিয়ে

Suryakumar Yadav Likely To Be Sacked: সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বের সঙ্গেই হারালেন দলে জায়গা। এমনটাই রিপোর্ট এখন একাধিক সর্বভারতীয় মিডিয়ার। নতুন নেতার খোঁজে টিম ইন্ডিয়া। 

Published: Jun 03, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:15 PM IST
TEAM INDIA NEXT T20I CAPTAIN BIG BREAKING: 'সূর্য' অস্তই গেল! নেতৃত্বের সঙ্গেই বিসিসিআই কাড়ল জায়গাও? নতুন নেতার ত্রিমুখী দৌড়ে আইপিএলজয়ী ক্যাপ্টেনই এগিয়ে
Image Credit: &#039;সূর্য&#039; অস্ত গেল!

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